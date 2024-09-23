¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¡»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤ÆüÊÆÄÌ»»203¾¡¤Ê¤é¤º¤â·àÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤ËËþÌÌ¾Ð´é¡Ö¤¤¤¤·Á¤Ç±óÀ¬¤Ë¹Ô¤±¤ë¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¼¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê2024Ç¯9·î22Æü¡¡¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê38¡Ë¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¡£6²ó1/3¤ò3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿¹õÅÄÇî¼ù¤ËÊÂ¤Ö»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÆüÊÆÄÌ»»203¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î·àÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¡Öº£¤âÀ¨¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤âÀ¨¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·Á¤Ç±óÀ¬¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤ë24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤«¤é¤Î3Ï¢Àï¤Ø¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é°ÂÄê´¶È´·²¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Ð¥ë¥¬¥¹¤«¤éÏ¢Â³»°¿¶¡£2²ó¤Þ¤Ç2¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç3¼ÔËÞÂà¤Ç½ª¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£3²ó1»à¤«¤é8ÈÖ¡¦¥ê¡¼¤ËÀèÀ©¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£3²ó2»à°ìÎÝ¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¤³¤ÎÆü6¸ÄÌÜ¤Î»°¿¶¤ÇÆüËÜÁª¼ê½é¡¢»Ë¾å90¿ÍÌÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»2000Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¡£¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥·¥ó¥«¡¼¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤ò¼´¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤ËÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡Ý1¤Î6²ó1»à¤«¤é¥Ð¥ë¥¬¥¹¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¤òµö¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤Þ¤Þ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¤¿¤á¡¢º£µ¨7¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö2²ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ß¥¹¤·¤¿¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤ËÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤¯Åê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥Á¡¼¥àµÏ¿¤È¤Ê¤ë331Ëü4593¿Í¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤òµÏ¿¡£8²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï´ÑµÒÁíÎ©¤Á¡¢¼ª¤ò¤Ä¤ó¤¶¤¯¤è¤¦¤ÊÂç´¿À¼¤¬µå¾ì¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï3¡£24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤«¤é¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è3Ï¢Àï¤òÀï¤¦¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤ÏLA¤ÇÅê¤²¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È±þ±ç¤·¤Æ¡¢¾¡¤Á±Û¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ø¡¢¥à¡¼¥É¤ÏºÇ¹âÄ¬¤À¡£