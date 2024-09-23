2»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¦¹â¶¶¥æ¥¦¤Î³ÊÆ®²ÈÉ×¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤Ç1ºÐ¼¡ÃË¤ò¿²¤«¤·¤Ä¤±¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¿²»Ñ¤Ë¥ß¥¥Æ¥£ÌåÀä
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¹â¶¶¥æ¥¦¤¬¡¢9·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¤Î¡ØÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢É×¤¬¼«Âð¤Ç¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢É×¤¬¿²¤«¤·¤Ä¤±¤ËÄ©Àï¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûº¬ÂßÉÕ¤¹¤ë¹â¶¶¥æ¥¦¤ÎÃ¶Æá¡Ê²Ä°¦¤¹¤®¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¿²»Ñ¤â¡Ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢3»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ëÆ£ËÜÈþµ®¡õ²£ß·²Æ»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢"¥Þ¥Þ¤ÎËÜ²»"¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥Þ¥ÞÆÃ²½·¿¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£º£²ó¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë¤Î¹â¶¶¥æ¥¦¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢É×¤¬¼«Âð¤Ç¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤¿¡£
¡¡2018Ç¯¤Ë¸µ³ÊÆ®²È¤ÇK-1À¤³¦²¦¼Ô¤ÎËÎÉô¹°¿ó¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï2¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ë¹â¶¶¥æ¥¦¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢É×¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë´ë²è¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¥ï¥ó¥ª¥Ú¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÇÁ¤¸«¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤Î·Ð¸³¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É×¤¬¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤Ç»Ò¤É¤â¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤«¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê1ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦ÎÑÔè¡Ê¤ê¤ó¤¸¤å¡Ë¤¯¤ó¤ÎÆ°¤¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ½é¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ëÃë¿©ºî¤ê¤ò½ª¤¨¤¿¹°¿ó¥Ñ¥Ñ¡£ÎÑÔè¤¯¤ó¤Ï¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤¦¤È¤¦¤È¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÑÔèÌ²¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¥Ñ¥Ñ¤Ï¡¢Í½Äê¤è¤ê1»þ´ÖÁá¤¯¤ªÃë¿²¤Î¿²¤«¤·¤Ä¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£2³¬¤Î¿²¼¼¤Þ¤ÇÊú¤Ã¤³¤·¤Æ±¿¤Ó¡¢ÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ë¿²¤«¤»¤ë¤È¡¢ÎÑÔè¤¯¤ó¤Ï¸ý¤ò¾®¤µ¤¯³«¤±¤Ê¤¬¤éÌ²¤ê»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ë¡¢Æ£ËÜ¤È²£ß·¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¤¹¤ó¤Ê¤ê¿²¤«¤·¤Ä¤±¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Ñ¥Ñ¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤Æ»®Àö¤¤¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç4ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÁµÀ¶¡Ê¤¼¤ó¤»¤¤¡Ë¤¯¤ó¤âÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£Æñ¤·¤¤»Ò¤É¤â¤Î¿²¤«¤·¤Ä¤±¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¿¥¤¥à¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬ÁµÀ¶¤¯¤ó¤òÊú¤¨¤Æ¿²¼¼¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢½ë¤µ¤Î¤»¤¤¤ÇÎÑÔè¤¯¤ó¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤é¤ì¤ÆÁµÀ¶¤¯¤ó¤â´°Á´¤Ë³ÐÀÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿²¤«¤·¤Ä¤±¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬°ìµ¤¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯¥Ñ¥ÑVS·»Äï¤ÎÀï¤¤¤ÏÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï3¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÌá¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¤âÎÑÔè¤¯¤ó¤Ï¤°¤º¤êÂ³¤±¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ï²¿¤È¤«¤¢¤ä¤½¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿ÁµÀ¶¤¯¤ó¤Ï¡Ö½ë¤«¤Ã¤¿¤«¤éµã¤¤¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¡¢Äï¤òµã¤»ß¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤ª¤â¤Á¤ã¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æº¹¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿´Í¥¤·¤¤Ä¹ÃË¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡©¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¡Á¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¹â¶¶¤â¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ä¡Ä²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¡¢°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£