¹Ã»Ò±à4¶¯¤Ë´é¤Ö¤ìÂ¿¿ô¡¡Ãæ³Ø¤Ç´ðËÜÃíÆþ¢ª¹â¹»¤Ç³«²Ö¡ÄÃíÌÜ½¸¤á¤ë¡ÈÀÄ¿¹»³ÅÄ¥á¥½¥Ã¥É¡É
º£²Æ¹Ã»Ò±à4¶¯¤ÎÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï¡ÈÃæ¹â°ì´Ó»ØÆ³¡É¡ÄÃæ³ØÁ´¹ñVÀï»Î¤¬Â¿¿ôºßÀÒ
¡¡º£Ç¯¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ç¡¢¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿³Ø¹»¤Î1¤Ä¤¬ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤À¤í¤¦¡£ÁªÈ´Âç²ñ¤Ï8¶¯¡¢8·î¤ÎÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï4¶¯¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£Ìö¿Ê¤ÎÍ×°ø¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÈÃæ¹â°ì´Ó»ØÆ³¡É¤Ç¶¯²½¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Ãæ³Ø¹Å¼°Ìîµå¡ÖÀÄ¿¹»³ÅÄ¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¡×¤òÎ¨¤¤¤ëÃæÛê½ã´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Âè106²óÁ´¹ñ¹âÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÄ¹ÌîÆüÂç¡¢ÀÐ¶¶¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¡¢¼¢²ì³Ø±à¤ò·âÇË¤·¡¢½é¤Î½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÀÄ¿¹»³ÅÄ¡£¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê20Áª¼ê¤Î¤¦¤Á¡¢¼ç¾¤Î¶¶¾ì¸øÍ´Êá¼ê¤ä¡¢Âç·¿Í··â¼ê¤ÎµÈÀîÍ¦ÂçÆâÌî¼ê¤é¼Â¤Ë10¿Í¤¬ÀÄ¿¹»³ÅÄ¥·¥Ë¥¢½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄÃæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬½êÂ°¤¹¤ëÀÄ¿¹»³ÅÄ¥·¥Ë¥¢¤Ï¡¢2021¡¢2022Ç¯¤Î¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ³ØÇ¯Âå¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÄºÅÀ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Áª¼ê¤¬¡¢¾å¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£ÍýÁÛÅª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡2015Ç¯¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ëÃæÛê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹â¹»¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÁª¼ê°éÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«Ãæ³Ø¹â¹»¡¢Æ±»þÆüËÜ°ì¤ò¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤È¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
Ãæ³ØÀ¤Âå¤Ç´ðËÜ½¬ÆÀ¤òÅ°Äì¡Ä¼ç´ã¤Ï¹â¹»¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Î°éÀ®
¡¡ÃæÛê´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¾å¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö´ðËÜ¡×¡£¥Ù¡¼¥¹¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¡¼¥¯¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¶µ¤¨¹þ¤à¡£¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÂÎ¤Ï¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë±©¤Ð¤¿¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´ðËÜ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¹â¹»¡¢Âç³Ø¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¡¢»þ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯Áª¼ê¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Ãæ³Ø¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê¶µ¤¨¹þ¤ó¤Ç¹â¹»¤ØÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤Î¼´¤ò¤Ö¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹â¹»¤ÏÄ¹È±¤À¤¬¡¢Ãæ³Ø¤Ï´Ý´¢¤ê¤ò»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡ÖÃæ³Ø¡¢¹â¹»¤É¤Ã¤Á¤â¥Î¥Ó¥Î¥Ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¡Ä¡Ä¡£¤³¤³¡ÊÃæ³Ø¡Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»¤Ï¥Î¥Ó¥Î¥Ó¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ø¤à¤«¤Ä¤¯¤Ù¡¢º£¤Ï²æËý¤À¤¾¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡Ãæ³Ø¤ÎÃæÛê´ÆÆÄ¤È¹â¹»¤Î³õ¿¹¿òÏ¯´ÆÆÄ¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¡ÈÀÄ¿¹»³ÅÄ¥á¥½¥Ã¥É¡É¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÏÄÁ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¤Âå¤Ç´ðËÜ¤ò¶µ¤¨¹þ¤ó¤Ç¹â¹»¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ³Ø»ØÆ³¼Ô¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï¥·¥Ë¥¢¤Ïº£Ç¯¤â¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×¤Ç4¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÃæ¹âÆ±»þÍ¥¾¡¡É¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊÊÒÁÒ¾°Ê¸ / Naofumi Katakura¡Ë