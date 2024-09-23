¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ÎÈþ¤·¤µ¡ÉÆâÅÄÍµª¤ËÃæµïÀµ¹¤é¡ÖÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê²á¤®¡×
½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍµª¡Ê48ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹¤é¤«¤é¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê²á¤®¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¡¢º£¤Ê¤ª¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¾Þ»¿¤ò¼õ¤±¤¿¡£
Kis-My-Ft2¡¦Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤ÈÆâÅÄÍµª¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÆâÅÄ¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡Ö¥¢¥¤¥·¥Æ¥ë¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤ÎMV¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ£¥öÃ«¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªÊÑ¤ï¤é¤Ê²á¤®¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È1997Ç¯¤ÎMV¤È2024Ç¯¤ÎÆâÅÄ¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤Ë¶Ã¤¯¡£
ÃæµïÀµ¹¤â¡ÖÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤Í¡ªÍµª¤Á¤ã¤ó¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÆâÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢Ãæµï¤¯¤ó¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¾Ð¤¦¡£
Ãæµï¤¬¡Ö²¿¤«µ¡³£Åª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡© ËÜÅöÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Æ£¥öÃ«¤â¡Ö¼«Á³¤Ê¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
Kis-My-Ft2¡¦Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤ÈÆâÅÄÍµª¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÆâÅÄ¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡Ö¥¢¥¤¥·¥Æ¥ë¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤ÎMV¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ£¥öÃ«¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªÊÑ¤ï¤é¤Ê²á¤®¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È1997Ç¯¤ÎMV¤È2024Ç¯¤ÎÆâÅÄ¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤Ë¶Ã¤¯¡£
ÃæµïÀµ¹¤â¡ÖÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤Í¡ªÍµª¤Á¤ã¤ó¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÆâÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢Ãæµï¤¯¤ó¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¾Ð¤¦¡£
Ãæµï¤¬¡Ö²¿¤«µ¡³£Åª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡© ËÜÅöÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Æ£¥öÃ«¤â¡Ö¼«Á³¤Ê¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£