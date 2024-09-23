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Office of Public Affairs | Leaders of Transnational Terrorist Group Charged with Soliciting Hate Crimes, Soliciting the Murder of Federal Officials, and Conspiring to Provide Material Support to Terrorists | United States Department of Justice
¡ÈHAIL HOLY TERROR¡É: Two US citizens charged for running online ¡ÈTerrorgram Collective¡É | Ars Technica
https://arstechnica.com/culture/2024/09/hail-holy-terror-two-us-citizens-charged-for-running-online-terrorgram-collective/
Indictment Shows How Online Groups Allegedly Encourage and Solicit Extremist Acts
https://www.asisonline.org/security-management-magazine/latest-news/today-in-security/2024/september/indictment-provides-insight-into-white-supremacist-terror/
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