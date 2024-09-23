¶Ã°Û¤Î4Àï5È¯¤Ç¡Ö³ÐÀÃ¡×¡¡ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»ëÌî¤Î27ºÐFW¤ËµÓ¸÷¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥Û¥ó¥â¥Î¡×
¡ÈÀÅ²¬¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤ÇÆ£»ÞFWÌðÂ¼¤¬4ÀïÏ¢È¯ÃÆ
¡¡Æ£»ÞMYFC¤Ï9·î22Æü¡¢J2¥ê¡¼¥°Âè32Àá¤Ç2°Ì¤ÎÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÈÂÐÀï¤·2-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÈÀÅ²¬¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤ÇÇÔÀï¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¶¿å¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤¿Á°È¾¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿FWÌðÂ¼·ò¤Ï4»î¹çÏ¢Â³¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¡£SNS¾å¤Ç¤â¡Ö³ÐÀÃ¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥Û¥ó¥â¥Î¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤è¤êJ1¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ÇÆ£»Þ¤Ø²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÌðÂ¼¡£2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤ÏÂè13Àá¥¶¥¹¥Ñ¥¯¥µ¥Ä·²ÇÏÀï¡Ê2-1¡Ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯2¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÀèÈ¯¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡£Âè29Àá¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜÀï¡Ê2-1¡Ë¤«¤é3ÀïÏ¢È¯¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢2°ÌÀ¶¿å¤È¤Î·èÀï¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÀèÀ©ÃÆ¤ò·è¤á¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡Á°È¾28Ê¬¡¢MF¿·°æÂÙµ®¤¬ÂçÁ¾º¬¹ÂÁ¤Ø¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤«¤é¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÁ°Àþ¤Ø¡£¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤Î³áÀîÎÊÂÀ¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÃæ±û¤Ø¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¡£Áê¼ê¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÌðÂ¼¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¿·°æ¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ñ¥¹¤¬åºÎï¤ËÁê¼ê¤òÊø¤·¤¿ÀèÀ©ÃÆ¡£ÌðÂ¼¤Ï¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°Àï4Àï5È¯¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â3°Ì¥¿¥¤¤Î14¥´¡¼¥ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿À¶¿å¤Ï¡¢¸åÈ¾¤ËÆÀÅÀ¥é¥Ã¥·¥å¡£Æ±7Ê¬¤ËMFÀ¾ß··òÂÀ¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤¹¤È¡¢6Ê¬¸å¤Ë¤ÏDF½»µÈ¥¸¥§¥é¥Ë¥ì¥·¥ç¡¼¥ó¤¬µÕÅ¾ÃÆ¤ò¸«Éñ¤¦¡£Æ±15Ê¬¤Ë¤ÏMF´¥µ®»Î¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é3ÅÀÌÜ¡£Æ£»Þ¤â½ªÈ×¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2-3¤Ç¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â6·î¤Ç27ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌðÂ¼¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤â¡Ö´°àú¡×¡Ö³ÐÀÃ¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö4»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¤Ï¤Þ¤¸¤Ç¥Û¥ó¥â¥Î¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£Æ£»Þ¤ÏÏ¢¾¡¤¬3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾å°Ì¤ÎÀ¶¿åÁê¼ê¤ËÆ²¡¹¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë