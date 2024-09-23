¥à¡¼¥ó¡¦¥ê¡¼¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡Úº£½µ¤ÎÀ±¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¿9·î23Æü¡Ý9·î29Æü¡Û -
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹µ¤Ê¬¤Ë¿»¤ì¤ë½µ¡£
¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤ÏÇ¦ÂÑ¶¯¤µ¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¼êÎ¥¤·¤¿°Æ·ï¤ÏÆóÅÙ¤ÈÌá¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡£
ÂÐ¿ÍÌÌ¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê¿ÍÌ®¤òÄÏ¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹! »É·ã¤ò¼õ¤±¤¿Áê¼ê¤«¤éÍ±×¤Ê¾ðÊó¤ò¤â¤é¤¨¤½¤¦¡£
Îø°¦¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤ëÈ¯¸À¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£
¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤ÏÇ¦ÂÑ¶¯¤µ¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¼êÎ¥¤·¤¿°Æ·ï¤ÏÆóÅÙ¤ÈÌá¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡£
ÂÐ¿ÍÌÌ¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê¿ÍÌ®¤òÄÏ¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹! »É·ã¤ò¼õ¤±¤¿Áê¼ê¤«¤éÍ±×¤Ê¾ðÊó¤ò¤â¤é¤¨¤½¤¦¡£
Îø°¦¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤ëÈ¯¸À¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£