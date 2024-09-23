¾å¸¶°¡°á¡¡¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡õ¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¤¯¤Ó¤ì¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡ÖÄ¶åºÎï¤ÇÈþ¿Í¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¢YouTuber¤Ç¼Â¶È²È¤Ç¤â¤¢¤ë¾å¸¶°¡°á¡Ê31¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡õ¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¤¯¤Ó¤ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥Ë¥µ¥ó¡×¤È¥Ï¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢´Ú¹ñ¡¦¹¾²ÚÅç¤ÎËàÆô»³¡Ê¥Þ¥Ë¥µ¥ó¡Ë¤Ç¤ÎÇò¤Î¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡õ¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âåºÎï¤À¤Í¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö°¡°á¤Á¤ã¤óÄ¶åºÎï¤ÇÈþ¿Í¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤·¤¿¡£¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å¸¶¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢YouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥«¥Õ¥§¤äÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£