¿äÄê»ñ»º¤¬¡È400²¯¥¦¥©¥ó¡É°Ê¾å¤ÈÏÃÂê¡ª¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤Î±üÍÍ½÷Í¥¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÆü¾ï¤ËÃíÌÜ¡ÚPHOTO¡Û
ÇÐÍ¥¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤Î±üÍÍ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¥³¡¦¥½¥è¥ó¤¬¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÆü¾ï¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¡¦¥½¥è¥ó¡¢20Âå¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥ß¥Ë¥¹¥«ÈþµÓ¡É
9·î18Æü¡¢¥³¡¦¥½¥è¥ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÉáÃÊ¤«¤éÉÑÈË¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Î¶À¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Î¥³¡¦¥½¥è¥ó¤Ï¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ö¥ë¥¾¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥³¡¦¥½¥è¥ó¤Ï2010Ç¯¤Ë¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤È·ëº§¤·¡¢2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ¤¬½êÍ¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥Ó¥ë¤Î¿äÄê»ñ»º¤¬400²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó43²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤À¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥³¡¦¥½¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1972Ç¯10·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1993Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï°¦¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤Î³¤¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤Ë¡£°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¹¬Ê¡¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Ù¡ØÄÉ²±¡Ù¡ØÍçÂ¤ÎÀÄ½Õ¡Ù¡¢±Ç²è¡ØÎøÉ÷Îø²Î¡Ù¡ØÆó½Å¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¡È¥³¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2010Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤È·ëº§¡£1ÃË1½÷¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2017Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø´°àú¤ÊºÊ¡Ù°Ê¹ß¡¢±éµ»³èÆ°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥»¥ì¥Ö¤È¤·¤Æ°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£Èà½÷¤¬µï½»¤¹¤ë¥½¥¦¥ë¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë¶è¡¦À¶ß¬Æ¶¡Ê¥Á¥ç¥ó¥À¥à¥É¥ó¡Ë¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢200²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó20²¯±ß¡Ë¶á¤¤²Á³Ê¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£