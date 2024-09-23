¶âÀµ²¸»á¤¬½¬¶áÊ¿»á¤ËÅúÅÅ¡Ä·ú¹ñ£·£¶¼þÇ¯½ËÅÅ¤ËÂÐ¤·¤Æ
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¡Ê¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤¬15Æü¡¢Æ±¹ñ¤Î·ú¹ñ76¼þÇ¯¤ËºÝ¤·¤Æ½ËÅÅ¤ò´ó¤»¤¿Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿Áí½ñµ¡Ê¹ñ²È¼çÀÊ¡Ë¤ËÅúÅÅ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¶âÀµ²¸»á¤ÏÅúÅÅ¤Ç¡¢¡ÖÄ¹¤¤Îò»ËÅªÅÁÅý¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÄ«Ãæ¿ÆÁ±¤òÀä¤¨¤º¶¯²½¤·¡¢È¯Å¸¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÄ«ÃæÎ¾¹ñ¿ÍÌ±¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÇ°´ê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡Ö¼Ò²ñ¼çµÁ·úÀß¤òÎÏ¶¯¤¯Â¥¤·¡¢¿ÍÌ±¤Ë¼Â¼ÁÅª¤ÊÊ¡Íø¤òÍ¿¤¨¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÄ«ÃæÎ¾ÅÞ¡¢Î¾¹ñ¤Î¶¦ÄÌ¤Î°Î¶È¤Î¿ë¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æº£¸å¤â°ú¤Â³¤Î©ÇÉ¤Ê·ë¼Â¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£