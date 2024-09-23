¡ÚÉ¸½àÁõÈ÷¤ò¸«Ä¾¤·¡Û¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄCLE 200 ¥¯¡¼¥Ú¤Ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡¡²Á³Ê¤âÀïÎ¬Åª¤Ë
CLE 200 ¥¯¡¼¥Ú¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÏºÇ¿·À¤Âå¤Î2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Ç¤¢¤ë¡ÖCLE¥¯¡¼¥Ú¡×¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¥â¥Ç¥ë¡ÖCLE 200 ¥¯¡¼¥Ú¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊISGÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ï820Ëü±ß¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄCLE¤Î³Æ¥â¥Ç¥ë¤ò¤ß¤ë¡¡Á´156Ëç
CLE 200 ¥¯¡¼¥Ú¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÆÃÄ¹
CLE 200 ¥¯¡¼¥Ú¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊISGÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¹½À®¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç½¼¼Â¤·¤¿ÁõÈ÷¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÌ¥ÎÏÅª¤Ê²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄCLE 200 ¥¯¡¼¥Ú¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊISGÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡ËÈ¯É½¡£
CLE 200 ¥¯¡¼¥Ú¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾è°÷¤Î¿ÈÂÎ¤ÈºÂÌÌ¤Î´Ö¤Ë¤³¤â¤Ã¤¿Ç®¤ä¼¾µ¤¤ò¥·¡¼¥È¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½üµî¤¹¤ë¡Ö¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ê¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼µ¡Ç½´Þ¤à¡Ë¡Ê±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¡Ë¡×¡¢¹ç·×½ÐÎÏ 710W¤Î¹âÀººÙ¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¼ÖÆâ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Ö¥ë¥á¥¹¥¿¡¼3D¥µ¥é¥¦¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡¢±¿Å¾Ãæ¤Îµ¤Ê¬¤ä¾è°÷¿Í¿ô¡¢ºÂÀÊ°ÌÃÖ¤Ë±þ¤¸¤Æ¹¥¤ß¤Î²»¶Á¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÄ´À°²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¡×¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆâÁõ¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬ÍÆ°×¤Ç½À¤é¤«¤Ê¿¨¤ê¿´ÃÏ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ì¥¶¡¼¡¦¥¢¥ë¥Æ¥£¥³¤ò3¿§Å¸³«¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥È¥ê¥à¤Ë¤ÏºÙ¤«¤ÊÌÏÍÍ¤ÎÎ©ÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö¥á¥¿¥ë¥¦¥£¡¼¥Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥È¥ê¥à¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÏÉ¸½à»ÅÍÍ¤Î¥Ý¡¼¥é¡¼¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê¥½¥ê¥Ã¥É¡Ë¤ò´Þ¤àÁ´7¿§¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤À¡£
CLE 200 ¥¯¡¼¥Ú¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊISGÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ÎÆÃÄ¹
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥¯¡¼¥Ú¤ÎÅÁÅý¡¦Îò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°CLE¥¯¡¼¥Ú¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¡¼¥Ú¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþ¤·¤¯¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤¿2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤À¤ÈÈà¤é¤Ï¤¤¤¦¡£
2¥É¥¢¥¯¡¼¥ÚÅÁÅý¤Î¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥°¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ðËÜ»×ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¡¦¥Ô¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆËá¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤«¤Ä¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò·ÁÀ®¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4850mm/Á´Éý1860mm/Á´¹â1420mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤È¤·¤Æ¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤â³ÎÊÝ¤·¡¢¸åÀÊ¤â¹â¤¤µï½»À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢³Ø½¬Ç½ÎÏ¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤ò¹â¤á¤¿Âè3À¤Âå¤ÎMBUX¤òÅëºÜ¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÁàºîÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥óµ¡Ç½¤äÍ½Â¬Äó°Æ¤ò¹Ô¤¦¥¼¥í¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É¡¢¿·»þÂå¤Î¼¼Æâ´Ä¶¤òÄó¶¡¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ISG¤Ë¤è¤êÅÅÆ°²½¤µ¤ì¤¿2LÄ¾Îó4µ¤ÅûÄ¾Ê®¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤ò¼Â¸½¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÉ¸½à¤È¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥ï¥¤¥É¤ÊA¥·¥§¥¤¥×¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¡¢¶Ï¤«¤ËµÕ¥¹¥é¥ó¥È¤È¤·¤¿¥·¥ã¡¼¥¯¥Î¡¼¥º¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê¥Õ¥ëLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥È¡Ë¡¢¶õÎÏÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥×¥í¥ó¤¬í÷¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¡¼¥Ú¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿ ¥Ñ¥ï¡¼¥É¡¼¥à¤â¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥É¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥°¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¡¢¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ³ê¤é¤«¤Ê¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¥¯¡¼¥Ú¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò·ÁÀ®¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄCLE 200 ¥¯¡¼¥Ú¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊISGÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡ËÈ¯É½¡£
¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¦¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¿¤Ó¤ëÁ°¸å¤Î¥é¥¤¥ó¡¢¥É¥¢¥Ñ¥Í¥ë²¼Éô¤ò¸åÊý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶Ï¤«¤Ë¾å¾º¤·¤Ê¤¬¤é´Ó¤¯¥é¥¤¥ó¡¢¤³¤ì¤é3ËÜ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥µ¥¤¥É¤ÎÍ¥Èþ¤Ê¶ÊÌÌ¤ËÀäÌ¯¤Ê¥¨¥Ã¥¸¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢Æ±»þ¤ËÎÏ¶¯¤¯Ä¥¤ê½Ð¤·¤¿Á°¸å¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¤ò°õ¾ÝÅª¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¡Ö19¥¤¥ó¥ÁAMG¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡×¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤«¤ÄÀº×û¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¥ê¥¢¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¯Ä¥¤ê½Ð¤·¤¿¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÈÀè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥¢¥¨¥×¥í¥ó¡¢º¸±¦¤ò¥À¡¼¥¯¥ì¥Ã¥É¤Î¥È¥ê¥à¤Ç¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤¤¤À2¥Ô¡¼¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥ê¥à¤Ê¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤¬¡¢¾å¼Á¤ÇÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥ê¥¢¥¨¥ó¥É¤ò·ÁÀ®¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥¯¥ê¥Ã¥É¸åÃ¼¤Ë¤Ï¥Ü¥Ç¥£Æ±¿§¤Î¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¥ê¥Ã¥×¤¬È÷¤ï¤ê¡¢¥ê¥¢¥¨¥ó¥É¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢AMG¥é¥¤¥ó¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤¬É¸½àºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó
CLE¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥¯¡¼¥Ú¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¥Ã¥É¤Ê¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£
¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿12.3¥¤¥ó¥Á¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È11.9¥¤¥ó¥Á¤Î¹â²òÁüÅÙ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤òÀè¿ÊÅª¤«¤Äµ¡Ç½Åª¤Ë°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä´¶¤ò¶¯Ä´¤¹¤Ù¤¯¡¢11.9¥¤¥ó¥Á¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò6ÅÙ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Â¦¤Ë·¹¤±¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Î¥È¥ê¥à¤ä³ÆÁàºî¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥É¥¢¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥¨¥¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¤¬È÷¤ï¤ê¡¢¼ÖÆâ¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò°ìÁØ¹â¤á¤ë¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»É·ã¤¹¤ë¡¢ÀìÍÑ³«È¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢AMG¥é¥¤¥ó¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬É¸½àºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê3¥Ä¥¤¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ü¥È¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥¢¥ë¥Æ¥£¥³¡¦¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤¬°ìÁØ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤«¤Ä¾å¼Á¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈà¤é¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
²÷Å¬ÁõÈ÷¤Ï¡©
CLEÀìÍÑ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥È¤ä¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¤¡¼¥¸¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¡¼¥Ú¤ËÁê±þ¤·¤¤¿ô¡¹¤ÎÀìÍÑÁõÈ÷¤¬¾è°÷¤Î²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤ë¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È
¥µ¥¤¥É¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤ò¶¯¤á¤¿CLEÀìÍÑ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¡£Í¥Èþ¤Ê¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¥Ð¥Ã¥¯¥ì¥¹¥È¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥·¡¼¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¡¼¥Ú¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾å¼Á¤Ê°õ¾Ý¤ò¹â¤á¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ê¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼µ¡Ç½´Þ¤à¡Ë¡Ê±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¡Ë¤âÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ÀÊ¾è°÷¤Ë²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥ê¥¢¥·¡¼¥È
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄCLE 200 ¥¯¡¼¥Ú¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊISGÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡ËÈ¯É½¡£
º¸±¦ÆÈÎ©¼°¤Î¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¡£µï½»À¤ËÍ¥¤ì¤¿¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢½¾Íè·¿E¥¯¥é¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¼¼ÆâÉý¤Ï¸ªÉô¤Ç54mm³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸åÀÊ¾è°÷¤â²÷Å¬¤Ê¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢40¡§20¡§40¤ÎÊ¬³ä²ÄÅÝ¼°¥·¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²ÄÇ½¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤ËÍ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à
¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥È¥é¥ó¥¯¥Õ¥í¥¢·Á¾õ¤È¡¢½Ð¤ÃÄ¥¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤¥È¥ê¥à·Á¾õ¤Ë¤è¤ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë»È¤¨¤ëÍ¥¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÆÎÌ¤Ï2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Ê¤¬¤é420L¤ò³ÎÊÝ¡£¼«Æ°³«ÊÄ¥È¥é¥ó¥¯¥ê¥Ã¥É¤ä¥Õ¥Ã¥È¥È¥é¥ó¥¯¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤âÉ¸½à¤ÇÈ÷¤ï¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥ë¥È¥Õ¥£¡¼¥À¡¼
¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ÎÁõÃå¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¥Ù¥ë¥È¥Õ¥£¡¼¥À¡¼¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£Á°ÀÊ¾è¼Ö»þ¤Ë¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤òÁ°¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¥í¥ó¥°¥É¥¢¤ò»ý¤Ä¥¯¡¼¥Ú¥â¥Ç¥ë¤ËÁê±þ¤·¤¤ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤ÁõÈ÷¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¥×¥ì¥ß¥¢¥à
Èþ¤·¤¯ÆÈÁÏÅª¤Ê¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¼ÖÆâ¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò°ìÁØ¹â¤á¤ë¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£
64¿§¤«¤é¹¥¤¤Ê¥«¥é¡¼¤òÁª¤Ù¤ëÂ¾¡¢Ê£¿ô¤Î¥«¥é¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿±é½Ð¤â²ÄÇ½¤À¡£Ä¾ÀÜ¸÷¤È´ÖÀÜ¸÷¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Àè¿ÊÅª¤Ë¼ÖÆâ¤òºÌ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¢¥·¥¹¥È¤Î¹ß¼Ö»þ·Ù¹ðÅô¤È¤·¤Æ¤â µ¡Ç½¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊØÍøµ¡Ç½¤Ï¡©
MBUX¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¦¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³Ø½¬Ç½ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿Âè3À¤Âå¤ÎMBUX¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥Æ¥£¥óµ¡Ç½¤ÎÅëºÜ¤ä¤µ¤é¤Ë»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ä²»À¼Ç§¼±¤Ê¤É¡¢ÂçÉý¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥¯¡¼¥Ú¤È¤·¤ÆºÇ¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ï¥¤¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡§²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È
²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ö¥Ï¥¤¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡×¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥ß¡¼¡¦¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿ÂÐÏÃ¤È³Ø½¬µ¡Ç½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¿·ºÎÍÑ¤Î¥¸¥ã¥¹¥È¡¦¥È¡¼¥¯µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢²»À¼Áàºî¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î¡Ö¥Ï¥¤¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡×¤òÈ¯ÏÃ¤»¤º¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·µ¡Ç½¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¾åÉô¤ËÀÖ¤¤¥Þ¥¤¥¯¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¼ÖÎ¾¤¬¥Ü¥¤¥¹¥³¥Þ¥ó¥ÉÂÔ¤Á¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄCLE 200 ¥¯¡¼¥Ú¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊISGÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡ËÈ¯É½¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¸Ä¡¹¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Î¥·¡¼¥È¥á¥â¥ê¡¼¤ä¥ß¥é¡¼°ÌÃÖ¤ÎÀßÄê¡¢¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¤Î¥«¥é¡¼ÀßÄê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¶É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Îµ¡Ç½¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï»ØÌæ¤äÀ¼¤Ë¤è¤ëÀ¸ÂÎÇ§¾Ú¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó
Æü¡¹¹Ô¤¦¼ÖÆâ¤Ç¤ÎÁàºî¤ò´ÊÎ¬²½¤¹¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥óµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£Æü¡¹¤Î¾è¼ÖÃæ¤Ë¹Ô¤¦Áàºî¤ÎÎ®¤ì¤ò¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×¤È¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë³Æ¼ïµ¡Ç½¤òºîÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤ÎÁàºîÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤á¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¼«¤é¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡ÊÎã¡§¡Ö¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤¬12¡î°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¤òÃÈ¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡Ë
¥¼¥í¥ì¥¤¥ä¡¼
¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä½ÀÆð¤Ê¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¥¼¥í¥ì¥¤¥ä¡¼¤òºÎÍÑ¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î½¬´·¤ä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢³Æ¼ï¾ðÊó¤äµ¡Ç½¤òÎ®Æ°Åª¤«¤ÄÍ½Â¬Åª¤ËÉ½¼¨¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤À¤È¤¤¤¦¡£¥È¥Ã¥×²èÌÌ¾å¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤äµ¡Ç½¤¬É¬Í×¤Ê»þ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼²èÌÌ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·³¬ÁØ¤òÃ©¤Ã¤¿¤ê¡¢²èÌÌ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤ÆÌÜÅª¤Îµ¡Ç½¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÁàºîÉéÃ´¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤¹¤ë¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó/Áö¹ÔÀÇ½
ISG¤Ë¤è¤êÅÅÆ°²½¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀìÍÑ¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁö¹Ô¤«¤é¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2LÄ¾Îó4µ¤ÅûÄ¾Ê®¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊM254¡Ë+ISG
ºÇ¹â½ÐÎÏ204ps/ºÇÂç¥È¥ë¥¯32.63kg-m¤òÈ¯´ø¤¹¤ë2LÄ¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î´Ö¤ËÂè2À¤Âå¤ÎISG¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢Ã»»þ´ÖºÇÂç¤Ç23ps/20.90kg-m¤ÎÅÅÆ°¥Ö¡¼¥¹¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢³ê¤é¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄCLE 200 ¥¯¡¼¥Ú¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊISGÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡ËÈ¯É½¡£
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤Î9G¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¡£1Â®¤«¤é9Â®¤Þ¤Ç¤ÎÊÑÂ®ÈæÉý¤¬¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó²óÅ¾¿ô¤¬ÂçÉý¤ËÄã¸º¤µ¤ì¡¢Í¥¤ì¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤È²÷Å¬À¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó
ÄÌ¾ïÁö¹Ô»þ¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¥ê¥ó¥°»þ¤Ê¤É°ìÄê°Ê¾å¤ÎÉé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢½Ö»þ¤Ë¸º¿êÎÏ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¥»¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£¤è¤ê¸Ç¤á¤È¤·¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥À¥ó¥Ñ¡¼ÀßÄê¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÀßÄê¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁö¹Ô°ÂÄêÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÂÁ´À
Ëü°ì¤ÎºÝ¤ËºÇÂç¸Â¤Î°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡£SRS¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¡Ê±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢SRS¥Ë¡¼¥Ð¥Ã¥°¡Ê±¿Å¾ÀÊ¡Ë¡¢SRS¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥°¡Ê±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¡Ë¡¢SRS¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥Ð¥Ã¥°¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¿·³«È¯¤ÎSRS¥»¥ó¥¿¡¼¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤âÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SRS¥»¥ó¥¿¡¼¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°
±¿Å¾ÀÊ¥Ð¥Ã¥¯¥ì¥¹¥È¤Ë¿·³«È¯¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤¬É¸½à¤ÇÈ÷¤ï¤ê¡¢Â¦ÌÌ¾×ÆÍ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼ÖÎ¾Â¦Êý¤«¤é¶¯¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¤Î´Ö¤ËÈ÷¤ï¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤¬½Ö»þ¤ËËÄÄ¥¤·¡¢Á°ÀÊ¾è°÷Æ±»Î¤¬¾×·â¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤ÆÉé½ý¤¹¤ë´í¸±¤òÄã¸º¤¹¤ë¡£
Ëü°ì¤ÎºÝ¤Ë¾è°÷¤ò¼ÖÎ¾Ãæ±û¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾×·â¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë·Ú¸º¤¹¤ë¥×¥ì¡¦¥»¡¼¥Õ¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¥µ¥¤¥É¤È¤È¤â¤ËÂ¦ÌÌ¾×ÆÍ»þ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤¹¤ë¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥É¥é¥¤¥Ö
ºÇ¿·À¤Âå¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¹âÅÙ¤Ê°ÂÁ´À¤È²÷Å¬À¤òÄó¶¡¡£CLE¤Ç¤Ï³×¿·Åª¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¼ï¥ì¡¼¥À¡¼¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£µ¡Ç½¡¢³Æ¼ïÃó¼Ö»Ù±çµ¡Ç½¤¬É¸½à¤ÇÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥È
ÊÒÂ¦100Ëü²èÁÇ°Ê¾å¤Î¹â²òÁüÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥È¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£ÂÐ¸þ¼Ö¤äÉ¸¼±¤Ø¤Î¼×¸÷¤ò¶Ë¤á¤ÆÀºÌ©¤Ë¹Ô¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÇÛ¸÷À©¸æ¤âÈôÌöÅª¤Ë¹âÀºÅÙ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾È¼Íµ÷Î¥¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤äÂÐ¸þ¼Ö¤äÁ°Áö¼Ö¤Ê¤É¤ò ¸¡ÃÎ¤·¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¾È¼ÍÈÏ°Ï¤òÄ´Àá¤¹¤ë¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¡¦¥¢¥·¥¹¥È¡¦¥×¥é¥¹¤âÈ÷¤¨¤ë¡£¥ì¡¼¥À¡¼¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£
S¥¯¥é¥¹¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄºÇ¿·¤Î°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹µ¡Ç½¤äÍÍ¡¹¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°µ¡Ç½¡¢»ö¸Î¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËºÇÂç¸Â¾è°÷¤òÊÝ¸î¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢Á´Êý°Ì¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£