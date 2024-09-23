W¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢MLB¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤120ÇÔÌÜ¡¡62Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶þ¿«¡ÄÎò»ËÅªÄãÌÂ¤ÇÉÔÌ¾ÍÀµÏ¿
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤«¤é2ËÜÎÝÂÇ¤Ç»î¹ç¤ò¥ê¡¼¥É¤â¡ÄµÕÅ¾Éé¤±¤Ç5Ï¢ÇÔ
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹ 2¡¼4 W¥½¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë2-4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£5Ï¢ÇÔ¤Çº£µ¨120ÇÔÌÜ¡£2003Ç¯¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿ÇÔÀïµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿1962Ç¯¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤¬µÏ¿¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤Ë¤âÊÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹ÀèÈ¯¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤«¤é3²ó¤Ë¥ê¡¼¤¬ÀèÀ©¥½¥í¡£Æ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤â6²ó¤Ë¤Ï¥Ð¥ë¥¬¥¹¤¬5¹æ¥½¥í¤È°ìÈ¯¹¶Àª¤Ç»î¹ç¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£¤·¤«¤·8²ó¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î3¼ºÅÀ¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï156»î¹ç¤Ç36¾¡120ÇÔ¡¢¾¡Î¨.231¡£º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î21Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ä¤ê6»î¹ç¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥ï¡¼¥¹¥È¹¹¿·¤È¤¤¤¦ÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊµÏ¿¤¬ÌÜÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï6²ó1/3¤òÅê¤²3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¡£3²ó¤Ë¤³¤ÎÆü6»°¿¶ÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆüËÜÁª¼ê¤Ç½é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å90¿ÍÌÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»2000Ã¥»°¿¶¤òÃ£À®¤·¤¿¡£²÷µó¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë