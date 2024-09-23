Î©Ì±¿·ÂåÉ½¡¢¸á¸å¤ËÁª½Ð¡áÎ×»þÅÞÂç²ñ¤ÇÅê³«É¼
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï£²£³Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÎ×»þÅÞÂç²ñ¤ò³«¤¡¢ÂåÉ½Áª¤ÎÅê³«É¼¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§¸µ¼óÁê¡Ê£¶£·¡Ë¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢¾å°Ì£²¿Í¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¿·ÂåÉ½¤ÏÅÞÂç²ñ¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¡£
¡¡ÂåÉ½Áª¤ÏÀô·òÂÀÂåÉ½¡Ê£µ£°¡Ë¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö½à·è¾¡¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌîÅÄ¡¢ÀôÎ¾»á¤È»ÞÌî¹¬ÃËÁ°ÂåÉ½¡Ê£¶£°¡Ë¡¢µÈÅÄÀ²Èþ½°±¡µÄ°÷¡Ê£µ£²¡Ë¤Î£´¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢ÌîÅÞÏ¢·È¤Îºß¤êÊý¤ä·ÐºÑ¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤ÆÏÀÀï¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½Áª¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷£±¿Í£²¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î£²£·£²¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤Î¸øÇ§¸õÊäÍ½Äê¼Ô£±¿Í£±¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î£¹£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢ÈæÎãÇÛÊ¬¤µ¤ì¤ëÃÏÊýµÄ°÷É¼¤Î£±£¸£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢°ìÈÌÅÞ°÷¡¦¶¨ÎÏÅÞ°÷É¼¤Î£±£¸£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×£·£´£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁè¤¦¡£¡¡