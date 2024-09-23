W¥½¥Ã¥¯¥¹¡¡¶þ¿«¤Î¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó120ÇÔ¡¡62Ç¯¥á¥Ã¥Ä¤ËÊÂ¤Ö
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹2¡¼4¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê2024Ç¯9·î22Æü¡¡¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡Îò»ËÅª¤ÊÄãÌÂ¤òÂ³¤±¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬5Ï¢ÇÔ¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ËÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼µÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÇË¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó120ÇÔÌÜ¡£1962Ç¯¥á¥Ã¥Ä¤ËÊÂ¤Ö¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿ÇÔÀïµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3²ó1»à¡¢¥ê¡¼¤¬¥Ñ¥É¥ì¥¹ÀèÈ¯¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤«¤éº¸±Û¤¨¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁÀèÀ©¡£1¡Ý1¤Î6²ó1»à¤«¤é¤Ï1ÈÖ¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹¤¬¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¡¢º¸±Û¤¨¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤·¤Æ½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢8²ó¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬Êø¤ì3¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÔ¤ì¡¢º£µ¨120ÇÔÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û·³¤ÏÁ°Æü¤Î»î¹ç¤Ç119ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢03Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬µÏ¿¤·¤¿¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿ÇÔÀïµÏ¿¤ËÊÂ¤Ó¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂç¥ê¡¼¥°¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡6ÅÙ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡3ÅÙ¤ÎÌ¾Ìç¤¬¶þ¿«Åª¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¡£