¥·¥ç¥ë¥Ä¼óÁêÍ¿ÅÞ¤¬¾¡Íø¡á¶Ë±¦£Á£æ£Ä¤â¿Ä¹¡½ÆÈ½£µÄÁª
¡¡¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó»þ»ö¡Û¥É¥¤¥ÄÅìÉô¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥ë¥¯½£¤Î½£µÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤¬£²£²Æü¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥·¥ç¥ë¥Ä¼óÁêÎ¨¤¤¤ë¼Ò²ñÌ±¼çÅÞ¡Ê£Ó£Ð£Ä¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡È¿°ÜÌ±¤ò·Ç¤²¤ë¶Ë±¦À¯ÅÞ¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¡Ê£Á£æ£Ä¡Ë¡×¤â¿Ä¹¤·¡¢¶Ïº¹¤ÇÂè£²ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª´É¤Î»ÃÄê·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï£³³äÄ¶¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤Ç¡¢Æ±½£¤ÇÅìÀ¾Åý°ì°ÊÍèÂ³¤¯Âè£±ÅÞ¤ÎºÂ¤ò»à¼é¤·¤¿¡£Æ±ÅÞ¤Î¥Ü¥¤¥È¥±½£¼óÁê¤Ï¡Ö¶ËÃ¼¤ÊÀªÎÏ¤¬¸¢ÎÏ¤Ë¶á¤Å¤¯¤Î¤òÁË»ß¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý£Á£æ£Ä¤âÁ°²óÁªµó¤«¤éÂç¤¤¯É¼¤ò¿¤Ð¤·¡¢£Ó£Ð£Ä¤Ë£±¡¥£·¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆ»±¦ÇÉ¥¥ê¥¹¥È¶µÌ±¼çÆ±ÌÁ¡Ê£Ã£Ä£Õ¡Ë¤Ï£±£²¡ó¤È¿¶¤ë¤ï¤º¡¢£±·î¤Ë´úÍÈ¤²¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¸ÇÉ¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥È¿·ÅÞ£Â£Ó£×¤Î¸å¿Ð¡Ê¤³¤¦¤¸¤ó¡Ë¤òÇÒ¤·¤¿¡£Í¿ÅÞ¤ÎÎÐ¤ÎÅÞ¤ÏÆÀÉ¼¤¬È¾Ê¬°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¡¢µÄÀÊ³ÍÆÀ¤ËÉ¬Í×¤Ê£µ¡ó¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡¡