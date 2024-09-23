¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·¡¦¾Ð¤ï¤Ê¤¤ÃË¡¡¥¨¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥é¥¤¥ê¡¼¤Î·èÄêÎÏ
¡¡9·î21Æü¡¢¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°13°Ì¡Ë¤ÏÂçºå¡¦ÅìÂçºå»Ô¤Î²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤ ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡ÊPNC¡Ë2024¡×·è¾¡¤Ç¥Õ¥£¥¸¡¼ÂåÉ½¡ÊÆ±10°Ì¡Ë¤È·ãÆÍ¡£ 3Ï¢¾¡¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ë5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤¬¤«¤«¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥¸¡¼¤ÏºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¶¯¹ë¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤ÎÉ®Æ¬¡£³Ê¾å¤Î¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤Ë¡ÖÄ¶Â®¥é¥°¥Ó¡¼¡×¤ò·Ç¤²¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢¼«¤é»Å³Ý¤±¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¥×¥é¥ó¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
£µ»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥È¥é¥¤¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥ê¡¼¡¡photo by Saito Kenji
¡¡Àè¤Ë¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¡£¤ª¸ß¤¤PG¡Ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥´¡¼¥ë¡Ë¤ò1ËÜ¤º¤Ä·è¤á¤Æ3-3¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°È¾20Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¹¥¯¥é¥à¤òµ¯ÅÀ¤ËÅ¸³«¤·¡¢CTB¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥ê¡¼¡Êºë¶Ì¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¤¬¹ª¤ß¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÁê¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÎ¢¤Ë¥¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¼«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤Ø¡£¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á5»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£
¢¨¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¬¾Î¡áHO¡Ê¥Õ¥Ã¥«¡¼¡Ë¡¢PR¡Ê¥×¥í¥Ã¥×¡Ë¡¢LO¡Ê¥í¥Ã¥¯¡Ë¡¢FL¡Ê¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¡Ë¡¢No.8¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¨¥¤¥È¡Ë¡¢SH¡Ê¥¹¥¯¥é¥à¥Ï¡¼¥Õ¡Ë¡¢SO¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¥ª¥Õ¡Ë¡¢CTB¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢WTB¡Ê¥¦¥¤¥ó¥°¡Ë¡¢FB¡Ê¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢Á°È¾38Ê¬¤ËÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¬¥·¥ó¥Ó¥ó¡Ê10Ê¬´Ö¤Î°ì»þÂà¾ì¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤¬¶Á¤¡¢¸åÈ¾¤Ï½ù¡¹¤Ë¥Õ¥£¥¸¡¼¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ø¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤¤Áê¼ê¤Ë¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¸åÈ¾¤Ë4Ï¢Â³¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤Æ17-41¤ÇÇÔÀï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ë¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Áê¼ê¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤È°Û¤Ê¤ë¡¢Â®¤¤¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ËÁ¸±¤âÍ¦µ¤¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢»þ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤½¤ì¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î»î¹ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¶µ·±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÚÆüËÜ¤Ç¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬°ìµ¤¤Ë³«²Ö¡Û
¡¡¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¤Ï¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤¿¡£ÀèÀ©¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¥é¥¤¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ž¢ºÇ½é¤Ë¹ç½É¤ËÍè¤¿»þ¤è¤êÆ°¤¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Ž£¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤Ï²ù¤·¤½¤¦¤Ë»î¹ç¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ž¢¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Éé¤±¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£PNC¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î 3»î¹ç¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£Æü¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤¤Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ž£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ò¸£°ú¤·¤¿¥é¥¤¥ê¡¼¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«½Ð¿È¤Î27ºÐ¡£10ºÐ¤Ç²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ø°Ü½»¤·¡¢¤½¤³¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¡£5¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç²ÈÂ²¤ÏÃ¯¤â¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥é¥¤¥ê¡¼¤ÏºÍÇ½¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥á¥¥á¥¤ÈÆ¬³Ñ¤òÉ½¤¢¤é¤ï¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢U20¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤ë¤â¡¢·ë¶É¥é¥°¥Ó¡¼¶¯¹ñ¤Ç¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢ºë¶Ì¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤òÎ¨¤¤¤ëÀ¤³¦ÅªÌ¾¾¥í¥Ó¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¥º´ÆÆÄ¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥ê¡¼¤Ï¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢2018Ç¯¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¡£
Ž¢ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¤¤Ê·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤éÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¡¢¥×¥í¤Î¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£º£¤ÎËÍ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¥é¥¤¥ê¡¼¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤Ç¤Ï2020Ç¯¤«¤éŽ¢ÉÔÆ°¤Î13ÈÖŽ£¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥È¥é¥¤²¦¤â³ÍÆÀ¡£¥é¥¤¥ê¡¼¤ÏÆüËÜ¤È¤¤¤¦¿·Å·ÃÏ¤Ç¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÂç¤¤¯³«²Ö¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤Î´Ä¶¤¬¡¢¥é¥¤¥ê¡¼¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥í¥Ó¡¼¤¬ËÍ¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢SO/CTB¥Ù¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¡¢WTB/CTB¥Ç¥£¥°¥Ó¡¼¡¦¥¤¥ª¥¢¥Í¡¢FL¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ý¡¼¥³¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¥ï¥é¥Ó¡¼¥º¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¤Î¼«¿®¤È¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢PR °ð³À·¼ÂÀ¡¢HOËÙ¹¾æÆÂÀ¡¢SO¾¾ÅÄÎÏÌé¤Ê¤É¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ü¥¯¥¹¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¡Ë¤ä¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤¿Ž£¡Ú¥È¥é¥¤¸å¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Û
¡¡¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¥é¥¤¥ê¡¼¤¬¡¢ºù¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤òÃå¤ÆÌöÆ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢2021Ç¯10·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¤Ç½é¥¥ã¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤È·èÄêÎÏ¤Ç¤¿¤Á¤Þ¤ÁÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤âÆüËÜÂåÉ½BK¿Ø¤ÎÃæ¼´¤È¤·¤ÆÁ´4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤É¤ª¤ê¤Î³èÌö¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏËÜ¿Í¤â¼«³Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ž¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´°Á´¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¼«¿®¤Î¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿Ž£¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤ËÌá¤Ã¤¿¥é¥¤¥ê¡¼¤Ï¡¢·èÄêÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤Ù¤¯¸¦ïÓ¤ËÎå¤ó¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥È¥é¥¤¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¥¿¥¤¤Î14¥È¥é¥¤¤òµÏ¿¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°»þÂå¤«¤é4¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È15¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥é¥¤¥ê¡¼¤Ï¥È¥é¥¤¸å¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎPR°ð³À·¼ÂÀ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¤·¤Æ¡Ø¿·¡¦¾Ð¤ï¤Ê¤¤ÃË¡Ù¤È¾Î¤·¤Æ¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ž¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ê¥¢¥¹¤Ç½¸Ãæ¤·¤¿¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡ËÍ¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤éŽ£
¡¡¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Ç¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤¿Ì¾¾¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¤â¡¢¥é¥¤¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·À¸¥¨¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¥é¥¤¥ê¡¼¤â¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ê¡¼¤Ë¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
Ž¢¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡Ê¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥»¥ÕÁ°HC»þÂå¤È¤Ï¡Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¥¨¥Ê¥¸¡¼¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥À¡¼Åª¤ÊÌò³ä¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥Ø¥ë¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤â¾å¼ê¡£¡Ø¤ªÁ°¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡£¿®¤¸¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¡¢¶¯¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£²ñ¤¦¤ÈÍ¥¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¡Ú£³Ç¯¸å¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÃÏ¡Û
¡¡PNC¤ò½ª¤¨¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢3½µ´Ö¤Û¤ÉµÙÍÜ¤ò¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢10·î26Æü¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ç½É¤òºÆ³«¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥ê¡¼¤ÏŽ¢Ï¢Â³¤·¤Æ4»î¹ç¤â·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¿ô½µ´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¥Õ¥£¥¸¡¼Àï¤âÂ¿¤¯¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤®¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤ºŽ£¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡2027Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥¤¥ê¡¼¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¶¯¤¤¡£
Ž¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤â¤Á¤í¤ó¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¤ò»Ï¤á¤¿ÃÏ¡£ÆüËÜ¤Ï¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì½ê¡£¤½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç²ñ¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ëŽ£
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëPNC¤Ç¡¢¥È¥é¥¤¥²¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£¿·À¸¥¨¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î13ÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¤¥ê¡¼¤Ï3Ç¯¸å¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÃÏ¡×¤Ç¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤Ã¤¿»þ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£