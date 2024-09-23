Ç¥¿±3¤«·î¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤â¡¢µ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¢ª ¤½¤Î»þ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡©
Ç¥¿±½é´ü¤ÎÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤ÇÇ¥¿±Ãæ¤À¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Æ¤â¼þ¤ê¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ä¤ï¤ê¤Ê¤É¤Çµ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Æ¤â¤ªÊ¢¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤»þ´ü¤Ï¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ê¤É¤ÇÂ¾¤Î¿Í¤Ë¡ÖÀÊ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¿ÍS¤µ¤ó¤Î¡¢Ç¥¿±½é´ü¤ËÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿ÆÀÚ¤Ê¿Í¡¹¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
Ç¥¿±3¥ö·î
Ç¥¿±Ãæ¤ÏÂÎÄ´¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤â¤Î¡£½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿S¤µ¤ó¤Ë¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤·¤¿»þ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÌÂ¤ï¤º¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯6·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§º´ÅÄ¡¡ÀÅ
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§ã·Æ£ÎÐ»Ò
Âç³ØÂ´¶È¸å¤ËÆ±¿Íºî²È¤äÀÜµÒ¶È¡¢°åÎÅ»öÌ³¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¶È¤ò·Ð¸³¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ò³è¤«¤¹¤Ù¤¯¥é¥¤¥¿ー¤ËÅ¾¸þ¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦µ»ö¤ò¼¹É®¡£