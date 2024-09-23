¡Ö¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥¬¥à¸¦µæ²Ý¡×¤Ë¥¬¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÍ·â¼èºà¡ª¡¡¥°¥ßÂæÆ¬¤Î¤Ê¤«¡í¥¬¥à¤ÎµÕ½±¡í¤¬»Ï¤Þ¤ë!!
³ú¤ó¤Ç³Ú¤·¤à¤ª²Û»Ò¤È¤·¤Æ¤Î¥¬¥à¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë......
¶áÇ¯¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥°¥ß¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ëÃæ¡¢Æ±¤¸¤¯³ú¤ó¤Ç³Ú¤·¤à¤ª²Û»Ò¤È¤·¤Æ¤Î¥¬¥à¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤Ï·è¤·¤Æ°Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡¡º£²ó¡¢¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥í¥Ã¥Æ¤Î³«È¯ÉôÌç¡Ö¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥¬¥à¸¦µæ²Ý¡×¤ËÆÍ·â¡ª¡¡Â¿ºÌ¤Êµ¡Ç½À¤äÌ£¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤Ê¤É¡¢¥¬¥à¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡ª
¡Ú²èÁü¡ÛÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½À¤äÌ£¤¬¤¢¤ë¥¬¥à
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£15Ç¯´Ö¤Ç»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë
ÆüËÜ¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥¬¥à¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥¬¥à¤Î¹ñÆâ¾®Çä¶â³Û¤ÎÁí³Û¤Ï2004Ç¯¤Î1881²¯±ß¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë²¼¹ß¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢15Ç¯´Ö¤Ç»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Î930²¯±ß¡Ê19Ç¯¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¬¥à¤ÎÎò»Ë¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤È¡¢¹ñÆâ¤Ç¥¬¥à¤¬À½Â¤ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1920Ç¯Âå¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¹¤¯¿»Æ©¤·¤¿¤Î¤ÏÀï¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£Åö»þ¤ÎÃóÎ±ÊÆ·³Ê¼»Î¤¬¥¬¥à¤òÓÏ¡Ê¤¿¤·¤Ê¡Ë¤ß¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤ËÆüËÜ¿Í¤¬Æ´¤ì¤¿¤¿¤á¤À¡£
57Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤¬¥ß¥ó¥ÈÌ£¤ÎÈÄ¥¬¥à¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¬¥à¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¡¼¥ÈÁ°¤Ê¤É¤Îà¤ª¸ý¤Î¥¨¥Á¥±¥Ã¥Èá¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£83Ç¯¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¥í¥Ã¥Æ¤¬½é¤ÎÌÜÅªÆÃ²½·¿¤Î¥¬¥à¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¬¥à¡×¤ÇàÌ²µ¤¥¹¥Ã¥¥ê¡ªá¤òÉ¸ÜÖ¡£
90Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È·ò¹¯»Ö¸þ¤«¤é¥·¥å¥¬¡¼¥ì¥¹¥¬¥à¤¬¡¢97Ç¯°Ê¹ß¤Ï»õ¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Î¥¥·¥ê¥È¡¼¥ëÆþ¤ê¤ÎÎ³¥¬¥à¤¬»Ô¾ì¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¬¥à¡×¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¡1957Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¬¥à¡£2014Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤«¤é½éÅ¦¤ß¥ß¥ó¥È¡Ê²Ö¤¬ºé¤¯Á°¤Ë´¢¤ê¼è¤Ã¤¿¥ß¥ó¥È¡Ë¤ò»ÈÍÑ¡£»¨Ì£¤¬¾¯¤Ê¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¬¥à¡×¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¡¶¯ÎÏ¤Ê¥á¥ó¥È¡¼¥ë¤Ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¹õ¤¤¿É¸ý¥¬¥à¡£1983Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¡ÖÌ²µ¤¥¹¥Ã¥¥ê¡ª¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Çº£¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Ë°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤½¤ó¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¥¬¥à¥·¡¼¥ó¤À¤¬¡¢ºòº£¤Ç¤Ï¤É¤³¤«¸Å¤á¤«¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£³¹¹Ô¤¯Æ¯¤À¹¤ê¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¿¤Á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ï¸ý½Í½ËÉ¤Ë¥¬¥à¤ò³ú¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ø¥ß¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È²Û»Ò¤Ç¥±¥¢¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ê39ºÐÃËÀ¡¦IT´Ø·¸¡Ë
¤Ê¤É¡¢¥¬¥à¤ò³ú¤àµ¡²ñ¤ÏÀÄ¾¯Ç¯»þÂå¤è¤ê¤â¥°¥Ã¤È¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¥¬¥à¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÄË¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¤À¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿20Ç¯¤Î¹ñÆâ¾®Çä¶â³Û¤Ï755²¯±ß¤ÈÁ°Ç¯Èæ81.2¡ó¤È¤¤¤¦Ê¿À®°Ê¹ßºÇÂç¤Î²¼¤²Éý¤òµÏ¿¡£
22Ç¯¤Ë¤ÏÆ±710²¯±ß¤È¥Ô¡¼¥¯»þ¤«¤éÌó7³ä¤Ë¤Þ¤Ç»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬½Ì¾®¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¥¬¥àÎ¥¤ì¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÆüËÜ¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥¬¥à¶¨²ñ¤Îº´Æ£ À¿»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÂÐÌÌ¤Ç¤Î³èÆ°¤ä¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤É¤Î°ÜÆ°¤ÎÀ©¸Â¡¢¥Þ¥¹¥¯ÃåÁõ¤Î¿ä¾©¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥¬¥à¤Î¼çÍ×¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¼ûÍ×¡Ù¤ä¡ØÌ²µ¤ËÉ»ß¼ûÍ×¡Ù¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
º£¤Î¼ã¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¬¥à¤Ï±ó¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¬¥à¤¬·ù¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Çã¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤é¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¥¬¥à¤Ë¿Æ¤·¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ø¤¢¤¨¤ÆÇã¤¦É¬Í×¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¦³ØÀ¸¡Ë
µÕÉ÷¤ÎÃæ¡¢»Ô¾ì¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤â¥Á¥é¥Û¥é¡£80Ç¯Âå¤Ë¥Õ¡¼¥»¥ó¥¬¥à¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥â¥ó¥Ç¥ê¡¼¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥Ð¥Ö¥ê¥·¥ã¥¹¡×¤¬16Ç¯¤Ë¡¢¹¾ºê¥°¥ê¥³¤Î¡Ö¥¥¹¥ß¥ó¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬18Ç¯¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÌÀ¼£¤Î¡Ö¥¥·¥ê¥Ã¥·¥å¡×¤¬23Ç¯3·î¤ËÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹¥Ä´¤Ê¤Î¤¬¥°¥ß¡£Ä´ºº²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È17Ç¯¤Ë555²¯±ß¤À¤Ã¤¿¥°¥ß¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¥Ç¡¼¥¿¤Ï21Ç¯¤Ë¤Ï4³äÁý¤Î781²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¬¥à»Ô¾ì¤òµÕÅ¾¡£Æ±¤¸³ú¤à¤ª²Û»Ò¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÌÀ°Å¤¬¤¯¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Á°½Ò¤Î¡Ö¥¥·¥ê¥Ã¥·¥å¡×¤ÏÈÎÇä½ªÎ»¤·¤¿Íâ·î¤Ë¡Ö¥¥·¥ê¥Ã¥·¥å¥°¥ß¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£à¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î¹á¤êá¤È¤¤¤¦È¯¸«
¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¬¥à¤Ï¤ª²Û»Ò»Ô¾ì¤«¤éÂ¸ºß´¶¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©¡¡¥¬¥à¶È³¦¤ÇÌó6³ä¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥í¥Ã¥Æ¡×¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥°´ë²è²Ý¼çºº¡¢ÌÓÍø¾´ÂÀ»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¬¥à¤Ï»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¤Þ¤À¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Îã¤¨¤Ð¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡©
¡ÖºÇ¶á¤Î¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ²û¤«¤·¤¤ÈÄ¥¬¥à¤ÎÉü¹ïÈÇ¤òÄê´üÅª¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ë²è¤Ë¤ÏÅö½é¡¢¼ÒÆâ¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤Ç¥×¥ì¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶È¯Çä¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¹¥É¾¤Ç¡¢23Ç¯ÅÙ¤ÎÈÄ¥¬¥à¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï21Ç¯ÅÙ¤«¤é40¡ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ã¼Ô¤¬¥¬¥à¤ò³ú¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½¼Â¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê¤Ç¤Ï¸ý½¤ä¸ýÆâ´Ä¶¤Î¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¥Ë¡¼¥º¤Ï¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ä´ºº¤Ê¤É¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ø¥¥·¥ê¥È¡¼¥ë¥ª¡¼¥é¥Æ¥¯¥È¥¬¥à¡Ù¤Ê¤É»õ¤ä»õ·Ô¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤òÊÀ¼Ò¤Î²Ô¤®Æ¬¤Ë¤¹¤Ù¤¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢ÌÓÍø»á¤Î°ÆÆâ¤ÇË¬¤ì¤¿¤Î¤Ïºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥í¥Ã¥Æ±ºÏÂ¹©¾ì¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÃæ±û¸¦µæ½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥¬¥à¸¦µæ²Ý¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥¬¥à¾¦ÉÊ¤Î³«È¯ÉôÌç¤È¤·¤ÆÊÀ¼Ò¤ÎÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¥¬¥à¤Î¸¦µæ¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÉôÌç¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï³ú¤à¼ÂÂÎ¤È¤Ê¤ë¥¬¥à¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Ìó1Ëü¼ïÎà¤Ë¤âµÚ¤Ö¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¹áÎÁ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ²¿É´²ó¤È»îºî¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¿·µ¬¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î³«È¯¤â¹áÎÁ²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸¦µæ°÷¡¦±ºÉôÃ£¹°»á¡Ë
1Ëü¼ïÎà!?¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¿©´¶¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¬¥à¤Ï¹á¤ê¤Î¤ª²Û»Ò¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¹á¤ê¤ÇÌ£¤¬·è¤Þ¤ë¾¦ÉÊ¡£¤À¤«¤é¤ï¤ì¤ï¤ì¸¦µæ°÷¤ÏÉ¡¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
½ÐÍè¤¿¤Æ¤Î¥¬¥à¤Ï¹á¤ê¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¯»îºî¤·¤¿ÍâÆü¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£É¾²Á¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¤âÌ£³Ð¤¬±ÔÉÒ¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¸áÁ°Ãæ¤Ë»î¿©¤·¡¢¸á¸å¤Ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈºÆ»îºî¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜÅª¤Ê¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤ÆÉ¡¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï»Å»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¹áÎÁ¤Ë¤Ï³°ÉôÎ®½Ð¤òËÉ¤°¤¿¤á¸ÄÊÌ¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±Ñ¿ô»ú¤Î6·åÈÖ¹æ¤ò¿¶¤Ã¤Æ°Å¹æ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÈÖ¹æ¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤É¤ó¤Ê¹á¤ê¤«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³¹Ãæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ²¿¤«¤¬¹á¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¡»¡»ÈÖ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤À¤Ê¡Ù¡¢¤È¤«¡×¡Ê¸¦µæ°÷¡¦²ÏÌîÀ¿Ìé»á¡Ë
¥¬¥à¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤È¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥í¥Ã¥Æ¡¦¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥¬¥à¸¦µæ²Ý¤Î¸¦µæ°÷¡¢±ºÉôÃ£¹°»á¡Ê±¦¡Ë¤È²ÏÌîÀ¿Ìé»á
¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥¬¥à¤Ï´ðºà¤Î¥¬¥à¥Ù¡¼¥¹¤ËÅü¸¶ÎÁ¡¢¿§ÁÇ¡¢¹áÎÁ¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤Æºî¤é¤ì¤ë¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¹áÎÁ¡Ê±¦¡Ë¤ÏÌó1Ëü¼ïÎà¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¹á¤ê¤òºÆ¸½¤¹¤ë
1Ëü¼ï¤Ë¤âµÚ¤Ö¹áÎÁ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡©
¡ÖÊÑ¤ï¤ê¼ï¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î³«È¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¼ÂºÝ¤Ë22Ç¯4·î¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¥¬¥àÁíÁªµó¡Ù¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¸¸¤ÎË×¥Í¥¿¥¬¥à¡Ù¤È¤·¤Æ¡Ø¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥óÌ£¡Ù¡ØÅâÍÈ¤²Ì£¡Ù¡ØÇ¼Æ¦Ì£¡Ù¤òÃêÁª¤Ç±þÊç¼Ô¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê²ÏÌî»á¡Ë
ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤¼Ë×¤Ë¡©
¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ëºî¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ......¡£ÆÃ¤ËÇ¼Æ¦¤Ï¥Ì¥á¥Ì¥á´¶¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤«¤é¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤¤¿©´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ø¤ï¤µ¤ÓÌ£¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤âÉ¡¤ËÈ´¤±¤ë¤ï¤µ¤Ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤Æ¡Ø¥¬¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡Ù¤È¥Ü¥Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê²ÏÌî»á¡Ë
¤½¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤ê¼ï¤ÎÃæ¤«¤éÄêÈÖ²½¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥¬¥à¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£82Ç¯¤ÎÈ¯ÇäÅö»þ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Ï¤Þ¤ÀÀ¤´Ö¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹âµé¥¸¥ã¥à¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÄøÅÙ¡£¤½¤ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¿·µ¬À¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò¼ê·Ú¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥¬¥à¡Ù¤Î¹á¤ê¤Ï¼ÂÊª¤Î¤â¤Î¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
²ÌÊª¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¼«ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤ÏÆÃÄ§Åª¤Ê¹á¤ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¸¦µæ°÷¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¹á¤ê¤òºî¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥¬¥à¡Ù¤Î¹á¤ê¤¬¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î¹á¤ê¤È¤·¤Æ°ìÈÌ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê±ºÉô»á¡Ë
²ÏÌî»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÌ£¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤òº£¤Î»þÂå¤Ç¤âºî¤ì¤¿¤é¿·¤¿¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥¬¥à¡×¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¡1982Ç¯¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼É÷Ì£¤Î¥¬¥à¡£¸½ºßÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï82Ç¯Åö»þ¤ÎÉü¹ïÈÇ¡£2020Ç¯¤«¤é»õ¤Ë¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¥¬¥à¤Ë
¢£¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ¤Î¥¬¥à¤òÄÉµá
¤Û¤«¤Ë¤âº£¡¢¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥¬¥à¸¦µæ²Ý¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¬¥à¤À¡£
¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¬¥à¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤³Ú¤·¤µ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¥Õ¡¼¥»¥ó¥¬¥à¤Î¸ýÍ·¤Ó¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤â¥Õ¡¼¥»¥ó¥¬¥à¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿äÂ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ëÍ·¤Ó¤È¤·¤Æ¡Ø¥Õ¡¼¥»¥ó¥¬¥à¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é......¡Ù¤È¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡£
º£¸å¤µ¤é¤Ë¥Õ¡¼¥»¥ó¥¬¥à¤Î¸¦µæ¡¢à¸ýÍ·¤Óá¤Î³Ú¤·¤µ¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Õ¡¼¥»¥ó¤¬ÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤¯¤é¤¤¤Õ¤¯¤é¤ó¤À¤ê¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¸÷¤Ã¤¿¤ê......²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸Â¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¼ã¤¤¿Í¤Û¤É¥Õ¡¼¥»¥ó¥¬¥à¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¥Õ¡¼¥»¥ó¥¬¥à¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤ª¸ý¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê±ºÉô»á¡Ë
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤Õ¤¯¤é¤à¥Õ¡¼¥»¥ó¥¬¥à¥Ü¥È¥ë¡×¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¡º£Ç¯7·î16Æü¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡£¥í¥Ã¥ÆÆÈ¼«¤ÎÇÛ¹çµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¾Íè¤Î¥Õ¡¼¥»¥ó¥¬¥à¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ö¤Õ¡Á¤»¤ó¤Î¼Â¡×¡Ë¤ÎÌó2ÇÜ¤âËÄ¤é¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¥Õ¡¼¥»¥ó¥¬¥à¤ÎºÆ¥Ö¡¼¥à¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Ð¥º¡×¤À¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¤¬¥Õ¡¼¥»¥ó¥¬¥à¤òÂç¤¤¯¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤ëÄ©Àï¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¡¼¥»¥ó¥¬¥à¤Ç²»¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Êµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¥Ð¥º¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ï´ë¶È¤«¤é¤ÎÈ¯¿®¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Ë»É¤µ¤ë¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¡¢¥Õ¡¼¥»¥ó¥¬¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ä¤¯¤ì¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê±ºÉô»á¡Ë
¡úÂÌ²Û»Ò¤«¤é·ò¹¯¿©ÉÊ¤Þ¤Ç¡ª¡¡¤Õ¤¯¤é¤à¡Ö¥¬¥à¡×¤ÎÀ¤³¦
¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¬¥à¡×¡Ê´ÝÀîÀ½²Û¡Ë¡¡
1960Ç¯¤«¤éÈÎÇä¡£¡Ö10±ß¥¬¥à¡×¡Ö¥Í¥³¥¬¥à¡×¤ÎÄÌ¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëü¥ÆüËÜ°ì°Â¤¤²Û»Òü¥¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¶¡¦¥¥ã¥Ã¥È¡×¡£
¡Ö¤É¤ó¤°¤ê¥¬¥à¡×¡Ê¥Ñ¥¤¥ó¡Ë¡¡
¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ÎÃæ¤Ë¥¬¥à¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢¤Ò¤ÈÎ³¤Ç¤Õ¤¿¤Ä¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤ª²Û»Ò¡£´Ý¤¤·Á¾õ¤¬¥¯¥Ì¥®¤Î¼Â¤Î¥É¥ó¥°¥ê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤³¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¡£
¡Ö¥°¥ì¡¼¥× ¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥¬¥à¡×¡Ê´ÝÀîÀ½²Û¡Ë¡¡
1959Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤ÈÎ³1Ñ¤Û¤É¤Î¥Ü¡¼¥ë¾õ¤Î¥¬¥à¡£¼Ì¿¿¤Ï¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥¬¥à¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¥°¥ì¡¼¥×Ì£¡×¡£¤Û¤«¤Ë¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸Ì£¡×¡Ö¤¤¤Á¤´Ì£¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ã¤Ñ¤¤¥ì¥â¥ó¤Ë¤´ÍÑ¿´¡ª¡×¡ÊÌÀ¼£¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥¬¥à¡Ë¡¡
ÂÞ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë3¤Ä¤Î¥¬¥à¤Î¤¦¤Á¡¢¤Ò¤È¤Ä¤¬Ä¶¤¹¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¿´¤¬¸÷¤ë¥¬¥à¡£
¡Ö¥Ý¥¹¥«¡×¡Ê¹¾ºê¥°¥ê¥³¡Ë¡¡
»õ¤Ë¿»Æ©¤·¤ä¤¹¤¤¥«¥ë¥·¥¦¥àÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é´ü¤à¤·»õ¡Ê»õ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë·ê¤¬³«¤¯¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¡Ë¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ¡¢ÆüËÜ»õ²Ê°å»Õ²ñ¿äÁ¦¡£
¢£¥¬¥à¤Î¶¯¤ß¤ÏÂ¿ºÌ¤µ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡ÖÌ²µ¤¥¹¥Ã¥¥ê¡ª¡×¤ä¡Ö¥Ç¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¡×¤Ê¤É¡¢¥¬¥à¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹È¯´ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥í¥Ã¥Æ¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥¬¥à¡×¡Ê°ìÈÌ¤Ë¤ÏÌ¤È¯Çä¡Ë¡£Áª¼ê¤Ï¡Ö¥¬¥à¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡¢¹Å¤µ¡¢·Á¾õ¤Î³Æ¼ïÎà¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¬¥à¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë
¡Ö¥×¥íÌîµå¡¦ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤äJ¥ê¡¼¥°¡¦Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎÁª¼ê¤ÎÊý¤Ê¤É¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥¤ß¤Î¹Å¤µ¡¦¹áÌ£¡¦·Á¾õ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿ÀìÍÑ¥¬¥à¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥¬¥à¡Ù¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤ÆÁª¼ê¤ØÄó¶¡¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡Ø¥¥·¥ê¥È¡¼¥ë¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¬¥à¡Ù¤âÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¬¥à¤Ï³ú¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë½ù¡¹¤Ë³ú¤ß±þ¤¨¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¹Å¤µ¤ÈÌ£¤¬Èæ³ÓÅªÄ¹»ý¤Á¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤äÆü¡¹¤Î±¿Æ°¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¬¥à¤ò³ú¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¹Å¤µ¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Å»ö¤¬¤Ï¤«¤É¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Å»öÍÑ¤Î¥¬¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¡¢º£¸å³«È¯¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê±ºÉô»á¡Ë
¡Ö¥¥·¥ê¥È¡¼¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¬¥à¡Ò¥·¥È¥é¥¹¡Ó¡×¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¡¡ÖÆü¡¹¤Î±¿Æ°Ãæ¤Î¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ËÅ¬¤·¤¿¥¬¥à¡×¡£¥¬¥à¥Ù¡¼¥¹¤òÂ¿¤¯ÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¬¥à¤è¤ê¤â³ú¤ß±þ¤¨¤¬»ýÂ³¤¹¤ë
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
³Æ¼Ò¤¬¥¬¥àÀ½Â¤¤«¤éÅ±Âà¡¦½Ì¾®¤¹¤ëÃæ¡¢Á°½Ð¤ÎÌÓÍø»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ËÄÉ¿ï¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï1¥ß¥ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¬¥à¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Îº²¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¥°¥ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Èµ¡Ç½À¤ÎËÉÙ¤µ¤Ç¡¢¥¬¥à¤Ï¤ª²Û»Ò»Ô¾ì¤Ç¤ÎÉü³è¤òÁÀ¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥¬¥à¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Ç¯¤Î¹ñÆâ¾®Çä¶â³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ106.3¡ó¤È¾¯¤·´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢àµÕ½±á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Éð¾¾Í¤µ¨¡¡»£±Æ¡¿²¼¾ë±Ñ¸ç