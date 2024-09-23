´Ú¹ñ¾»¸¶£µ£²£¹¥ß¥ê¡¢¡Ö£²£°£°Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂç±«¡×
ÂæÉ÷£±£´¹æ¡Ê¥×¥é¥µ¥ó¡Ë¤¬¼å¤Þ¤Ã¤¿Ç®ÂÓÄã°µÉô¤Î±Æ¶Á¤Ç´Ú¹ñ³ÆÃÏ¤ËÂì¤Î¤è¤¦¤Ê±«¤¬¹ß¤ê¡¢Èï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡££²£²Æü¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¡¦¾ÃËÉËÜÉô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¸áÁ°£±£±»þ£³£µÊ¬¤´¤í¡¢Á´ÍåÆîÆ»Ä¹¶½·´¡Ê¥Á¥ç¥ë¥é¥Ê¥à¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Õ¥ó¥°¥ó¡ËÄ¹¶½Í¸¤ÎÊ¿ÏÂ¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥Õ¥¡¡ËÃù¿åÃÓ¤Ç£¸£°Âå¤ÎÃËÀ¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£Á°Æü¡¢²È¤ÎÁ°¤ÎÇÓ¿åÏ©¤ËÅ¾Íî¤·¤¿ÃËÀ¤ÏµÞÎ®¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢Ìó£±¥¥íÎ¥¤ì¤¿Ãù¿åÃÓ¤Þ¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££²£±Æü¡¢Ä¹¶½ÃÏ°è¤Ë¤Ï£±»þ´ÖÅö¤¿¤ê£·£°¥ß¥ê¤Î¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¸á¸å£´»þ£±£¸Ê¬¤´¤í¡¢·Ä¾°ÆîÆ»¶â³¤»Ô¿·Ê¸Æ¶¡Ê¥¥ç¥ó¥µ¥ó¥Ê¥à¥É¡¦¥¥à¤Ø¥·¡¦¥·¥ó¥à¥ó¥É¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÇÀÃÏ¤Î²¾¾®²°¤Î²°º¬¤Î¾å¤Ë¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿£¶£°Âå¤ÎÃËÀ¤ò¾ÃËÉÅö¶É¤¬µß½õ¤·¤¿¡£¼Ö¤Ç°ÜÆ°Ãæ¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¼þ¤ê¤¬¿å¤Ë¿»¤«¤ë¤È¡¢¼Ö¤ò¼Î¤Æ¤Æ¶á¤¯¤Î²¾¾®²°¤Î²°º¬¤Î¾å¤ËÈòÆñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¡¢¤³¤Î°ìÂÓ¤ÏÍìÅì¹¾¡Ê¥Ê¥¯¥É¥ó¥¬¥ó¡Ë»ÙÎ®¤ÎÄ¬Ëþ¹¾¡Ê¥Á¥ç¥Þ¥ó¥¬¥ó¡Ë¤¬¸áÁ°£±£±»þ¤´¤íÈÅÍô¤·»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¿»¿å¤·¤¿¡£Ä¬Ëþ¹¾ÉÕ¶á¤Î¶â³¤»ÔÆâÆÁÆ¶¡Ê¥Í¥É¥¯¥É¥ó¡Ë¤Î¤¢¤ëÆ»Ï©¤Ç¤â¡¢¿å¤¬¹ø¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤ÆÆ»Ï©¤Î¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿»ÔÌ±£µ¿Í¤¬·Ù»¡¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤¿¡£¶â³¤¤Ë¤Ï£²£°Æü¤«¤é¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Î£²Æü´Ö¡¢£´£²£¶¡¥£¸¥ß¥ê¤ÎÂç±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¡£¶â³¤¤Ï¶áÎÙ¤Î¾»¸¶¡Ê¥Á¥ã¥ó¥¦¥©¥ó¡Ë¤È¤È¤â¤Ë£²£°£°£¹Ç¯£··î°Ê¹ßºÇ¤âÂ¿¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢°ìÆü¹ß¿åÎÌ¤ÎºÇÂçÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡££²Æü´Ö¤ÇºÇÂç£µ£²£¹¡¥£±¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤Ã¤¿·Ä¾°ÆîÆ»¾»¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤¾ÝÄ£¤Ï¡Ö£²£°£°Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÉÑÅÙ¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²áÄø¤Ç£²£°Æü¡¢¶â³¤¶â´±²À倻¤ÎÂåÉ½°äÀ×ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂçÀ®Æ¶¡Ê¥Æ¥½¥ó¥É¥ó¡Ë¸ÅÊ¯·²¡×¤ÎÀ¾Â¦¼ÐÌÌ¤Î°ìÉô¡ÊÌó£¹£¶Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤¿¡£ÂçÀ®Æ¶¸ÅÊ¯·²¤Ï¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î£·¤Ä¤Î²ÀÌí¸ÅÊ¯·²¤Î°ì¤Ä¤À¡£
£²£±Æü¸á¸å£µ»þ£³£´Ê¬¤´¤í¡¢³ø»³»Ô³ø»³ÄÃ¶è¡Ê¥×¥µ¥ó¥·¡¦¥×¥µ¥ó¥¸¥ó¥°¡Ë¤Î¤¢¤ë½»Âð¤Ç¤Ï¡¢Ê½¤ÈÃÏÈ×¤¬Êø¤ì¡¢£²¿Í¤¬²È¤ÎÃæ¤Ë¸ÉÎ©¤·¤Æµß½õ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Æü¸á¸å£·»þ£²£±Ê¬¤´¤í¤Ë¤Ï³ø»³¶â°æ»³¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÐ»³µÒ£²¿Í¤¬Áý¤¨¤¿·ÌÃ«¤Î¿å¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯»³¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
ÅÚº½Êø¤ì¤ÈÃÏ³ê¤ê¤âÂ³¤¤¤¿¡££²£±Æü¸áÁ°£¸»þ£´£µÊ¬¤´¤í¡¢³ø»³º»¾å¶è¡Ê¥µ¥µ¥ó¥°¡Ë¤ÎÃÏ²¼Å´¹©»ö¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤Ï²££±£°¥á¡¼¥È¥ë¡¦½Ä£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¦¿¼¤µ£¸¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¥·¥ó¥¯¥Û¡¼¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¼Ö£²Âæ¤¬È´¤±¤¿¡£¹¬¤¤¤Ë¿ÍÌ¿Èï³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²£±Æü¸á¸å£±£°»þ£²£µÊ¬¤´¤í¡¢·Ä¾°ÆîÆ»¾»¸¶»ÔÇÏ»³¹ç±º¶è¡Ê¥Þ¥µ¥ó¥Ï¥×¥Ý¥°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤Ç¹â¤µ£µ¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÍÊÊÉ¤¬¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÊý¤Ë·¹¤¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î½»Ì±£µ£´¿Í¤¬¶ÛµÞÈòÆñ¤·¤¿¡££²£±Æü¸á¸å£³»þ£³£±Ê¬¤´¤í¡¢ºÑ½£»Ô³¶·îÍ¸¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¥·¡¦¥¨¥¦¥©¥ë¥¦¥×¡Ë¤Ç¤Ï¶¯É÷¤Ç¹â°µÀþ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ£µ£¸£¸À¤ÂÓ¤¬ÄäÅÅ¤·¡¢Éüµì¤·¤¿¡£
¹ÔÀ¯°ÂÁ´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°¡Á£²£²Æü¸áÁ°£µ»þ¤Þ¤ÇÁ´¹ñ£·»ÔÆ»¡Ê³ø»³¡¦ÃéÀ¶ËÌÆ»¡¦ÃéÀ¶ÆîÆ»¡¦Á´ÍåÆîÆ»¡¦·Ä¾°ËÌÆ»¡¦·Ä¾°ÆîÆ»¡Ë¤«¤é£±£µ£°£±¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤ÎÇÀ¹ÌÃÏ£´£±£±£¶¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤¬¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¡£Æ»Ï©´§¿å£±£°£··ï¡¢ÅÚº½Î®½Ð£²£±·ï¡¢½»Âð¿»¿å£±£·£°·ï¤Ê¤É¤Î»ÜÀßÈï³²¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£º£²ó¤ÎÂç±«¤Ç°ìÉô¤ÎÎ¹µÒÁ¥¡¦¹Ò¶õÊØ±¿¹Ò¡¢Å´Æ»±¿¹Ô¤â°ì»þ»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤¿¡£