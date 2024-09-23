¼Â¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤è¤ê³Ú¡ª¡©º£¤¹¤°»Ï¤á¤¿¤¤¡ÈÁé¤»ÂÎ¼Á¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥Á½¬´·
¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ï¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ä¡Ä¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¼Â¤Ï¡¢±©ÌÜ¤ò³°¤¹¤¿¤Ó¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÁé¤»¤ë¤è¤ê¤âÆü¡¹ÂÀ¤é¤Ê¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¥é¥¯¤ËÌÜÉ¸¤Î¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥Á½¬´·¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤ë
¡¡¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÎÁÍý¤ÎÉ÷Ì£¤äÌ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ÆËþÂÅÙ¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤è¤¯³ú¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆâÂ¡¤Ø¤ÎÉéÃ´¤â·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Í«¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤è¤¦¤ËÍðË½¤Ë¸ý¤ËÎÁÍý¤ò±¿¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©»ö¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¦¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ç¿©¤Ù²á¤®ËÉ»ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢£Î©¤Á¡¦ºÂ¤ê»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤ë
¡¡¤¤¤¤»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Ë¤Ï¶ÚÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Æü¡¹»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬ÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥ºÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¶»¤ò³«¤¤¤ÆÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤ÇÊ¢¶Ú¤¬»É·ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢µÓ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¿¤Ð¤¹¤³¤È¤ÇºÙ¤¯Ä¹¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤»ÑÀª¤Î°Ý»ý¤Ï¡¢Á´¿È¤Î¶ÚÆù¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤¿ÌÜ¤ò¥¹¥ê¥à¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëËâË¡¤Î½¬´·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢£¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë
¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ë¤ÊËèÆü¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤òÏ«¤ï¤ê¡¢¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Õ¥ê¡¼¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£É¬Í×¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤ÆÆü¡¹¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀ¸³è¤Î»ÅÊý¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈþ¥Ü¥Ç¥£¤ò¤Ä¤¯¤ë½¬´·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð°ìÀÐÆóÄ»¡£·ò¹¯¤ä¥¹¥ê¥àÂÎ·¿¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶ì¹Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿©»ö¤äÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤à°Õ¼±¤ÇÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤ÊýË¡¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Nao Kiyota)