¡Ö¥ê¥ê¥¤¥Ù¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¿ä¤·¤È¶á¤Å¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥ê¥ê¥¤¥Ù¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¥ê¥ê¥¤¥Ù¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
½ñÀÒ¡¢CD¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¥ê¥ê¥¤¥Ù¤È¤Ï¡¢CD¡¢DVD¡¢½ñÀÒ¤Ê¤É¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÈÎÂ¥¤â·ó¤Í¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤³¤È¡£
¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ä±éÁÕ²ñ¡¢°®¼ê²ñ¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤ä¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¡¢¿ä¤·¤Ë¶á¤Å¤±¤ëµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØITÍÑ¸ì¼Åµ¡Ù