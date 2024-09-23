¡Ö»ö¼Â¡×¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤Ï¥À¥á¡ª¡¡¥Ù¥Æ¥é¥óÁêÃÌ°÷¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤«¤±¡×¤½¤Î¶Ë°Õ
Á°ÊÔµ»ö¡Ò²ð¸î¤ÏÀâÆÀ¤è¤ê¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¡ª ¸½¾ì¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿Ã£¿Í¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖÇ§ÃÎ¾É¥±¥¢¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¿´ÆÀ¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢2040Ç¯¤Ë¤Ï584Ëü2000¿Í¡Ê¹âÎð¼Ô¤ÎÌó15¡ó¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï³¹Ãæ¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Ãø¼Ô¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¡ØÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤¬¥¹¥Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¸ÀÍÕ¤«¤±¡Ù¤«¤é¡¢Ìò¤ËÎ©¤ÄÃÎ·Ã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤äÂÎ¸³¤ò¤À¤ó¤À¤óËº¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö°ú¤»»¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö°ú¤»»¡×¤Î¸ÀÍÕ¤«¤±¡¦ÀÜ¤·Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¸À¤¤¤É¤¦¿¶¤ëÉñ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤º¡Ö°ú¤»»¡×¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ
Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ï¡Ö°ú¤»»¤ÎÀ¤³¦¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸½¼Â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤¤¤ë¡ÖÂ¤·»»¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ë°ú¤Ìá¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤«¤éÈà¤é¤ÎÀ¤³¦¤ËÊâ¤ß´ó¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤³¤½¡¢¤³¤Î¡Ö¥¦¥½¡Ê¡á¸½¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¤³¤È¡Ë¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á°ú¤»»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÎã¤ò¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥ó¥¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÂÀ»ú¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¡Ö°ú¤»»¡×¤Ç¤¹¡£¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤À¸½Ìò¤ÎÀÇÍý»Î¤Î¤Ä¤â¤ê¡¦º£Æü¤¬¿½¹ðÆü¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¥Î¥Ö¥ª¤µ¤ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¿½¹ð¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤ò¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÎÀµ¤·¤¤¤³¤È¡Ê¡á»ö¼Â¡Ë¤ò¡ÖÂ¤·»»¡×¤Î¤è¤¦¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¸À¤ï¤ì¤¿Â¦¤¬¼è¤êÍð¤·¤¿¤êÅÜ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¸À¤¦Â¦¤Ë¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÈè¤ì¤ëÉé¤ÎÏ¢º¿¤¬¡¢±ä¡¹Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î°½Û´Ä¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¶ËÃ¼¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÀâÆÀ¡×¤·¤Æ¤ä¤á¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤íÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¤è¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤¯¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Ï¡ÖËº¤ì¤ëÉÂµ¤¡×¡£¤½¤ì¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤ò
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ö²È¤Ëµ¢¤ë¡×¤È¸À¤¦¿Í¤Ï¡¢²È¤Ëµ¢¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ïµ¢¤·¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢°ú¤»»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Èµ¢¤·¤Æ¡É¤¢¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÅ·¸õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÉ÷¤¬¤Ò¤É¤¯¶¯¤¤Æü¤Ê¤é¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö³°¤ÏÍò¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ÏÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÀÆüÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¼ÂºÝ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1¥õ·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë»à¤ó¤À»ô¤¤Ç¤¬¡Ö¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÁû¤°½÷À¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤äÂ¹¤¬¡Ö¤â¤¦»à¤ó¤À¤è¡×¡ÖÁò¼°¤â¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤°Ëº¤ì¤Æ¡ÖÇ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçÁû¤®¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª²Ç¤µ¤ó¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿»ä¤Ï¡¢½÷À¤Ë¡ÖÇ¤ÏÆþ±¡Ãæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤À¤ó¤À¤óÇ¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤½¤Î¾ì¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ð¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¦¥½¤âÊýÊØ¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¸å¤Ç¥¦¥½¤¬¤Ð¤ì¤¿¤éº¤¤ë¡×¤È¤«¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤¬½ý¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ï¡ÖËº¤ì¤ëÉÂµ¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¤Ê¿Í¤Ê¤éµ²±¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ï»þ´Ö¤¬¤¿¤Æ¤ÐËº¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£°ú¤»»¤È¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡ÖËº¤ì¤ë¡×¤³¤È¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤¿ÊýË¡¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¤ì¤¤¤´¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë¤Ï¡ÖÊýÊØ¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥±¥¢¤âÉ¬Í×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö°ÆÁ¾¦Ë¡¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ªÇ¯´ó¤ê¤ò¤À¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥¦¥½¡á°¡×¤È¤È¤é¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¥¦¥½¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤»»¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÊì¤Ë¥¦¥½¤Ê¤ó¤Æ¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤¿½÷À¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î¼ÂÊì¤ò²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ç¤¹¡£
ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍèµ¤¤à¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÌ¼¤Î¤³¤È¤ò¤±¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£Ì¼¤µ¤ó¤Ï¼ÂÊì¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤âÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¿©¤Ù¤è¤¦¡×¤È¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤´ÃÚÁö¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ï¡£¤É¤³¤Î¤É¤Ê¤¿¤«ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ÆÀÚ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊì¿Æ¤¬Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Êì¿Æ¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿ÍÊª¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ï¤Ï¤¿¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤¦¤À¡¢¤³¤Î¼ê¤Ç¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡£Â¾¿Í¤òÁõ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¡£Â¾¿Í¤òÁõ¤¦¤È¤¤¤¦¡Ö¥¦¥½¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤âÎ©ÇÉ¤Ê°ú¤»»¤Ç¤¹¡£°ú¤»»¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤È¾å¼ê¤Ë¤Ä¤¹ç¤¤¡¢¤È¤â¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡ÖÃÎ·Ã¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¦¥½¤ò°ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¤ò°ÆÁ¾¦Ë¡¤«¤é¼é¤ë¤Î¤Ï·Ù»¡¡¢¾ÃËÉ¡¢¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£ËÉ»ß¤äµßºÑ¤Ï¤½¤Á¤é¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ¡¢²ð¸î¼Ô¤Ï°ú¤»»Êý¼°¤ÇÆ²¡¹¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÌ³¤á¤ò²Ì¤¿¤»¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â»ä¤¿¤Á¤Î¹ñ¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥½¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃÎ·Ã¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Ê¸²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤È¤ï¤¶¤Ï¡Ö¥¦¥½¤«¤é½Ð¤¿¼Â¡Ê¤Þ¤³¤È¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¦¥½¤«¤é½Ð¤¿À¿¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç±óÎ¸¤Ê¤¯°ú¤»»¤ò»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥¦¥½¤Î±ü¤ËÍ¥¤·¤µ¤ä°¦¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ð¸î¤ÏÀâÆÀ¤è¤ê¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¡ª¡¡¸½¾ì¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿Ã£¿Í¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖÇ§ÃÎ¾É¥±¥¢¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¿´ÆÀ¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
Ë¬Ìä²ð¸î,
°ÖÎîº×,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
»ûÅÄ²°,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÆÁÅç,
²£ÉÍ,
Ï·¸å