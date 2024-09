¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡×¡Ä50Âå¤Ç¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅìÂç¶µ¼ø¤¬°å»Õ¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤¿¡Ö°Õ³°¤Ê¼£ÎÅ¡×

「漢字が書けなくなる」、「数分前の約束も学生時代の思い出も忘れる」...徐々に忍び寄ってくる若年性アルツハイマーの恐怖は今や誰にでも起こりうることであり、決して他人事と断じることはできない。

それでも、まさか「脳外科医が脳の病に侵される」などという皮肉が許されるのだろうか。そんな「運命」に襲われながらも、悩み、向き合い、望みを見つけた東大教授と伴侶がいた。

その旅の記録をありのままに記した『東大教授、若年性アルツハイマーになる』(若井克子著)より、二人の旅路を抜粋してお届けしよう。

医者に強く勧められた農作業

「体力をつけるのが先だね」

こう言って提案されたのは、意外にも農作業。先生は、本部町に隣接する今帰仁村の、以前ホテルだった建物を改装して住んでいました。もともと庭園だった場所は、土地改良して農園にしたそうです。そこで少し体を動かしてみては、というのでした。

「うつ病になったドクターが、畑仕事で元気になった例もあるんですよ」

と強く勧めてくださったので、やってみることにしました。

私は結婚前に農業高校に勤めていたことがあります。だから土いじりは嫌いではありません。しかし、晋は農作業とは無縁。それどころか、植物にはとんと疎い人でした。結婚当初に勤めていた府中病院を、私が訪ねたことがあります。中庭に咲いていた葉牡丹を指さして、晋はこう言ったものでした。

「ほら、キャベツがいっぱい」

そんな人に、畑仕事などできるのか……。気がかりではありましたが、仕事を辞め、とくにやることもない身です。ものは試しということで、私たちは毎朝、日が昇る前に起きて今帰仁の農園に通い、涼しい時間帯だけ、畑仕事に精を出したのでした。

梅雨で畑仕事ができないときは

最初は草取りや石拾いなどの単純作業。晋は基本的に、私のあとについて同じ作業をします。でも残念ながら、好きでやっているようには見えません。

〈今はこれをやるしかない〉

そう自分に言い聞かせているようでもありました。

そうこうするうちに4月が過ぎ、5月。本土より1ヵ月ほど入梅が早い沖縄は、うってかわって雨の季節に入り、畑仕事もしばしば、お休みになります。そんなある日、晋が、

「那覇の大きな書店に行ってみよう。せっかく沖縄へ来たんだから、もっと沖縄のことを知りたい」

私たちは雨のなか、高速バスに2時間半揺られて、那覇市へ出かけました。在日米軍の関係者が多いから、でしょうか。書店の棚には、英語の洋書がたくさん並んでいました。それを見た晋、「一緒に英語の本を読もう」と言います。

そこで、沖縄に関する内容で、私でも読めそうな、やさしい英語の本を探しました。選んだのは、サイパン玉砕戦で米軍につかまり、死刑宣告を受けるも免れ、牧師になって沖縄で布教に取り組んだ男性の伝記『Rainbow over Hell』(原題『地獄の虹』毛利恒之・著)。そして、沖縄戦の真っただ中を1ヵ月以上ひとりでさまよい、米軍に投降、保護された少女の物語『The Girl with the White Flag』(原題『白旗の少女』比嘉富子・著)でした。

