½µ1¤ÎµëÎÁ¤ÇËèÆü½Ð¶Ð¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ä49ºÐ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈþÂçÂ´¤ÎºÊ¤Î¡ÖÆæ¹ÔÆ°¡×
2024Ç¯11·î1Æü¤Ë¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹ÊÝ¸î¿·Êó¡Ê¡ØÆÃÄê¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¤Ë·¸¤ë¼è°ú¤ÎÅ¬Àµ²½Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ù¡Ë¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤³¤ì¤ÏÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤»¤º¸Ä¿Í¤ÇÆ¯¤¯¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¡£
2023Ç¯¤Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¶ÈÌ³µÚ¤Ó½¢¶È´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î20.5¡ó¤¬¼è°úÀè¤«¤éÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥ê¥¢10Ç¯°Ê¾å¡¢3000·ï°Ê¾å¤ÎÄ´ºº¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë»äÎ©ÃµÄå¡¦»³Â¼²Â»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¿Í¤¬¡¢È¯Ãí¼Ô¤È¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éâµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
»³Â¼¤µ¤ó¤Ë°ÍÍê¤¬¤¯¤ëÁêÃÌ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö»þÂå¡×¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÊý¡¹¤Ø¤ÎÌäÂê²ò·è¤Î¥Ò¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤òÉâ¤¾å¤¬¤é¤»¤ëÏ¢ºÜ¤¬¡ÖÃµÄå¤¬¸«¤¿²ÈÂ²¤ÎÏ¢ºÜ¡×¤À¡£
º£²ó»³Â¼¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢49ºÐ¤ÎÃÒ»Ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤À¡£¡ÖºÊ¤¬¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ÎºÐ¤ÇÉâµ¤¤ò¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»³Â¼¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
»³Â¼²Â»Ò¡Ê¤ä¤Þ¤à¤é¡¦¤è¤·¤³¡Ë
»äÎ©ÃµÄå¡¢É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡£JADPÇ§Äê¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¿´Íý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¡JADPÇ§Äê¡¡É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡£¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ä¡£¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç³Øºß³ØÃæ¤«¤é¡¢ÃµÄå¤Î»Å»ö¤ò³«»Ï¡£Â´¶È¸å¤Ï²½¾ÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Ë¶ÐÌ³¡£2013Ç¯¤Ë5Ç¯´Ö¤Î½¤¹Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ê¥Ã¥Ä²£ÉÍÃµÄå¼Ò¤òÀßÎ©¡£ËÉÙ¤ÊÄ´ºº¤È¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÃµÄå¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤äWEBÏ¢ºÜ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ëº§20Ç¯¤Î¸Å½÷Ë¼¤¬Éâµ¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ
º£²ó¤Î°ÍÍê¼Ô¡¦ÃÒ»Ê¤µ¤ó¤ÏÉÔÆ°»º³«È¯´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ç¤¹¡£¹õ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¥Á¥Î¥Ñ¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¥Ò¥²¤¬¥À¥ó¥Ç¥£¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤Ë¡¢Èþ°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤³¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¡£¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢·ëº§20Ç¯¤Î¸Å½÷Ë¼¤¬Éâµ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÀÍß¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤ä»¶Êâ¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÇ¯Ï·¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÉâµ¤¤Ç¤¹¤è¡×
¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤ÇÌÜÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÎÍ§¿Í¤Ë¤â¡¢±ü¤µ¤ó¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢ËÍ¤Ï¡È¤³¤ÎºÐ¤ÇÉâµ¤¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¥â¥Æ¤ë±ü¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤ó¡£³°¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤ªÁ°¤â³Ú¤À¤í¤¦¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¤½¤ÎÍ§¿Í¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ê¤éÍ§¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£Åö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ÎÄË¤ß¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Éâµ¤¤ò¤µ¤ì¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¿É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Éâµ¤¤ÏÉ×ÉØ´Ø·¸¤Î¿®Íê¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Î¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁáÂ®¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î¡ÖºÆ²ñ¡×
¡ÖºÊ¤Ï¡¢Âç³ØÉíÂ°¤ÎÃæ¹â°ì´Ó¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¹¡£1³ØÇ¯200¿ÍÄøÅÙ¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢6Ç¯´Ö¤â°ì½ï¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Æ±µéÀ¸¤Î´é¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÊ¤È¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êü²Ý¸å¤ÎÈþ½Ñ¼¼¤Ç¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â´¶È¸å¡¢ËÍ¤Ï°ìÏ²¤·¤Æ¹ñÎ©Âç³Ø¤Ë¿Ê¤ß¡¢Èà½÷¤ÏÈþÂç¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Â´¶È¼°¤ÎÆü¤Ë¡È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡É¤È¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÆ²ñ¤Ï27ºÐ¤Î¤È¤¡£Åö»þ¡¢ÃÒ»Ê¤µ¤ó¤Ï´ë¶È¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÀ©ºî¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÒ»Ê¤µ¤ó¤ÎÃ´Åö¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¼çÎ®¤À¤Ã¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥µ¥¤¥ÈºîÀ®¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò¤ËÈ¯Ãí¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶âÈ±¤Î¤ª¤«¤Ã¤Ñ¤Ç¡¢Ì±Â²É÷¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î½÷À¤¬¤¤¤¿¡£É½¾ð¤¬Ë¤«¤Ç¡¢»õ¤¬Çò¤¯¤Æ¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¹¥°Õ¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ÎÆü¡¢Âà¶Ð¤·¡¢±Ø¤Þ¤Ç¸þ¤«¤¦´Ö¡¢ÃÒ»Ê¤µ¤ó¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¡Ö¤µ¤È¤¸¤¤¡¢¤À¤í¤¦¡ª ¤¹¤Þ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤³¤Î¡Á¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¡È¤µ¤È¤¸¤¤¡É¤È¤ÏÃæ¹â»þÂå¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤º¡¢¡È¤É¤Ê¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ÈÃë´Ö²ñ¤Ã¤¿¶âÈ±¡ª¡¡¥ß¥Ä¥ä¤À¤è¡ª¡É¤È¸À¤¦¡×
ºÊ¤ÎµìÀ«¤òÊ¹¤¡¢ÃÒ»Ê¤µ¤ó¤ÏÈþ½Ñ¼¼¤Ç¤ÎºÊ¤Î»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤¡¢ÀÎÏÃ¤È»Å»ö¤ÎÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÎø°¦
¡Ö½ªÅÅ¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ò»¶¤Ë¡£Èà½÷¤¬ÃÏ²¼Å´¤Î³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ì¾»ÄÀË¤·¤¯¤Æ¡¢¡Èµ¢¤ë¤Î¡©¡É¤È¶«¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤â¤¢¤ì¤Ã¤¤ê¡£Èà½÷¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¡Öµ¢¤é¤Ê¤¤¡×¤È³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ê°¦ºÊ²È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤½¤ÎÌë¡¢ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢2Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¡£»Ò¶¡¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ø¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÈÉ×ÉØ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡É¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢40ºÐ¤Î¤È¤¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢²º¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÃÒ»Ê¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤«¤é¤Ï¡¢ºÊ¤Î¿Í´ÖÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«»Ç¤¦¤È¡¢¤Þ¤º¡ÖÆ¯¤¯¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÊ¤ÏÁÈ¿¥¤ËÂ°¤·¤Æ¤½¤Î»õ¼Ö¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤Î¿´¤ò¤¹¤°ÆÉ¤ó¤Ç¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÄÀ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡×
ºÊ¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÈà½÷¤ÏºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢´¶¾ð¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤Ï¿´¤ËÆ°¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«Ê¿Ã³¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊºÊ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë·ëº§¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤òÍÜ¤¨¤ëÄøÅÙ¤ÎµëÎÁ¤¬¤â¤é¤¨¤ë²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£ºÊ¤Ï¸òºÝ´ü´ÖÃæ¤«¤é¡È¤â¤¦Æ¯¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Àì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
·ëº§¸å¡¢ºÊ¤Ï»Å»ö¤ò¼¤á¡¢°ÊÁ°¤Î²ñ¼Ò¤«¤éÈ¯Ãí¤µ¤ì¤ë»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤ê¡¢ÈþÂç»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢·î¤Ë¿ôËü±ßÄøÅÙ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤ò²Ô¤®¤Ä¤Ä¡¢³Ú¤·¤¯ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÍ¤ÏºÊ¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤ËÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¼ýÆþ¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¸å¤ÏÌë¤Î±Ä¤ß¤â¼«Á³¾ÃÌÇ
ÅöÁ³¡¢Ë»¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£30Âå¤Î¸åÈ¾¤ËÃ»´üÅª¤ÊÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Ìë¤Î±Ä¤ß¤â¼«Á³¾ÃÌÇ¡£¤½¤ì¤ò¶ì¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢10Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈ¾Ç¯Á°¡¢ºÊ¤¬¡È»Ò¶¡¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡É¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢È¯Ã£¤Ëº¤Æñ¤òÊú¤¨¤ë»Ò¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¥¢¡¼¥È¶µ°é¤Ç¼ø¶È¤ò»ý¤Ä¤È¤Î¤³¤È¡£ºÊ¤Ïµ¤»ý¤Á¤Ë¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¤¢¤ë¥ê¥¾¡¼¥È³«È¯¤Î»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤Î¤ÇÂç»¿À®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
ºÊ¤Ï¤½¤Î»Å»ö¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À·ë²Ì¡¢Àµ¼Ò°÷¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½µ1ÄøÅÙ¤Î½Ð¶Ð¤ÎÍ½Äê¤¬ËèÆü¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÊó½·¤Ï¼ø¶È1¥³¥ÞÊ¬¤Î¤ß¡£ºÊ¤Ï¡È¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤Î¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£¤½¤ì¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡È¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤Î¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¤Î¡©¡É¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÀèÆü¡¢½ñºØ¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¶µ¼¼¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÌµ½þ¤Ç¤¹¡£¡È»ä¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤À¤í¤¦¤È¡×
Àê¤¤¤Î²èÌÌ¤¬
¤¢¤ëÆü¡¢É×ÉØ¤Î¶¦ÍÑ¤ÎiPad¤ÇÆ°²è¤ò¸«¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢Àê¤¤¤Î²èÌÌ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤È¡¢ËÍ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À¸Ç¯·îÆü¤Ë¤è¤ëÁêÀÀê¤¤¤Î·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤ÏÀê¤¤¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ËÍ¤È¸òºÝ¤¹¤ë»þ¤â¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤ä¤éÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ä¤é¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Àê¤¤¤ÇÄ´¤Ù¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Éâµ¤Áê¼ê¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡È¤³¤Î¿Í¤ÏÃ¯¡©¡É¤ÈºÊ¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÈÆ±Î½¤Ê¤Î¡ª¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡É¤Èµã¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤Ï¡¢ÃÒ»Ê¤µ¤ó¤è¤ê¤«¤Ê¤êÇ¯²¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖºÊ¤¬¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥È¶µ¼¼¤ÎÂåÉ½¤ÎÌ¾Á°¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤È°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿Ê¬¡¢¤³¤Î¿Í¤È¤Ê¤ó¤é¤«¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ïµ¢Âð¤âÃÙ¤¯¡¢¤í¤¯¤Ë¸ý¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÃË¤ÎÊý¤«¤é¤¤Á¤ó¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¸µÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÈÈ¯Ãí¼ç¤ÎÉâµ¤Ä´ºº¤Ï²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÄ¾´¶¤Ç¡¢ºÊ¤ÏÉâµ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´ºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ1²óÊ¬¤Î¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¤Ç½µ5Æü½Ð¶Ð¡¢¤·¤«¤âÌµ½þ¤Î»Å»ö¤òÄÉ²Ã¤Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Ï11·î¤Î¿·Ë¡»Ü¹Ô¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë²¼ÀÁË¡°ãÈ¿¤À¡£¤â¤·Îø¿´¤ÈÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æºñ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤À¤·¡¢Í³¡¹¤·¤»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Ç¤ÏÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¸åÊÔ¡Ö½µ1ÆüÊ¬¤ÎµëÎÁ¤Ç5ÆüÆ¯¤«¤»¤ë¡Ä49ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎºÊ¤¬Íî¤Á¤¿°Ç¤Î¥«¥é¥¯¥ê¡×¤Ë¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
½µ1ÆüÊ¬¤ÎµëÎÁ¤ÇËèÆüÆ¯¤«¤»¤ë¡Ä49ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎºÊ¤¬Íî¤Á¤¿°Ç¤Î¥«¥é¥¯¥ê