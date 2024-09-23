¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤ËÀÚ¤êÊø¤µ¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡Ä¾®ÎÓÂëÇ·¤¬¡ÖÀ¯¶É´Ñ¤Ï¼å¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥¦¥é¤Ç¸«¤»¤¿¡Ö¤·¤¿¤¿¤«¤µ¡×¤ÎÀµÂÎ
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡¢ºâÌ³¾Ê½Ð¿È¤Ç·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤Î¾®ÎÓÂëÇ·»á¡£ñ¥ÁÖ¤È¸½¤ì¤¿ÁíºÛ¸õÊä¤ÏÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©
±ÊÅÄÄ®¼èºàÎò35Ç¯¡£Â¿¤¯¤Î¼óÁê¤ÎÈÖµ¼Ô¤âÌ³¤á¤¿¡¢»º·Ð¿·Ê¹¾åÀÊÏÀÀâ°Ñ°÷¡¦´¥Àµ¿Í¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ö°¿Í¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤·¤¿À¯¼£É¾ÏÀ¡£¤Þ¤µ¤«¤Î´ßÅÄ¼óÁêÂà¿Ø¤Ë¤è¤êÍÉ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡¢ÍÎÏ¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤òÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀÚ¤ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢´¥Àµ¿Í¡ØÀ¯¼£²È¤Ï°ÅÞ¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡ª¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿èÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¸¾ÏÆâ¤Î·É¾Î¤Ï¾ÊÎ¬¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¼þÅþ¤Ë°ìÈÖ¾è¤ê¤òÁÀ¤¦
ÎáÏÂÏ»¡ÊÆó¡»Æó»Í¡ËÇ¯È¬·î°ì¶åÆü¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¿¿¤ÃÀè¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿Á°¡¦·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Îºö»Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇÉÈ¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ôÎ¢¶âÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Æó³¬ÇÉ¤¬²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¹¥µ¡¤È¤È¤é¤¨¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤ËÉ¬Í×¤Ê¿äÁ¦¿Í¡ÊÆó¡»¿Í¡Ë½¸¤á¤ò¿åÌÌ²¼¤Ç»Ï¤á¤¿¡£¼óÁê¤Î´ßÅÄÊ¸Íº¤¬ÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¡¢´ßÅÄ¤¬ÉÔ½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤è¤¦¤ÈÀïÎ¬¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢²òÂÎ¤µ¤ì¤¿°ÂÇÜÇÉ¤«¤é¼¡À¤Âå¤Î¥Û¡¼¥×¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¡ÅÄÃ£É×¡¢ÎëÌÚ±Ñ·É¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤é½½°ì¿Í¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£°ÂÇÜ¿¸»°¤ò¼º¤¯¤·¡¢ÇÉÈ¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ôÎ¢¶âÌäÂê¤ÇÀ¾Â¼¹¯Ì¤é¡Ö¸Þ¿ÍÁÈ¡×¤â¥Ñ¡¼¥¸¤µ¤ì¤Æ¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿ºÇÂç°ì¡»¡»¿Í¤ò¿ô¤¨¤¿°ÂÇÜÇÉ¤Î¼õ¤±»®¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¾®ÎÓ¤Î»×ÏÇ¤Ï¤º¤Ð¤ê¤ÈÅö¤¿¤ê¡¢£Î£È£Ë¤Ï¹â¹»ÌîµåÃæ·Ñ¤òÃæÃÇ¤·¤Æ½ÐÇÏ²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·¡¢Ì±Êü¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ÏÈà¤òÃ±ÆÈ¤Ç½Ð±é¤µ¤»¡¢À¯¸«¤ò¸ì¤é¤»¤¿¡£
Áªµó¶è°Ê³°¤Î°ìÈÌ¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿¾®ÎÓ¤Ï¡¢Ì¾Á°¤Î¡Ö¾®ÎÓ¡×¤È¡ÖÂë¡×¡Ê±Ñ¸ì¤Ç¥Û¡¼¥¯¡Ë¤«¤é¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¥³¥Ð¥Û¡¼¥¯¡×¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤È¶¦¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÁ´¹ñ¶è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Êª¹ø¤Î½À¤é¤«¤µ¤Ë¸¸ÏÇ¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¡Ö°ÅÞÀ¯¼£²È¡×¤ÎÁÇ¼Á¤Ï½½ÆóÊ¬¤Ë¤¢¤ë¡£
Èà¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬ÌîÅÞ»þÂå¤ÎÊ¿À®ÆóÆó¡ÊÆó¡»°ì¡»¡ËÇ¯¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡×¤È¸õÊä¼Ô¸øÊç¤Ë±þ¤¸¤¿¸µºâÌ³´±Î½¡£ÆóÇ¯¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬À¯¸¢¤òÃ¥´Ô¤·¤¿½°±¡Áª¤ÇÀéÍÕÆó¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¡¢½éÅöÁª¤·¤¿¡£
³«À®¹â¤«¤éÅìÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥Ü¡¼¥ÈÉô¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿·Ê¹¤Î¾®¤µ¤Êµ»ö¤ÇÅìÂç¤Î¥Ü¡¼¥ÈÉô¤¬¶¯¹ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¡×ÅìÂç¥Ü¡¼¥ÈÉô¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤¶¤È¤¤¡£
ÂçÂ¢¾Ê¡Ê¸½¡¦ºâÌ³¾Ê¡Ëºß¿¦Ãæ¤ËÊÆ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¥±¥Í¥Ç¥£¹ÔÀ¯Âç³Ø±¡¤ËÎ±³Ø¤·¡¢ºßÊÆÆüËÜÂç»È´Û¤Ë¤â½ñµ´±¤È¤·¤Æ½Ð¸þ¡£Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤ÏÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÊÆ·³ÉáÅ·´Ö´ðÃÏ°ÜÀß¤ò¤á¤°¤ë¼óÁê¡¢È·»³Í³µªÉ×¤ÎÂÐ±þ¤Ë´íµ¡´¶¤ò»ý¤Á¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ÎÃ«³ÀÄ÷°ì¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤¬À¯³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ã«³À¤¬Åö»þ¡¢ÁªµóÂÐºö¶ÉÄ¹¡Ê¸½¡¦ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤À¤Ã¤¿Æó³¬½ÓÇî¤Ë¿ÈÊÁ¤òÍÂ¤±¤¿¤³¤È¤¬Æó³¬ÇÉÆþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¡£¤¢¤Þ¤êÆó³¬ÇÉ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±ÇÉ¤Î¼ãÃ¶Æá¡¢ÉðÅÄÎÉÂÀ¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÅö»þ¡¢ÇÉÈ¶¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
·ÐºÑ°ÂÊÝ¤ËíåÏÓ¤Õ¤ë¤¦
·ã²½¤·¤¿ÊÆÃæ¥Ï¥¤¥Æ¥¯µ»½ÑÇÆ¸¢¶¥Áè¤Ë¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤¿·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ÃåÌÜ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎµÄÏÀ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£¾®ÎÓ¤ÏÅöÁª»°²ó¤Î¤È¤¡¢ÅÞ¤ÎÃÎÅªºâ»ºÀïÎ¬Ä´ºº²ñ²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¡¢´ÅÍøÌÀ¤Ë¡ÖÅÞÆâ¤Ë·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£´ÅÍø¤Ï¤¹¤°¤ËÄ´ºº²ñ¤Ë¾®°Ñ°÷²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Èó¸ø³«¤ÇµÄÏÀ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Û¤É¡¢´ÅÍø¤«¤é¤Î¿®Íê¤Ï¸ü¤¤¡£
ÎáÏÂÆó¡ÊÆó¡»Æó¡»¡ËÇ¯¤ËÈ¯Â¤·¡¢´ÅÍø¤¬ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¹ñºÝÃá½øÁÏÂ¤ÀïÎ¬ËÜÉô¤Ç¤â»öÌ³¶ÉÄ¹¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÄó¸À¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ËËÛÁö¤·¤¿¡£
Äó¸À¤Ï¾®ÎÓ¤¬¼«¤é¼ê³Ý¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼«¿È¤¬´ßÅÄÀ¯¸¢¤Ç·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤¿·ÐºÑ°ÂÊÝ¿ä¿ÊË¡¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ë¡°Æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÅö»þ¡¢ºöÄêÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿´±Î½¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Ìó¸ÞÏ»¡»²ó¤ËµÚ¤ó¤À¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¡¢Ë¡°ÆÀ®Î©¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£
Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀâÌÀ¤Ï¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò¤«¤é¤â¡¢µÄ¾ì¤Ç¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤ÆË«¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
È¬·î°ì¶åÆü¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ç¡ÖÌÜ»Ø¤¹¹ñ¤Å¤¯¤ê¡×¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¡Ö¿¿¤Ë¼«Î§¤·¡¢Â¾¹ñ¤ÎÆ°¸þ¤Ë±¦±ýº¸±ý¤·¤Ê¤¤ÆüËÜ¡×¤Ï·ÐºÑ°ÂÊÝ¤òÀ¯ÉÜ¤Î½ÅÍ×À¯ºö¤ËÉâ¾å¤µ¤»¤¿¾®ÎÓ¤Î¿®Ç°¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥¨¥ê¡¼¥È³¹Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡ÖÀ¯¶É´Ñ¤¬¤Ê¤¤¡×¡£¡ÖÊâ¤¤Ë¾¡¤ëÁªµó¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢Å°ÄìÅª¤ËÃÏ¸µ¤ò²ó¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥Á¥Î¥Ñ¥ó¤Ë¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä»Ñ¡¢»È¤¤¸Å¤·¤¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¡¢ÇÛ¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¡£¡ÖÂ¾¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È°ã¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö³°¹ñ´ë¶È¤ÎÎÏ¤â³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤³¤È¤òÄê¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤ÉÀèÃ¼»º¶È¤ÎÉü¸¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¹ñÆâ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¹ñ»º²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥é¥Ô¥À¥¹¤¬ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¤Ç¤Î¿·¹©¾ì·úÀß¤ò¿Ê¤á¡¢È¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À¸»º¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ô£Ó£Í£Ã¡Ë¤â·§ËÜ¤Ë¹©¾ì¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÈà¤Î¿ÔÎÏ¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¡£
¾®ÎÓ¤Ï¡¢²ñ¸«¤Ç
¡Ö»°Ç¯Á°¡¢¡Øº£¤µ¤é¹ñ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤âÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÍ¼±¼Ô¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ò¶¡µë¤¹¤ëÂ¦¤Ë²ó¤ë¤Î¤«¡¢¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ë²ó¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÎ¾¼Ô¤ÎÊ¬¿åÎæ¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì¡»¡»¡óÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤ÏÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ñ¤¬Ì±´Ö¤È¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡¢¤ª¶â¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¼¨¤¹¤³¤È¡Ê¤¬Âç»ö¤À¡Ë¡×
¤È½Ò¤Ù¡¢
¡Ö¡Ø¹ñ¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤¦°ì²ó¡¢È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Ë¤«¤±¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¸Þ¡»Âå°Ê¾å¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬Á´¹ñ¡¢Á´À¤³¦¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»öÎã¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÁíºÛÁª¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤¿¾®ÎÓ¤À¤¬¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¿Ø±Ä¤«¤é¤Î·ã¤·¤¤ÀÚ¤êÊø¤·¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¾®Àô¤òÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿¸µ¼óÁê¡¢¿¹´îÏ¯¤ÎÃÏÈ×¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Àº´¡¹ÌÚµª¡Ê¤Ï¤¸¤á¡Ë¤ÏÁá¤¯¤«¤é¾®ÎÓÍÊÎ©¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿¹¤«¤é°ú¤¤Ï¤¬¤µ¤ì¡¢¾®ÎÓ¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ë»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¾®ÎÓ¤¬¡¢»îÎý¤ò·Ð¤Æ¿¿¤Î¡Ö°ÅÞÀ¯¼£²È¡×¤ØÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤«¡£Å·²¼Åð¤ê¤Ø¤ÎÀï¤¤¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÝ¼é¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¹â»ÔÁáÉÄ¤¬¤¤¤è¤¤¤èÁíºÛÁª¤Ø¡Ä¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤Ë¡Ö·èÄêÅª¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿