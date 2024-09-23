µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤¬¸ì¤ë±Ä¶È¤ÎÉÝ¤µ¡ÖÀí¤Ã¤Æ¤ë·Ý¿Í¤¬Âç¿Í¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬¡Ä
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤¬¡¢9·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö·Ý¿Í¡û¡û-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö±Ä¶È¤Ç²¿²ó¤â¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤»öÌ³½ê12¼Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ë·Ý¿Í¤Î±Ä¶È²ó¿ô¤òÈÖÁÈÆÈ¼«¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ç½¸·×¤·¡¢¥È¥Ã¥×10¤òÈ¯É½¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£¤½¤Î17°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¡È¥±¥ó¥«·Ý¡É¤Î¤Û¤«¡¢¶â¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¿Í¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÂÎ½Å¤òÅö¤Æ¤ë¡È¿Í´ÖÂÎ½ÅÂ¬Äê¡É¡×¤È¤¤¤¦·Ý¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¶â¤Á¤ã¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤200¿Í¤¯¤é¤¤¾è¤»¤Æ¡¢95¡ó¤¯¤é¤¤Åö¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤³¤ÎÆÃµ»¡ª¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¶â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦±Ä¶È¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍè¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æºä°æÎÉÂ¿¤Ï¡Ö¤³¤ìËÜÅö¡¢Ì¡ºÍ¤È¤«¥³¥ó¥È¤Ã¤Æ¡¢¡Ê±Ä¶È»Å»ö¤ÎÂ¿¤¤¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡ËÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤´Â¸ÃÎ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¦¥±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²æ¡¹¤Ï¤â¤¦±Ä¶È¤Ç²¿²ó¤â¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×¤ÈË½Ïª¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¸À¤¦¤Ê¸À¤¦¤Ê¡×¡Ö¸À¤ï¤ó¤Ç¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤À¤«¤éÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤È¤«Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤òÁá¤¯±Ä¶È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£Âç¿Í¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡£±Ä¶È¹Ô¤¯¤ÈÀí¤Ã¤Æ¤ë·Ý¿Í¤¬Âç¿Í¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡£±Ä¶È¤ÎµÒ¤ÎÉÝ¤µ¡¢·à¾ì¤È¤«M-1¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤ªÊÛÅö¿©¤Ù¤Æ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤»öÌ³½ê12¼Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ë·Ý¿Í¤Î±Ä¶È²ó¿ô¤òÈÖÁÈÆÈ¼«¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ç½¸·×¤·¡¢¥È¥Ã¥×10¤òÈ¯É½¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£¤½¤Î17°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¡È¥±¥ó¥«·Ý¡É¤Î¤Û¤«¡¢¶â¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¿Í¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÂÎ½Å¤òÅö¤Æ¤ë¡È¿Í´ÖÂÎ½ÅÂ¬Äê¡É¡×¤È¤¤¤¦·Ý¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æºä°æÎÉÂ¿¤Ï¡Ö¤³¤ìËÜÅö¡¢Ì¡ºÍ¤È¤«¥³¥ó¥È¤Ã¤Æ¡¢¡Ê±Ä¶È»Å»ö¤ÎÂ¿¤¤¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡ËÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤´Â¸ÃÎ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¦¥±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²æ¡¹¤Ï¤â¤¦±Ä¶È¤Ç²¿²ó¤â¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×¤ÈË½Ïª¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¸À¤¦¤Ê¸À¤¦¤Ê¡×¡Ö¸À¤ï¤ó¤Ç¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤À¤«¤éÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤È¤«Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤òÁá¤¯±Ä¶È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£Âç¿Í¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡£±Ä¶È¹Ô¤¯¤ÈÀí¤Ã¤Æ¤ë·Ý¿Í¤¬Âç¿Í¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡£±Ä¶È¤ÎµÒ¤ÎÉÝ¤µ¡¢·à¾ì¤È¤«M-1¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤ªÊÛÅö¿©¤Ù¤Æ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£