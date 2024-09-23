½Î¹Ö»Õ¤¬ÆÃÊÌ°·¤¤¤·¤Æ¤¯¤ëÍýÍ³¤Ë·ùµ¤¡ÄÁ´Éô°¤¤Ì´¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ú¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑ¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¡© Vol.4¡Û
¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï½ñÀÒ¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑ¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù(¸¶ºî¡§¥ê¥¢¥³¥ß¡¿Ì¡²è¡§»³ÅÄ¤Ý¤à¤Á)¤ÎÆâÍÆ¤«¤é°ìÉô¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¼ç¿Í¸ø¤Î¥µ¥¯¥é¤Ï¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Î¤Î¹Ö»Õ¤Î¥Þ¥ÊÀèÀ¸¤ò¶ì¼ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¤ä¤¿¤é¤È¥µ¥¯¥é¤òË«¤á¤Á¤®¤ê¡¢¼ø¶ÈÃæ¤Ë¥µ¥¯¥é¤¬Àµ²ò¤¹¤ë¤È²á¾ê¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¼þ¤ê¤ÎÀ¸ÅÌ¤«¤éÆÃÊÌ°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÓñ¤«¤ì¡¢¥µ¥¯¥é¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤ÏºÇ°¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Â¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¥Þ¥ÊÀèÀ¸¤ÎSNS¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥¯¥é¤âÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥µ¥¯¥é¤ÎÉã¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÏÓ»þ·×¤ä¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¼Ö¤Î¼Ì¿¿¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¥µ¥¯¥é¤Ï¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Î¤Î¹Ö»Õ¤Î¥Þ¥ÊÀèÀ¸¤ò¶ì¼ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¤ä¤¿¤é¤È¥µ¥¯¥é¤òË«¤á¤Á¤®¤ê¡¢¼ø¶ÈÃæ¤Ë¥µ¥¯¥é¤¬Àµ²ò¤¹¤ë¤È²á¾ê¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¼þ¤ê¤ÎÀ¸ÅÌ¤«¤éÆÃÊÌ°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÓñ¤«¤ì¡¢¥µ¥¯¥é¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤ÏºÇ°¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Â¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¥Þ¥ÊÀèÀ¸¤ÎSNS¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥¯¥é¤âÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥µ¥¯¥é¤ÎÉã¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÏÓ»þ·×¤ä¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¼Ö¤Î¼Ì¿¿¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Éã¤È¥Þ¥ÊÀèÀ¸¤ÎÉâµ¤¤ò³Î¿®¤·¤¿¥µ¥¯¥é¤Ï¡¢¡ÖÁ´Éô°¤¤Ì´¤À¡×¤Èµã¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É¬»à¤Ë¼«Å¾¼Ö¤òÁö¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Êì¤È¤É¤ó¤Ê´é¤Ç¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥µ¥¯¥é¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢Êì¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÉã¤Ë¤ÏÆâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Àì¶È¼çÉØ¤ÎÊì¤¬²È¤Î¤³¤È°Ê³°¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¥µ¥¯¥é¤ÏÊì¤¬ËÜÅö¤ÏÆ¯¤¤¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¡¢¿´¤ÎÃæ¤ÇÌ©¤«¤Ë±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢Éã¤È¥Þ¥ÊÀèÀ¸¤Î·ï¤¬¿´¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢½Î¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¥µ¥¯¥é¤Ï¡¢¥Þ¥ÊÀèÀ¸¤Ë²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ëµ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑ¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù
¸¶ºî¡§¥ê¥¢¥³¥ß¡¿Ì¡²è¡§»³ÅÄ¤Ý¤à¤Á¡¡(KADOKAWA)¡¡
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑ¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¥µ¥¯¥é¤ÏÂç³Ø¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿¹â¹»3Ç¯À¸¡£Èà½÷¤¬Êú¤¨¤ëÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢²ÈÄíÆâ¤ÎÌäÂê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àì¶È¼çÉØ¤ÎÊì¤ò¸«²¼¤·¡¢Ë½¸À¤òÅÇ¤¯Éã¤È¡¢¤½¤ÎÉã¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤â¸À¤ï¤ºÂÑ¤¨Â³¤±¤ëÊì¡£2¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¯¥é¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÉã¤¬Êì¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Çº¤ó¤ÀËöÊì¤Ë¹ð¤²¤ë¤È¡¢Êì¤«¤é¶Ã¤¤ÎÈ¿±þ¤¬¡Ä!?
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)