ÂºÉÙ»Î¤¬13¾¡ÌÜ¤òµó¤²ËëÆâÉüµ¢³Î¼Â¤Ë¡ª¡Ö¤Þ¤¿ÁêËÐ³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¡ÈÂçÂº»þÂå¡ÉÅþÍè¤ÎÍ½´¶
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½êÀé½©³Ú¡ÊÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Á°Æü¤Ë½½Î¾Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ÂºÉÙ»Î¡Ê25¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤¬»þ¼ÀÉ÷¡Ê28¡á»þÄÅÉ÷Éô²°¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ13¾¡2ÇÔ¤Çº£¾ì½ê¤ò¼è¤ê½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤±Ô¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æº¸¤ª¤Ã¤Ä¤±¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤Ê¤¬¤éº¸¾å¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Î´ó¤ê¡£»ý¤ÁÌ£¤ÎÂ®¹¶¤Ç²÷¾¡¤·¡¢¿·ÆþËëÍ¥¾¡¤·¤¿½Õ¾ì½ê°ÊÍè3¾ì½ê¤Ö¤ê¤Ë½éÆü¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿15Æü´Ö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¿·½½Î¾¤À¤Ã¤¿½é¾ì½ê¡¢¿·ÆþËë¤À¤Ã¤¿½Õ¾ì½ê¡¢¤½¤·¤Æº£¾ì½ê¡£15Æü´Ö½Ð¾ì¤·¤¿¾ì½ê¤ÏÁ´¤Æ13¾¡2ÇÔ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊµÏ¿¤â»Ä¤·¤¿¡£
¡¡À¾½½Î¾11ËçÌÜ¤Ç13¾¡¤òµó¤²¡¢Íè¾ì½ê¤ÎËëÆâÉüµ¢¤¬³Î¼Â¤Ë¡£¡Ö¤Þ¤ÀÀè¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È·Î¸Å¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡Ö¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÝÂê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê½¤Àµ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì¤«¤éÎÉ¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤ÆÁêËÐ³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¡£Íè¾ì½ê¡¢ºÆ¤ÓËëÆâ¤ÎÅÚÉ¶¤ÇË½¤ì²ó¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡ËëÆâ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¿1³ØÇ¯²¼¤ÎÂç¤ÎÎ¤¡Ê24¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¿·Âç´Ø¾º¿Ê¤Ø¡£½Õ¾ì½ê¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤È¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï²áµî¤ÎÏÃ¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤Êý¤Ê¤Î¤ÇÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤³¤³¤Þ¤Ç5¾ì½ê¤ÎËëÆâÍ¥¾¡ÎÏ»Î¤Ï¡¢²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê32¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤ÈÂç¤ÎÎ¤¡¢ÂºÉÙ»Î¤Î3¿Í¡£²£¹Ë¤¬°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹¾ì½ê¤È¡¢³Ñ³¦¤Î¿·»þÂå¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¤¬µ±¤¯¾ì½ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤ÎÎ¤¤ÈÂºÉÙ»Î¤¬³Ñ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡ÈÂçÂº»þÂå¡É¤¬¶á¤¤¾ÍèË¬¤ì¤½¤¦¤À¡£