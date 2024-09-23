¼Â¼Ì¡ØÀ»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡ÙÆ£¸¶ÎµÌé¤¬ÂÄÅ·»È¡¦¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼Ìò¤ÇÊ¡ÅÄÁÈ¤Ë½é»²Àï¡ª
¡¡¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤ÈÀ÷Ã«¾ÂÀ¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¡ØÀ»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó THE MOVIE¡Á¥Û¡¼¥ê¡¼¥á¥óVS°Ëâ·³ÃÄ¡Á¡Ù¡Ê12·î20Æü¸ø³«¡Ë¤«¤é¡¢¡ÈTeam °Ëâ¡É¤ÎÂè2ÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÂÄÅ·»È¡¦¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¤òÆ£¸¶ÎµÌé¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¡¢Ê»¤»¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1,700ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ä¡¼¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÃæÂ¼¸÷¤Î¥®¥ã¥°Ì¡²è¡ÖÀ»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¾¾»³¤ÈÀ÷Ã«¼ç±é¡¢Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Î±Ç²èÈÇ¡£±Ç²èÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤ë¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢·à¾ì±Ç²è²½¤Î¤¿¤á¤ËÃæÂ¼¤¬ÉÁ¤¤¤¿Ä¹ÊÔ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¤ÎÄ¹¤¤ÅÓ¡Ê¤ß¤Á¡Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÈTeam Å·³¦¡É¤È¤·¤Æ²ìÍè¸¿Í¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡¢ÇòÀÐËã°á¡¢¾¡ÃÏÎÃ¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¡¢¡ÈTeam°Ëâ¡É¤È¤·¤Æ·¦ÅÄÀµ¹§¡¢»³ËÜÈþ·î¡¢ºù°æÆüÆà»Ò¡¢ÃæÅÄÀÄ½í¡¢½÷»Ò¤À¤±¤ÎÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼¡È½÷»Ò¡¼¥º¡É¤È¤·¤ÆÀî¸ý½ÕÆà¡¢µÈÌøºéÎÉ¡¢ÅÄÃæÈþµ×¡¢¿¹ÆüºÚÈþ¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢¤½¤·¤Æ½½°ìÌÌ´Ñ²»Ìò¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡¢¥è¥Ï¥ÍÌò¤Î¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢Ê¡ÅÄÁÈ¾ïÏ¢¤Î»³ÅÄ¹§Ç·¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·¤Î½Ð±é¤¬È¯É½ºÑ¤ß¡£
¡¡º£²ó¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Æ£¸¶±é¤¸¤ë¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢Å·»È¤Î·³ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ëÅ·»ÈÄ¹¤Î¥ß¥«¥¨¥ë¡Ê´äÅÄ¡Ë¤Î·»¤Ç¡¢¸µ¡¦Å·»ÈÄ¹¤Ê¤¬¤é¤âÅ·³¦¤ÈÃÏ¹ö¤ÎÀï¤¤¤ÎºÝ¤ËÄï¥ß¥«¥¨¥ë¤ÈÁÔÀä¤Ê·»Äï·ö²Þ¤ÇÇÔËÌ¤·¡¢ÃÏ¹ö¤ÎºÇ²¼ÁØ¤ËÍî¤È¤µ¤ìÂÄÅ·»È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¼¿¹õ¤ÎÍã¤Ë¿ÈÂÎ¤òÊ¤¤ï¤ì¡¢¤É¤³¤«ÃæÆóÉÂ´¶¤Î¤¢¤ë·è¤á¥Ý¡¼¥º¤È¤È¤â¤Ë¤³¤Á¤é¤ò°ÕÌ£¿¼¤Ë¸«¤Ä¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÅ·»ÈÄ¹¤À¤Ã¤¿Èá¤·¤¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¤Î¡È°ÇÂÄ¤Á¡É¤·¤¿»Ñ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°Õ³°¤Ë¤âÊ¡ÅÄÁÈ¤Ï½é»²Àï¤È¤Ê¤ëÆ£¸¶¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÊ¡ÅÄÁÈ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤¯¤ª¼Çµï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹±Îã¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤È½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤ò»£¤Ã¤¿¤«¤Á¤ç¤Ã¤Èµ²±¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¤¦¤ë¤»¤¨¤Ê¡ª¡×¤ÈÀ¨¤Þ¤¸¤¤·õËë¤Ç¶«¤Ö¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¤Î»Ñ¤¬¡£»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢±Ç²è¡ØDEATH NOTE ¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É´öÅÙ¤È¶¦±é·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥¤¥¨¥¹Ìò¤Î¾¾»³¤È¤ÎÍí¤ß¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¹â¶¶Íýµ×¡Ë
Æ£¸¶ÎµÌé¡ÊÂÄÅ·»È¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼ Ìò¡Ë
¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿Æ£¸¶ÎµÌé¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÊ¡ÅÄÁÈ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤¯¤ª¼Çµï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÄÅ·»ÈÌò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤±ÄÞ¤Ë±©º¬¡¢¤Ô¤è¤ó¤È¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´ÑËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¾®Æ»¶ñ¤Ë¡É¤¢¤ë¤â¤Î¡É¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ªÀ§Èó·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£