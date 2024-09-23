¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦À¶¿å·ò

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¡¡µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¾õÂÖ¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë9·î¡£¾­Íè¤äÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆü¡¹´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏµÙ·Æ¤âÉ¬Í×¡£¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¡ØClip¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤Î»ÅÊý¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊç½¸¤·¤¿¡£

¡¡w¡õs¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²È»ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¶ù¤Î¶¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç10Ê¬¤Û¤É²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ï¡¢»ä¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤½¤³¤Ë¸«¤ËÍè¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤ªÊØ¤ê¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£

¡¡¤³¤ì¤Ë¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÀ¶¿å·ò¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡£¼«¿È¤Ï¡Ö¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ü¡Á¤Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤è¤êÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡ËÂç¤­¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£

¡¡Æ±¤¸¤¯¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë²Æ¤­¤³¡Ê³¨ËÜºî²È¡Ë¤Ï¡¢À¶¿å¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ë¶Ã¤­¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£

¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦À¶¿å·ò

¡¡¥º¥Ð¤¹¤±¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢3¤Ä¤ÎÂ©È´¤­ÊýË¡¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£

1¡Ë»¶Êâ¤ÇÉáÃÊÄÌ¤é¤Ê¤¤Æ»¤òÄÌ¤ë
2¡ËÃ¯¤«¤ò¿¼¤¯¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë
3¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¿²¤ë

¡¡¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¡¢²Æ¤Ï¡Ö1²óÌ´¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¼¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£

³¨ËÜºî²È¡¦²Æ¤­¤³

¡¡¥Þ¡¼¥Ö¥ë¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤º¡Á¤Ã¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤Ï¼¡¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê¼çÄ¥¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

¡¡ÅÄ¼Ë¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î9·î¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¼ê¤òÈ´¤­¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥±¡¼¥­²°¤Ç¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î¥±¡¼¥­¤ò¹ØÆþ¤·¡¢²È¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤È¤â¤Ë¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤¬¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¹¥¤­¤ÊËÜ¤òÆÉ¤à¡×¡Ö¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¯¡×¡Ö¥¤¥¹¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Ü¡Á¤Ã¤È¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¡ÖÊª»ö¤òµÍ¤á¤ë¤È¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡ÅÄ¼Ë¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤Ë¡¢À¶¿å¤Ï¶¦´¶¡£¡Ö¡ØµÙ¤â¤¦¡ª¡Ù¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤ÈµÙ¤á¤Ê¤¤ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Áö¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤Ê¤ó¤Ç¡£µÙ¤à¤È¤­¤ÏµÙ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤â¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢ÈÖÁÈ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡ØClipÌÚÍËÆü¡ÙÆâ¡Ö¤â¤·¤â¤ÎÌ¤Íè¡×¤è¤ê