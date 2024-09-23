¡ÚÀ¤ÎÉ¸øÂ§¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û·¬ÅÄ²ÂÍ´È¯°Æ¡ÈÆ±³ØÇ¯¥³¥é¥Ü¡É¤ÎÎ¢Â¦¡ÖÌµ¾ò·ï¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î°Æ¤Ë¾è¤ë¤è¤È¸À¤Ã¤¿¤é1½µ´Ö¸å¤Ë¤Ï¡È¤³¤ó¤Ê¶Ê¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡ÖÀ¼¤â¼ã¤¤º¢¤è¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥®¥¿¡¼¤â¸úÎ¨¤è¤¯ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÀ¤ÎÉ¸øÂ§¡Ê68ºÍ¡Ë¤Ï¸ì¤ë¨¡¨¡¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Î·¬ÅÄ²ÂÍ´¡Ê68ºÍ¡Ë¤ÎÈ¯°Æ¤Ç´ë²è¤µ¤ì¤¿¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¤ÎRock¡Çn¡ÇRoll Band¡×¤Ë¡¢Æ±³ØÇ¯¤Îº´Ìî¸µ½Õ(68ºÍ¡Ë¡¢Char¡Ê69ºÍ¡Ë¡¢Ìî¸ý¸ÞÏº¡Ê68ºÍ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¡£5·î23Æü¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤ÈŽ¤6·î6ÆüÉÕ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Æ½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍèÇ¯¤Ë¸Å´õ¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¤ÎÉ¸øÂ§¡£¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤Î²Î¾§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Û¤«
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ´ü¤¬¶á¤¯¡¢Åö»þ¤«¤é¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¤ÎÉ¤È·¬ÅÄ¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È·ëÀ®¤ÎÎ¢Â¦¤È¤È¡¢¼«¿È¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¤ÎÉ¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û
¹½ÁÛ¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é
¡¡Ç¯¤Ë²¿²ó¤«¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢ÃÂÀ¸Æü¤äÀáÌÜ¤Ê¤É¤ò½Ë¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦À¤ÎÉ¸øÂ§¤È·¬ÅÄ²ÂÍ´¡£¤½¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤50Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¤¿¼ã¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢À¤´Ö¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¬¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î²»³Ú¡É¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢·¬ÅÄ¤«¤é¡¢
¡ÖÆ±À¤Âå¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¡È²¿¤«¡É¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼Æ±À¤Âå¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Ü¤¯¤¿¤Á¤Ï³§¡¢Æ±¤¸»þÂå¤òÀ¸¤¡¢°¦¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬¤É¤¦°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¤ÎÉ¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Î©¾ì¤äË»¤·¤µ¤«¤é¼Â¸½¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡£´¶À÷ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¼«½ÍÀ¸³è¤Ë¤è¤ê¡¢²»³Ú¶È³¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬ÈèÊÀ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö·¬¤Á¤ã¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢¡ÈÄ¹¤¤´Ö¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤â¤¦¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È¡£¤â¤¦¤¬¤Þ¤ó¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡È·¬¤Á¤ã¤ó¤¬Æ°¤±¤ÐÀ¤¤ÎÃæ¤ÏÆ°¤¯¡£¤Ü¤¯¤ÏÌµ¾ò·ï¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î°Æ¤Ë¾è¤ë¤è¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤éŽ¤1½µ´Ö¸å¤Ë¤Ï¤â¤¦¡È¤³¤ó¤Ê¶Ê¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¡¢ºî¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡È¤¤¤¤¤Í¤¨¡É¤Ê¤ó¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡È¤¸¤ã¤¢¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤ë¤Í¡É¤Ã¤Æ¡¢·¬¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÄ¾É®¤Î¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤ÆÀâÆÀ¤·¡¢Ãç´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢Îã¤Î3¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ü¤¯¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢Èà¤é¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²»³Ú¤ÎÏÃ¤ò¤·¤À¤¹¤È¡¢¤¹¤°¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°Å¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤ÀÀ¤¤ÎÃæ¤ò¡¢¤«¤Ä¤ÆÊÐ¸«¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥¯¤ÎÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¡¢²»³Ú¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤òÆ°¤«¤¹¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤Ë¤Ê¤í¤¦¨¡¨¡¤½¤¦¤·¤¿Ç®°Õ¤Î¤â¤È¡¢´ÔÎñ¤ò²á¤®¤¿°ìÎ®¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ãŽÝ5¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤¢¤Îº´Ìî¸µ½Õ¤â¾Ð´é¤Ë¡ª¡¡¤½¤ì¤Û¤É³Ú¤·¤¤±éÁÕ¤À¤Ã¤¿
¡Ø»þÂåÃÙ¤ì¤Î¡Á¡Ù¤Î·ëÀ®°Õ¿Þ¤Ï¡¢À¤ÎÉ¤¬¥í¥Ã¥¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¸¶Æ°ÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤³¤½¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤³¤Î¤È¤¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç¸®ÊÂ¤ß¥é¥¤¥Ö¤ÏÃæ»ß¤Ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²»¶Á¡¢¾ÈÌÀ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬³èÆ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯°ìÉô¡£ÇüÂç¤Ê¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ò¼«¸ÊÉéÃ´¤·¡¢ÅÝ»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦À©ºî²ñ¼Ò¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢À¤ÎÉ¤¬ËèÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥º¥¯¥é¥Ö¡ÖÌ¾¸Å²°¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥È¡×¤âÇÑ¶È¡£Â¿¤¯¤Î²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤¬º¤µç¤·¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö50Ç¯¶á¤¯¤¬¤ó¤Ð¤êÂ³¤±¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥í¥Ã¥¯¤¬»ÔÌ±¸¢¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²»³Ú¼«ÂÎ¤¬³èÌö¤Î¾ì¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ë¡¢¤Ü¤¯¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿À¤³¦¤ÏÊø¤ì¤ë¤ó¤À¤È¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢Ê¸²½¤òµß¤ï¤Ê¤¤¤È¿Í¤Î¿´¤¬ÇÑ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤«¤é¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬º¤µç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Þ¤³¤½¡¢²»³Ú¤ÎÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤ÏÀ¤ÎÉ¤¿¤Á¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹ÈÇò¤Î¤È¤¤â¡¢¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¤¢¤ì¤Ï¿´¤«¤é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÉáÃÊ¤ÏÊªÀÅ¤«¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Êº´Ìî¤¯¤ó¤Ç¤¹¤éËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¤Ü¤¯¤¿¤Á5¿Í¤¬¤½¤í¤¦¤È¼«Á³¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ìÌÌ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤¢¤Î¹ÈÇò¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ï¤Û¤Ü¥¢¥É¥ê¥Ö¡£¤Ê¤ó¤»Ž¤5¿Í¤ÇÎý½¬¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÆâÍÆ¤âÌµ»ë¡£µÙ·Æ»þ´Ö¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê³Ú´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤ó¤Æ¡¢µ¡ºà¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¡£¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï·¬¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢²Î¤ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¿Í¤ËÌµÃã¤Ö¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¡È¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡ª¤Ã¤Æ°ì¸ÀÆþ¤ì¤ë¤«¤é¡¢È¾ÇïÁá¤á¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¡É¤Ê¤ó¤Æ»Ø¼¨¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ´°÷Â¨ºÂ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡£¤¢¤È²¿¶Ê¤Ç¤â±éÁÕ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤è¤Û¤É³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÏÃ¤·¤Ä¤Ä¤â¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ì¤Íè¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤Þ¤ò³Ú¤·¤¯¡×¤½¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö
¡Ø»þÂåÃÙ¤ì¤Î¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï·¬ÅÄ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡£
¡ÖÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ò·¬¤Á¤ã¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡È¤Ü¤¯¤Ë¤Ï¤³¤ÎÌ¾¤Ç¤Î¾¡»»¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ°ì¸À¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ï¤Ü¤¯¤Î¹Í¤¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡È»þÂåÃÙ¤ì¡É¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÕÄ¥¤ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¡È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤·¤«´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Ì¤Íè¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤ÍŽ¡10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¡È¤µ¤¡¤Þ¤¿¤ä¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤ä¤ì¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤¿¤·¤«¤ËŽ¤70ÂåŽ¤80Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥·¥ã¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÎÉ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¡£
¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¡È¤¤Ã¤È¤¤¤Ä¤«¤Ï¸Ï¤ì¤Æ»¶¤ë¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤é¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë°Õ¼±¤Ç¤Ï¤À¤áŽ¡100¡ó°Ê¾å¤ÎÉ½¸½¤ò¤·Â³¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©¤Á»ß¤Þ¤é¤º¡¢¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£¤Î¤É¤Ï¶ÚÆù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¸å¤Ï¤¹¤°¤ËÎä¤ä¤·¡¢¿²¤ëÁ°¤Ï²¹¤á¤ë¡£¿©»ö¤ÏÁÇºà¤È¤À¤·¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¼«¤éºî¤ê¡¢Ç¾¤ò¡ÈÌµ¡É¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤Ž¡15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é´ôÉì¸©¤Ë¤¢¤ëÍÒ¤ËÄÌ¤¤Æ«·Ý¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¹ç´Ö¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ÏºîÆ«¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Â©È´¤¤ÈÀ¸¤¤¬¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¼¤â¼ã¤¤º¢¤è¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥®¥¿¡¼¤â¸úÎ¨¤è¤¯ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó³Ú¤·¤¤¨¡¨¡¡£ËÜ¿´¤«¤é¤½¤¦»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âº·É¤¹¤ë±§ºêÎµÆ¸¤µ¤ó(78ºÍ¡Ë¤Ï100ºÍ¤Þ¤Ç±éÁÕ¤·Â³¤±¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ü¤¯¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿Ž°1ËÜ¤Ç2»þ´Ö¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò²Î¤¤¤¤ë¶òÄ¾¤Ê¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥é¡¼¡£·Ú¤ä¤«¤ËÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ëÀ¤ÎÉ¤Îº£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡ÊÎ»¡£Á°ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
À¤ÎÉ¸øÂ§¡¿1955Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ìŽ¡1977Ç¯¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÀ¤ÎÉ¸øÂ§¡õTWIST¡Ê¥Ä¥¤¥¹¥È¡Ë¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¤¢¤ó¤¿¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¡Ù¤ä¡ØÇ³¤¨¤í¤¤¤¤½÷¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß¡¢ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò¸£°úŽ¡1981Ç¯¤Î²ò»¶¸å¤Ï¥½¥í¤Ë¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù(2021Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±éŽ¡2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Î·¬ÅÄ²ÂÍ´¤ËÍ¶¤ï¤ì¡Ø»þÂåÃÙ¤ì¤ÎRock¡Çn¡ÇRoll Band¡Ù¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¡£Æ±¶Ê¤Ç¡ØÂè73²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¡£
¡Úº£¸å¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¡ª¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡Û
¢£¡ØYEBISU GARDEN PLACE 30TH ANNIVERSARY WEEK¡¡SPECIAL PRESENTATION!¡¡EBISU JAM 2024¡ÁÀ¤ÎÉ¸øÂ§ KNOCKKNOCK with¿ÀËÜ½¡¹¬ ¡ÖTWIST and shout¡×¡Ù
¡ÖTWIST¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÌÁÍ§¤Î¿ÀËÜ½¡¹¬¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖTWIST¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡õ¥«¥ô¥¡¡¼¤Ç¹½À®¤¹¤ë¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡£¥²¥¹¥È¤Ï±§ºêÎµÆ¸¡£
¡ÌÆü»þ¡Í10·î13Æü¡ÊÆü)17»þ³«±é¡Ì¾ì½ê¡Í·ÃÈæ¼÷¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë¡ÊÅìµþ¡Ë¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ
¢£¡ØÀ¤ÎÉ¸øÂ§¡ßJET ROX TOUR 2024¡Ù
¥²¥¹¥È¤Ë¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤ò·Þ¤¨¡¢ÌÁÍ§¡¦¿ÀËÜ½¡¹¬¤âÆÃÊÌ»²²Ã¡£
¡ÌÆü»þ¡Í11·î2Æü¡ÊÅÚ)17»þ³«±é¡Ì¾ì½ê¡ÍÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤ÐHatch¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾åÂ¼µ×Î±Èþ
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2024Ç¯9·î26Æü¡¦10·î3Æü¹æ