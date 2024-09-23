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01 : INZM [¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê]
02 : ¤Ê¤ó¤«HEAVEN [´ßÍ¥ÂÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê]
03 : ICE [´ßÍ¥ÂÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê]
04 : Bye 24/7 [KEEN(C&K)¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¥½¥í³Ú¶Ê]
05 : JELLY [¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê]
06 : Æ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤[Vaundy¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ¥½¥í³Ú¶Ê]
07 : Numbers [Ê¿Ìî»çÍÔ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê]
08 : Recipe [´ßÍ¥ÂÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦´ßÍ¥ÂÀ¥½¥í³Ú¶Ê]
09 : iLY [Number_i¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê]
10 : GOAT
11 : Blow Your Cover
12 : BON
13 : INZM (Hyper Band ver.) [¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê]
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01 : INZM [¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê]
02 : ¤Ê¤ó¤«HEAVEN [´ßÍ¥ÂÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê]
03 : ICE [´ßÍ¥ÂÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê]
04 : Streetlights [Ê¿Ìî»çÍÔ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê] ¢¨Bonus Track
05 : Bye 24/7 [KEEN(C&K)¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¥½¥í³Ú¶Ê]
06 : JELLY [¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê]
07 : Æ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤[Vaundy¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ¥½¥í³Ú¶Ê]
08 : Numbers [Ê¿Ìî»çÍÔ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê]
09 : Recipe [´ßÍ¥ÂÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦´ßÍ¥ÂÀ¥½¥í³Ú¶Ê]
10 : iLY [Number_i¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê]
11 : GOAT
12 : Blow Your Cover
13 : BON
14 : INZM (Hyper Band ver.) [¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê]
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