Ã×»àÎ¨50%¤Î¾ì¹ç¤â¡ª¥Ú¥Ã¥È¤ÎÇ®Ãæ¾É ²ò·è¤Î»å¸ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥¿¥¯¥·ー¡×Î©¤Á¾å¤²¤Ï°Õ³°¤Ê¤¤Ã¤«¤±
°äÉÊÀ°Íý¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤«¤é¼èÄùÌò¤ËÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¿¹»³Í§Í´»Ò¤µ¤ó¡£°äÉÊ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¸½¾ì¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤Î»´¾õ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î²ÐÁò¥µー¥Ó¥¹¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯8·î¤«¤é¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤â¤á¤º¤é¤·¤¤¥Ú¥Ã¥È¥¿¥¯¥·ー»ö¶È¤Ë¤â»²Æþ¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÊÁ´2²óÃæ¤Î2²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ú¥Ã¥ÈÀìÍÑ¤Ë²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¡ª¥²ー¥¸¤Ê¤·¤Ç¾è¤ì¤ë¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥¿¥¯¥·ー¡×¶Ã¤¤Î¼ÂÂÖ¡ÊÁ´13Ëç¡Ë
¥Ú¥Ã¥È¤Î²ÐÁò¥µー¥Ó¥¹¤Î¸½¾ì¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¡È¥Ú¥Ã¥È¤Î°ÜÆ°ÌäÂê¡É
¨¡¨¡ 2024Ç¯8·î¤«¤é¥Ú¥Ã¥È¥¿¥¯¥·ー¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥Ã¥È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¿¥¯¥·ー»ö¶È¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿¹»³¤µ¤ó¡§¥Ú¥Ã¥È¤Î½ÐÄ¥²ÐÁò¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖºÇ´ü¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¥Ú¥Ã¥È¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò¥ê¥µー¥Á¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Éâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬°ÜÆ°¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÅÔ¿´Éô¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤ò½êÍ¤¹¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤ä¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤ÎÂ¤Ëº¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£¸ø¶¦¤Î¸òÄÌµ¡´Ø¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖËÊ¤¨¤¿¤êÌÄ¤À¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¥È¥¤¥ì¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¥Ú¥Ã¥È¤ÎÍÍ»Ò¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¿¥¯¥·ー¤Ç¤Î°ÜÆ°¤â¡¢¥Ë¥ª¥¤¤äÈ´¤±ÌÓ¡¢±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ÎÌäÂê¤Ç¾è¼Ö¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÇ¯¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ÎÇ®Ãæ¾É¡×¤Ç¤¹¡£
¿¼¹ï¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤ÎÇ®Ãæ¾É¡Ä¶ÛµÞ¼õ¿Ç¤Î¤¦¤Á50%¤Ï»à¤Ë»ê¤ë
¨¡¨¡¡ÖÇ®Ãæ¾É¡×¤Ï¡¢¿Í´Ö¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä½ë¤â¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î»ô¤¤¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¿¹»³¤µ¤ó¡§ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤ÎÄ´ºº¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë4À¤ÂÓ¤Ë1À¤ÂÓ¤¬¥Ú¥Ã¥È¤ÎÇ®Ãæ¾É¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤¬ÌÓ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë´À¤ò¤«¤¤¤Æ²¹ÅÙÄ´Àá¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÆµÛ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö°Ê¾å¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
³°¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¸¤¤ÏÆ»Ï©¤«¤é¤ÎÊü¼ÍÇ®¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢²Æ¤ËÇ¤ò¥Ú¥Ã¥È¥¥ã¥êー¤ËÆþ¤ì¤ÆÆ°ÊªÉÂ±¡¤Þ¤ÇÅÌÊâ¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥°¥Ã¥¿¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÅþÃå¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É°ìÊâ¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½Å¾É²½¤¹¤ë¤È»à¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£³°½Ð»þ¤Ë¤Ï¿å¤ò»ý»²¤¹¤ë¡¢ÊÝÎäºÞ¤ò¥¥ã¥êー¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¥Ú¥Ã¥È¤ÎÇ®Ãæ¾É¤ÏÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹»³¤µ¤ó¡§Ç®Ãæ¾É¤¬¸¶°ø¤ÇÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¶ÛµÞ¼õ¿Ç¤¹¤ë¸¤¤Î»àË´Î¨¤ÏÌó50%¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼õ¿Ç¸å24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë»àË´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¤ÎÇ®Ãæ¾É¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢½ë¤¤¤È¤¤Ï³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ±¡¤ä¥È¥ê¥ß¥ó¥°¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïµ¢¾Ê¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ÜÆ°¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¥¿¥¯¥·ー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢Åìµþ¤ÈÂçºå¡¢Ê¼¸Ë¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ÉáÄÌ¤Î¥¿¥¯¥·ー¤È¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¿¹»³¤µ¤ó¡§¥Ú¥Ã¥ÈÀìÍÑ¤Ë²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤Ë¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤ÎÀìÍÑ¥²ー¥¸¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¾è¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¥²ー¥¸¤Ê¤·¤Ç¾è¼Ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤·¡¢Æ±¾è¼Ô¤Ê¤·¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤À¤±¤Î°ÜÆ°¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¥²ー¥¸¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤ÏÀìÍÑ¥·ー¥È¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢È´¤±ÌÓ¤äÓÒÅÇ¡¢¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤òµ¤¤Å¤«¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±¿Å¾¼ê¤â¥Ú¥Ã¥È¶È³¦¤Ç¶ÐÌ³·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÁ¶â¤â¡¢°ìÈÌ¤Î¥¿¥¯¥·ー¤Ë¶á¤¤·×»»ÊýË¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌÎÁ¶â¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
8»þ´Ö¤«¤±¤ÆÂçºå¤«¤é¿ÀÆàÀî¤Î°ú±Û¤·¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤â
¨¡¨¡ ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤Èµ¤¤Å¤«¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤âµ¤¤¬¥é¥¯¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¹»³¤µ¤ó¡§ÉÂ±¡¤Î¹Ô¤µ¢¤ê¤ä¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ÜÆ°¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Ä¹µ÷Î¥¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤Ç°ÍÍê¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¡¢¤¢¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¡¢Âçºå¤«¤é¿ÀÆàÀî¤Ø¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤Ç»ô¤¤Ç¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥¿¥¯¥·ー¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¡¢»ô¤¤Ç¤¬¾è¤êÊª¿ì¤¤¤ÇÓÒÅÇ¤·¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¿·´´Àþ¤äÅÅ¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÊý¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¥Ñー¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÙ·Æ¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢8»þ´Ö¤«¤±¤Æ°ÜÆ°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹µ÷Î¥¤Î¤¿¤á¡¢ÎÁ¶â¤Ï15Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ª¤«¤²¤Ç¼Ö¿ì¤¤¤â¤»¤º¤Ë¡¢°¦Ç¤òÌµ»ö¤Ë¿ÀÆàÀî¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤±¤¿¡×¤È¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¥Ú¥Ã¥È¤ò²ÈÂ²Æ±Á³¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹»³¤µ¤ó¡§¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ÇÊÝ¸î¸¤¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÃÊ³¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥»¥é¥Ôー¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢»¦½èÊ¬¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ°Êª¤òµß¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤È¥Ú¥Ã¥È¤¬¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PROFILE¡¡¿¹»³Í§Í´»Ò¤µ¤ó
¤â¤ê¤ä¤Þ¡¦¤æ¤¦¤³¡£1987Ç¯¡¢µþÅÔÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥°¥ì¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢2014Ç¯¤ËÆ±¼Ò¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£2020Ç¯¤«¤é¥Ú¥Ã¥È²ÐÁò¡¦Áòµ·¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾Èø±Ñ»Ò¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¿¹»³Í§Í´»Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥°¥ì¥¹