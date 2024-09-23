¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¼«¿È½éÆó·å¾¡Íø¤Ë²¦¼ê¡ª´äËÜ»á¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èº´¡¹ÌÚ¤é¤·¤µ¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
¢¡ 10Àï¤Ö¤ê¤ÎÆó·åÃ¥»°¿¶¤âóîÆ£»á¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È½é²ó¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬22Æü¡¢À¾ÉðÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·7²ó107µå¡¦4°ÂÂÇ10Ã¥»°¿¶1»Íµå2¼ºÅÀ¤Ç9¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï½é²ó¤Ëº´Æ£Î¶À¤¤ÎÅ¬»þÂÇ¤È¥Ñ¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ç2ÅÀ¤ò¼º¤¦¡£¤·¤«¤·4²ó¤Þ¤Ç¤Ë7ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀ¾ÉðÂÇÀþÁê¼ê¤ËÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÎÆó·åÃ¥»°¿¶¤Ï10Àï¤Ö¤ê¡£¼«¿È½é¤ÎÆó·å¾¡Íø¤Ë¤â²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿Åêµå¤Ë¡¢22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù¤Ç¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´äËÜÊÙ»á¤Ï¡Ö10Àï¤Ö¤ê¤ÎÆó·åÃ¥»°¿¶¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº´¡¹ÌÚ¤é¤·¤µ¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ë¤â¡¢óîÆ£ÌÀÍº»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¼ºÅÀ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡×¤È²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¤â¤Ã¤È½é²ó¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÅê¼ê¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç6²ó¡¢7²ó¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡
¡¡¤µ¤é¤ËóîÆ£»á¤¬¡ÖÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ç¾¡¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈËÜ¿Í¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î¼ºÅÀ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È»î¹çÅ¸³«¤Î°õ¾Ý¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢´äËÜ»á¤â¡Ö¾¯¤·¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬22Æü¡¢À¾ÉðÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·7²ó107µå¡¦4°ÂÂÇ10Ã¥»°¿¶1»Íµå2¼ºÅÀ¤Ç9¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï½é²ó¤Ëº´Æ£Î¶À¤¤ÎÅ¬»þÂÇ¤È¥Ñ¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ç2ÅÀ¤ò¼º¤¦¡£¤·¤«¤·4²ó¤Þ¤Ç¤Ë7ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀ¾ÉðÂÇÀþÁê¼ê¤ËÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÎÆó·åÃ¥»°¿¶¤Ï10Àï¤Ö¤ê¡£¼«¿È½é¤ÎÆó·å¾¡Íø¤Ë¤â²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿Åêµå¤Ë¡¢22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù¤Ç¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¤µ¤é¤ËóîÆ£»á¤¬¡ÖÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ç¾¡¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈËÜ¿Í¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î¼ºÅÀ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È»î¹çÅ¸³«¤Î°õ¾Ý¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢´äËÜ»á¤â¡Ö¾¯¤·¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù