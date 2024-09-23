¡¡°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô¤ÎÂçÅÄÀî¤Ç2024Ç¯9·î22ÆüÌë¡¢¤¦¤ÄÉú¤»¤Î¾õÂÖ¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷À­¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤È»ö·ï¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡22Æü¸á¸å10»þ40Ê¬¤´¤íÅì³¤»ÔÂçÅÄÄ®¤ÎÂçÅÄÀî¤Ç¡¢¡Ö¿Í¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄà¤ê¿Í¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢À®¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À­¤¬¤¦¤ÄÉú¤»¤Î¾õÂÖ¤ÇÀî¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À­¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é1»þ´Ö¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¾õÂÖ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡·Ù»¡¤Ï½÷À­¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö¸Î¤È»ö·ï¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¸½¾ì¤ÏÌ¾Å´¾ï³êÀþÂÀÅÄÀî±Ø¤«¤éËÌ¤Ø400¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÂçÅÄÀî¤Ë¤«¤«¤ë¶¶¤Î²¼¤Ç¤¹¡£