Ç¯¼ý300Ëü±ß¼«±Ä¶ÈÃËÀ¡Ö17Ç¯´ÖÃ¸¡¹¤ÈÀÑÎ©Åê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ»ñ»º1²¯±ßÄ¶¡×¥Þ¥¤¥Ê¥¹50¡ó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¶Ã¤¤Î¥×¥é¥¹¤Ë
2024Ç¯¤«¤é¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿þÌî¤¬¹¤¬¤ëÅê»ñ¤ÎÀ¤³¦¡£¤½¤·¤ÆÅê»ñ¤Î½é¿´¼Ô¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬Ä¹´ü¤Ç¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤è¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ç¤¤ëÄã¥ê¥¹¥¯¤Ê±¿ÍÑÊýË¡¤È¸À¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÇÁ¤¯µ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¼ÂÂÎ¸³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤«¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÊý¤¬ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¡£
¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÀÑÎ©¼ÂÁ©¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢¤´¼«¿È¤ÎÅê»ñ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§²ÈÂ²¹½À®ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê37ºÐ¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡Ê4ºÐ¡Ë¡¢¼¡ÃË¡Ê1ºÐ¡Ë
¢§¶âÍ»»ñ»ºÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í300Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô550Ëü±ß
À¤ÂÓ¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â100Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º1²¯±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤ÎÆâÌõ¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§1²¯±ß¡Ê¤¦¤ÁÀÑÎ©Ê¬¤Ç5000Ëü±ß¡Ë
¢§ÀÑÎ©Åê»ñ¼ÂÀÓ¡Ê¢¨¾¦ÉÊÌ¾¤Î¾ÜºÙ¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¤â¸¶Ê¸¥Þ¥ÞµºÜ¡Ë
¡¦¥»¥¾¥ó»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÃ£¿Í¥Õ¥¡¥ó¥É¡§2007Ç¯¤«¤é
¡¦¥»¥¾¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡§2007Ç¯¤«¤é2017Ç¯¤Þ¤Ç
¡Ö¥»¥¾¥ó»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÃ£¿Í¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤¬±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿2007Ç¯Åö»þ¤«¤é¡¢Ìó17Ç¯´Ö¤ÎÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀÑÎ©Åê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
Åê»ñ³Û¤Ï¸½ºß¡Ö·î15Ëü±ß¡×¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸µËÜ2000Ëü±ß¢ª±¿ÍÑ±×¹þ5000Ëü±ß¡×¤È¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Âç¤¤ÊÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡Ê¢¨¿ô»ú¤Ï2024Ç¯²Æ¾ì°ÊÁ°¤Î¤â¤Î¡Ë¡£
2017Ç¯¤Þ¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥»¥¾¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤â´Þ¤á¡¢2¾¦ÉÊ¤È¤â¡ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ³«»ÏÄ¾¸å¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê30¡ó¤«¤é50¡ó¤Û¤É²¼Íî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥»¥¾¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÏÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ü80¡ó¤Û¤É¤Î±¿ÍÑ±×¡£¥»¥¾¥ó»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÃ£¿Í¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥é¥¹¤Î2.5ÇÜ¤Û¤É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
¡ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò³«»Ï°Ê¹ß¡¢Ëè·î°ìÄê³Û¤Î»ñ¶â¤òÅê»ñ¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Åê»ñ¿®Â÷¼«ÂÎ¤Î´ð½à²Á³Ê¤Ë¤è¤ê»ñ»º¤ÎÁý¸º¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥ë¥³¥¹¥ÈÊ¿¶ÑË¡¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð½çÄ´¤Ë»ñ»º¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò·Ð¸³¤·¤¿ºÝ¤Ï¡ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï»ñ»º¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¯¤ë¤ÈÆ¬¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´Þ¤ßÂ»¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö³ô¼°»Ô¾ì¤Î²Á³Ê¤Î¾å¤²²¼¤²¤Ë¿´¤òÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤¿Åê»ñÀè¤ËÂÐ¤·¤ÆÃ¸¡¹¤ÈÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬À®¸ù¤ÎÈë·í¡×¤À¤È¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¡£
¿·NISA¤â¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤È¤âÇ¯Åê»ñ¾å¸Â³Û¤ÎºÇÂç¤Þ¤ÇÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¼ÂÂÎ¸³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤«¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÊý¤¬ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¡£
41ºÐ¡¦Ç¯¼ý300Ëü±ß¼«±Ä¶ÈÃËÀ¤ÎÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È±¿ÍÑÀ®ÀÓ¤Ï¡©º£²ó¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Ë½»¤à41ºÐÃËÀ¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§²ÈÂ²¹½À®ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê37ºÐ¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡Ê4ºÐ¡Ë¡¢¼¡ÃË¡Ê1ºÐ¡Ë
¢§¶âÍ»»ñ»ºÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í300Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô550Ëü±ß
À¤ÂÓ¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â100Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º1²¯±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤ÎÆâÌõ¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§1²¯±ß¡Ê¤¦¤ÁÀÑÎ©Ê¬¤Ç5000Ëü±ß¡Ë
¢§ÀÑÎ©Åê»ñ¼ÂÀÓ¡Ê¢¨¾¦ÉÊÌ¾¤Î¾ÜºÙ¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¤â¸¶Ê¸¥Þ¥ÞµºÜ¡Ë
¡¦¥»¥¾¥ó»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÃ£¿Í¥Õ¥¡¥ó¥É¡§2007Ç¯¤«¤é
¡¦¥»¥¾¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡§2007Ç¯¤«¤é2017Ç¯¤Þ¤Ç
¡Ö¥»¥¾¥ó»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÃ£¿Í¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤¬±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿2007Ç¯Åö»þ¤«¤é¡¢Ìó17Ç¯´Ö¤ÎÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀÑÎ©Åê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
Åê»ñ³Û¤Ï¸½ºß¡Ö·î15Ëü±ß¡×¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸µËÜ2000Ëü±ß¢ª±¿ÍÑ±×¹þ5000Ëü±ß¡×¤È¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Âç¤¤ÊÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡Ê¢¨¿ô»ú¤Ï2024Ç¯²Æ¾ì°ÊÁ°¤Î¤â¤Î¡Ë¡£
2017Ç¯¤Þ¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥»¥¾¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤â´Þ¤á¡¢2¾¦ÉÊ¤È¤â¡ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ³«»ÏÄ¾¸å¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê30¡ó¤«¤é50¡ó¤Û¤É²¼Íî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥»¥¾¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÏÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ü80¡ó¤Û¤É¤Î±¿ÍÑ±×¡£¥»¥¾¥ó»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÃ£¿Í¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥é¥¹¤Î2.5ÇÜ¤Û¤É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
¡ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò³«»Ï°Ê¹ß¡¢Ëè·î°ìÄê³Û¤Î»ñ¶â¤òÅê»ñ¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Åê»ñ¿®Â÷¼«ÂÎ¤Î´ð½à²Á³Ê¤Ë¤è¤ê»ñ»º¤ÎÁý¸º¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥ë¥³¥¹¥ÈÊ¿¶ÑË¡¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð½çÄ´¤Ë»ñ»º¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
41ºÐ¡¦Ç¯¼ý300Ëü±ß¼«±Ä¶ÈÃËÀ¤Î»×¤¦ÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¿·NISA¤Î¥×¥é¥ó¤Ï¡©ÀÑÎ©Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆü¡¹¤ÎÃÍÆ°¤¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Ã¸¡¹¤ÈÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢Ëè·î°ìÄê³Û¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤â¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò·Ð¸³¤·¤¿ºÝ¤Ï¡ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï»ñ»º¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¯¤ë¤ÈÆ¬¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´Þ¤ßÂ»¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö³ô¼°»Ô¾ì¤Î²Á³Ê¤Î¾å¤²²¼¤²¤Ë¿´¤òÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤¿Åê»ñÀè¤ËÂÐ¤·¤ÆÃ¸¡¹¤ÈÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬À®¸ù¤ÎÈë·í¡×¤À¤È¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¡£
¿·NISA¤â¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤È¤âÇ¯Åê»ñ¾å¸Â³Û¤ÎºÇÂç¤Þ¤ÇÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)