¡ÖETC¥«ー¥É¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÎÁ¶â¤¬¡É¤ªÆÀ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©

ETCカードの利用で高速道路の料金がお得になる制度

ここでは、ETCカードの利用により、高速道路の料金がお得になる制度を3つ紹介します。



平日朝夕割引

平日朝夕割引の条件や内容を、以下の表1にまとめました。

表1

対象条件 ETCマイレージサービスへの登録 対象車種 すべての車種 対象時間 平日朝:6~9時、夕:17~20時(祝日を除く月~金曜) 対象道路 NEXCO東日本/中日本/西日本(NEXCO3社)が管理する地方部の高速道路(東京・大阪近郊は対象外)および宮城県道路公社の仙台松島道路 割引内容 ・1ヶ月の割引対象となる利用回数に応じた還元率を、通行料金のうち最大100km相当分還元・ 5~9回:約30%分、10回以上:約50%分・翌月20日に、ETCマイレージサービスの無料通行分として還元される

出典:ドラぷら(NEXCO東日本)「ETC 平日朝夕割引」より筆者作成

深夜割引

深夜割引の条件や内容を、以下の表2にまとめました。

表2

対象車種 すべての車種 対象時間 毎日 0時~4時 対象道路 NEXCO東日本/中日本/西日本(NEXCO3社)が管理する全国の高速道路および宮城県道路公社の仙台松島道路※京葉道路・第三京浜道路・横浜新道・横浜横須賀道路は割引の対象外 割引内容 30%割引(走行距離や割引適用回数の制限なし)

出典:ドラぷら(NEXCO東日本)「ETC 平日朝夕割引」より筆者作成

深夜割引

深夜割引の条件や内容を、以下の表3にまとめました。

表3

対象車種 普通車・軽自動車等(二輪車)限定 対象時間 土曜日・日曜日・祝日 対象道路 NEXCO東日本/中日本/西日本(NEXCO3社)が管理する地方部の高速道路(東京・大阪近郊は対象外)および宮城県道路公社の仙台松島道路 割引内容 30%割引(走行距離や割引適用回数の制限なし)

出典:ドラぷら(NEXCO東日本)「ETC 休日割引」より筆者作成

休日にお出かけや旅行を計画している方は、休日割引の利用が大変お得です。旅行やドライブの交通費を大幅に節約でき、家計の負担を減らせるでしょう。



ETCカードを利用するメリット

ETCカードを利用するメリットは、割引制度が適用されることだけではありません。ETCカードを利用すれば、料金所をスムーズに通過できることもうれしいポイントです。現金を用意する必要がないため、料金所での負担が軽減されます。

また、ETCカードには、ポイントが貯まる「ETCマイレージサービス」があります。ETCカードで支払った通行料金に応じてポイントが貯まる仕組みで、貯まったポイントは通行料金に利用できます。ETCカードを多く使うほどポイントが貯まり、通行料金を節約できるでしょう。

なお、ETCマイレージサービスの登録は無料で、利用に特別な費用はかかりません。ただし、ポイントの付与率や交換レートは各高速道路会社によって異なるため、よく利用する高速道路会社の詳細を事前に確認しておいてください。

さらに、クレジットカードとETCカードを併用するとダブルでポイントを貯められます。割引制度を利用しダブルでポイントを貯めれば、実質的に大きな割引を受けられるでしょう。



ETCカードで高速道路をお得に利用しよう

ETCカードがあれば、高速道路利用時にさまざまな割引制度が利用できます。ただし、適用される条件はさまざまあるため、旅行や出張の計画を立てる際には事前に確認しておくとよいでしょう。

また、ETCカードは利用するほどポイントが貯まり、ポイントを利用すればお得な料金で高速道路が利用できます。多くの制度をうまく利用して、高速道路の利用料金を抑えましょう。



