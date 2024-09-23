¤Ê¤¼¡ÖÆüËÜ¡×¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î´ðÃÏ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÄÀï¸å¡¢¡ÖÆüËÜ¡×¤ò½¾¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬»È¤Ã¤¿¡ÖºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¡×
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼óÁê¤ä´±Î½¤Ç¤µ¤¨¤â¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥¦¥é¤ÎÙÝ¡×¤¬Â¸ºß¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¹½Â¤¤òÏÄ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¥¦¥é¤ÎÙÝ¡×¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤½¤Î¤â¤Î¤ÈÆüËÜ¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¸¤Ä¤ÏÊÆ·³¤ÈÆüËÜ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È´±Î½¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÄ¾ÀÜ·ë¤Ð¤ì¤¿¡¢ÀêÎÎ´ü°ÊÍè¤Î·³»ö¾å¤ÎÌ©Ìó¤òµ¯¸»¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ ±£¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ»ÙÇÛ¤Î¹½Â¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹âºÛ¡¦¸¡»¡¡¦³°Ì³¾Ê¤Î¡ÖÎ¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüÊÆ¹çÆ±°Ñ°÷²ñ¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¸¢ÎÏ¹½Â¤¤òÅ°Äì²òÌÀ¤¹¤ë¡£
¡öËÜµ»ö¤ÏÌðÉô ¹¨¼£¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ ±£¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ»ÙÇÛ¤Î¹½Â¤¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤«¤éÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ý¤ÄºÇÂç¤ÎÉð´ï
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸øÊ¸½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¤¤Ä¤â´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢
¡ÖÀï¸åÀ¤³¦¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª»ÙÇÛ¤ÎÎò»Ë¤Ç¤¢¤ë¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¹ñÌ³¾Ê¤Î´±Î½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçÅýÎÎ¤«¤é¾·³¤¿¤Á¤Þ¤Ç¤¬¤Ä¤Í¤Ë¡ÖË¡ÅªÀµÅýÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ï¡ÖË¡Åª¸øÊ¿À¡×¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝË¡¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Áê¼ê¹ñ¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¼è¤ê·è¤á¤äÀ¯ºö¤ò¶¯Í×¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤¬¤É¤ì¤À¤±¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¾ï¤ËµÄÏÀ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¯ºö¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Â¾¹ñ¤Î¿Í´Ö¤ò24»þ´Ö¡¢½Æ¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤Æ»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¡Ö¹ñºÝË¡¢ª¾òÌó¢ª¹ñÆâË¡¡×¤È¤¤¤¦Ë¡ÂÎ·Ï¤Ç¤·¤Ð¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¹ñ¤Î·Ù»¡¤ä¸¡»¡¤¬¡¢ÅÔ¹ç¤Î°¤¤¿Í´Ö¤ò¾¡¼ê¤ËÂáÊá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥³¥¹¥È¥¼¥í¤ÇÂ¾¹ñ¤ò»ÙÇÛ¤Ç¤¤ë¡£Àï¸åÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢·³»öÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝË¡¤³¤½¤¬ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¹ñÏ¢·û¾Ï¤Î43¾ò¤È106¾ò¤ò»È¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë
ÆüËÜÀêÎÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÀÄ¤¤ÌÜ¤Î¾·³¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸¢ÎÏ¤Î¸»Àô¤Ï·³»öÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤¬¹ßÉú¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤³¤Î13¥õ¾ò¤ÎÀë¸À¤òË¡Åªº¬µò¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤ÏÆü¡¹¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¤Ë¤Ï¡¢ÀêÎÎ¤ÎÌÜÅª¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤¿¤é¡ÖÀêÎÎ·³¤Ï¤¿¤À¤Á¤ËÅ±Âà¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡ÊÂè12¹à¡Ë¡£¤³¤ì¤ÏÂçÀ¾ÍÎ·û¾Ï°ÊÍè¤Î¡ÖÎÎÅÚÉÔ³ÈÂç¡×¤È¤¤¤¦Âç¸¶Â§¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¾ò¹à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¤½¤ì¤òº¬µò¤Ê¤¯Å±²ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³Éô¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë´ðÃÏ¤òÃÖ¤Â³¤±¤ëÊÝ¾Ú¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¾òÌó¤ò·ë¤ó¤ÇÆüËÜ¤òÆÈÎ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë»¿À®¤·¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤ò¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¤³¤³¤Ç¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Ä«Á¯ÀïÁè¤ÎËÖÈ¯¤È¤¤¤¦À¤³¦»ËÅª¤ÊÂç»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥À¥ì¥¹¤¬¤¹¤Ð¤ä¤¯¹Í¤¨¤À¤·¡¢¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¤Ë¶µ¤¨¤¿´ðËÜÊý¿Ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤ÎÌäÂê¤ò¡¢
¡Ö¹ñÏ¢·û¾Ï¤Î43¾ò¤È106¾ò¤ò»È¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¡×¡Ê¡Ö6¡¦30¥á¥â¡×¡Ë
¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»×¤¨¤Ð¤½¤ì¤Ï¡ÖÀï¸åÆüËÜ¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Î¤«¤¿¤Á¡×¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ÎÊ£»¨¤ÊË¡Åª¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤ªÃÎ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¤Ï¤Ê¤¼¡¢¡ÖÀïÁè¤¬¤Ç¤¤ë¹ñ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤ò¤¼¤Ò¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥À¥ì¥¹¤Î»È¤Ã¤¿Ë¡Åª¥È¥ê¥Ã¥¯
¹ñÏ¢·û¾Ï43¾ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·ë¶É¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÀµµ¬¤Î¹ñÏ¢·³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡¢¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¾òÊ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñÏ¢²ÃÌÁ¹ñ¤¬¡¢¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤È¤½¤ì¤¾¤ìÆÈ¼«¤Î¡ÖÆÃÊÌ¶¨Äê¡×¤ò·ë¤ó¤Ç¡¢¹ñÏ¢·³¤ËÊ¼ÎÏ¤ä´ðÃÏ¤òÄó¶¡¤·¡¢ÀïÁè¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤¦µÁÌ³¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢106¾ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹ñÏ¢·³¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤À¡¢°ÂÊÝÍý¤Î¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤Ç¤¢¤ë¸ÞÂç¹ñ¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê·³»ö¹ÔÆ°¤ò¹ñÏ¢¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö»ÃÄê¾ò¹à¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÜÍè¡¢Ã»´ü´Ö¤À¤±Í¸ú¤Ê²áÅÏÅª¤Ê¾ò¹à¤È¤·¤Æ¹ñÏ¢·û¾Ï¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹ñÏ¢·³¤¬¤¤¤Ã¤³¤¦¤ËÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¸ÞÂç¹ñ¤ËÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÆÃ¸¢¤òÍ¿¤¨¤ë¾ò¹à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þºï½ü¤µ¤ì¤º¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡Ê¸½ºß¤Ç¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¾òÊ¸¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ²ò¼á¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀêÎÎ½ª·ë¸å¤âÊÆ·³¤¬ÆüËÜ¤ËÃóÎ±¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÏË¡Åª¤Ë²ÄÇ½¤Ç¤¹¤È¡¢¥À¥ì¥¹¤Ï¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¹ñÏ¢²ÃÌÁ¹ñ¤Ï¡¢¹ñÏ¢·³¤Ë´ðÃÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ëµÁÌ³¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦43¾ò¤ò¡¢106¾ò¤È¤¤¤¦»ÃÄê¾ò¹à¤ò»È¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¹ñÏ¢·³¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤À¡¢¡Ö¹ñÏ¢¤ÎÂåÉ½¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ´ðÃÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¤¬¡Ö¹ñÏ¢¤ÎÂåÉ½¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡×¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢¡Ö¹ñÏ¢·³ÆÃÊÌ¶¨Äê¤ÎÂå¤ï¤ê¤Î°ÂÊÝ¾òÌó¡×¤ò·ë¤ó¤Ç¡¢¡Ö¹ñÏ¢·³´ðÃÏ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹ñºÝË¡¾å¤Ï¹çË¡¤Ç¤¹¤È¡¢¥À¥ì¥¹¤Ï¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¤Ï¤½¤ÎÄó°Æ¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÆüËÜ¿Í¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¡¢¡Ö6¡¦30¥á¥â¡×¤Ë¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¤¤Ã¤µ¤¤µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç¡Ö¹ñÏ¢·³¤ÎÂå¤ï¤ê¤ÎÊÆ·³¡×¤¬ÆüËÜÁ´ÅÚ¤ËÃóÎ±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÆüÊÆ°ÂÊÝ¤Î´ðËÜ¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÎÆüÊÆ´Ö¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë°Û¾ï¤Ç½¾Â°Åª¤Ê´Ø·¸¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡á¹ñÏ¢¡×¡ÖÊÆ·³¡á¹ñÏ¢·³¡×¤È¤¤¤¦Ë¡Åª¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎË¡Åª¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹ñÏ¢·û¾Ï43¾ò¤¬²ÃÌÁ¹ñ¤ËÄó¶¡¤òµÁÌ³¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´ðÃÏ¤Ê¤É¤Î¡ÖÊØ±×¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊ¼ÎÏ¡×¤ä¡Ö±ç½õ¡×¤ÎÄó¶¡¤âÆ±¤¸¤¯µÁÌ³¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·³»öÅª¤Ê»Ù±ç¤äÊ¼ÎÏ¤òÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÊÆ·³¤Î»Ø´ø¤Î¤â¤È¤Ë»È¤¦Ë¡Åª¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä«Á¯ÀïÁè¤ÇÊÆ·³¤¬ÇÔÁö¤òÂ³¤±¤ë¤µ¤Ê¤«¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥À¥ì¥¹¤âÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄÌ¾ï¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ëº¾µ½Æ±Á³¤Î¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆüÊÆ¤Î·³»öÅª´Ø·¸¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é70Ç¯¶á¤¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤½¤Î¤È¤¤Î¥À¥ì¥¹¤Î¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÏ¢ºÜµ»ö¡ã¤Ê¤¼¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¡×¤À¤±·Ú»ë¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¤½¤Î¡Ö¾×·âÅª¤ÊÍýÍ³¡×¡ä¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤ä°äÀ×¤è¤ê¤âÆüËÜ¿Í¤ò·Ú»ë¤¹¤ëºßÆüÊÆ·³¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¡×¤À¤±·Ú»ë¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¤½¤Î¡Ö¾×·âÅª¤ÊÍýÍ³¡×