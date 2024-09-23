°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢Ì±¼çÅÞ»þÂå¤ËÎ²²«Åç¤Î°ä¹ü¼ý½¸¤¬Âç¤¤¯¿Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦»ö¼Â
¤Ê¤¼ÆüËÜÊ¼1Ëü¿Í¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤«¡¢Î²²«Åç¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
Ì±´Ö¿Í¤Î¾åÎ¦¤¬¸¶Â§¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿Î²²«Åç¤Ë4ÅÙ¾åÎ¦¤·¡¢ÆüÊÆ¤Îµ¡Ì©Ê¸½ñ¤âÅ°ÄìÄ´ºº¤·¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡¡Í§·³¥ÏÃÏ²¼¥Ëºß¥ê¡Ù¤¬12ºþ¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Õ¤À¤óËÜ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÆÏ¤¡¢¡Ö¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß¤·¤¿¡×¡ÖÇ®°Õ¤Ë¶»ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡×¡Öµã¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ä¹ü¼ý½¸¤ÎÈôÌöÅªÀ®²Ì¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Îî°íð
º£¸å¤Î°ä¹ü¼ý½¸¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç·ç¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Æó¿ÍÌÜ¤Î¿ÍÊª¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°¤µ×ÄÅ¹¬É§»á¤À¤Ã¤¿¡£Î²²«Åç¤Î°ä¹ü¼ý½¸¤ÇÆÍ½Ð¤·¤¿À®²Ì¤òµó¤²¤¿¿ûÄ¾¿ÍÀ¯¸¢¤Î¼óÁêÊäº´´±¤À¡£°¤µ×ÄÅ»á¤Î»öÌ³½ê¤Ë¼èºà°ÍÍê¤Î¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö1952Ç¯ÅÙ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢70Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Î²²«ÅçÀïË×¼Ô¤Î°ä¹ü¼ý½¸»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈôÌöÅªÀ®²Ì¤òµó¤²¤¿¤Î¤ÏÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢²¼¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÊóÆ»¤Ï¶áÇ¯¤Û¤È¤ó¤É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÈôÌöÅªÀ®²Ì¤òÀ¸¤ó¤À¸ùÏ«¼Ô¤Î¤ª°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë°¤µ×ÄÅÍÍ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ÆÄº¤¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·Äº¤±¤ì¤Ð¡¢¤È´õË¾¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö°Ê²¼¤ÎÅÀ¡×¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢3¹àÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¦¤Ê¤¼¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀ®²Ì¤òÀ¸¤á¤¿¤Î¤«¡£
¡¦¤Ê¤¼¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÇ¯¿ô²ó¤À¤Ã¤¿¼ý½¸ÃÄÇÉ¸¯¤òÄÌÇ¯ÇÉ¸¯¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¦¤Ê¤¼¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢²¼¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¡¢ÄãÄ´¤Ê°ä¹ü¼ý½¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
ËÍ¤ÏÆü¡¹¡¢ÀïÁè¤ä°ä¹ü¼ý½¸´ØÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÌÜ¤ò»®¤Ë¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°¤µ×ÄÅ»á¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦µ»ö¤Ï¶áÇ¯ÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ïµ§¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÊÖ¿®¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ò¤¼¤Ò¡¢¤ª¼õ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÁÌä¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¡ØÎ²²«Åç¤«¤é¤Î°ä¹üµ¢´Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÌ¿¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë10Ç¯°Ê¾å¤ÎÇ¯·î¤¬Î®¤ì¤¿º£¡¢¿ïÊ¬¤È¿¿¼Â¤¬ÏÄ¤á¤é¤ì¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Æ»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¼ò°æ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¿¿¼Â¤òÀµÄ¾¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¡Ø¿¿¼Â¤ÎÈ¯¿®¡Ù¤ò¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ó
°¤µ×ÄÅ»á¤Ï¡¢ËÍ¤¬°ìÆü°ìÁ±¤Ê¤é¤Ì¡Ö°ìÆü°ìÎ²²«Åç¡×¤È¾Î¤·¤ÆÆü¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¡ÖµÈÊó¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÆü°ìÎ²²«Åç¡×¤òÃÏÆ»¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¿´Äì»×¤Ã¤¿¡£
Ëä¤â¤ì¤¿Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢²¼¤ÎÀ®²Ì
1968Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Î²²«Åç¤Î°ä¹ü¼ý½¸»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ç¯´Ö¼ý½¸¿ô¤¬·ãÁý¤·¤¿Ç¯¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÀ¯¸¢¤òÃ¥¼è¤·¤¿Ì±¼çÅÞ¤Î¿ûÄ¾¿Í»á¤¬¼óÁê¤Ë½¢¤¤¤¿2010Ç¯ÅÙ¤À¡£
ÅìµþÅÔÁª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¿û»á¤ÏÌîÅÞ»þÂå¤«¤é¡¢ÅìµþÅÔ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ëÎ²²«Åç¤Î°ä¹ü¼ý½¸¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂÀ×¤¬¤¢¤ë¿û»á¤Ï2010Ç¯6·î¤Ë¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ±û¾ÊÄ£¤Î²£ÃÇÁÈ¿¥¡ÖÎ²²«Åç¤Ë¤ª¤±¤ë°ä¹ü¼ý½¸¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÌ¿¥Á¡¼¥à¡×¤òÈ¯Â¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÊÆ¹ñÄÌ¤Î°¤µ×ÄÅ»á¤òÇ¤Ì¿¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÇÉ¸¯¤·¤¿¡£
°¤µ×ÄÅ»á¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¡¢ÆüËÜÂ¦Àï»à¼Ô¤¬Ëä¤á¤é¤ì¤¿¡Ö½¸ÃÄËäÁòÃÏ¡×2¥õ½ê¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡£¤½¤ÎµÏ¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈ¯·¡ºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢2010Ç¯ÅÙ¤À¤±¤Ç822ÂÎ¤ò¼ý½¸¤·¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¼ý½¸¿ô¤Ï50ÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î16ÇÜ¤â¤ÎÀïË×¼Ô¤òµ¢´Ô¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£ÆÃÌ¿¥Á¡¼¥à¤ÏÍâÇ¯ÅÙ¤«¤é¤Î3Ç¯¤ò¡Ö½¸Ãæ¼Â»Ü´ü´Ö¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Ç¯4²óÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¼ýÍÆºî¶È¤òÄÌÇ¯¤Ç¼Â»Ü¡£·ë²Ì¡¢3Ç¯´Ö¤Î¼ý½¸¿ô¤â166¡Á344ÂÎ¤ÈÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î´ü´Ö¤À¤±¡¢¼ý½¸¿ô¤ÎÂçÉýÁý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤Î°ä¹ü¼ý½¸¤Î²ÃÂ®²½¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¹Ô¤Ã¤¿°¤µ×ÄÅ»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢3»þ´Ö¼å¤ËµÚ¤ó¤À¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¾ÊÄ£´Ö¤ÈÆüÊÆ´Ö¤Î¡ÖÆó¤Ä¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡×¤¬°ä¹ü¼ý½¸¤Î¿ÊÅ¸¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Å¤¯¡Ö¡ÖÆ¬¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤¤°äÂÎ¤¬Â¿¤¤Åç¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡ÄÎ²²«Åç¤Ë½é¾åÎ¦¤·¤ÆÌÜ·â¤·¤¿¡Ö¼ó¤Ê¤·Ê¼»Î¡×¤Î¾×·â¡×¤Ç¤Ï¡¢Î²²«Åç¾åÎ¦ÍâÆü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ä¹ü¼ý½¸¤ò¾×·â¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡ÖÆ¬¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤¤°äÂÎ¤¬Â¿¤¤Åç¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡ÄÎ²²«Åç¤Ë½é¾åÎ¦¤·¤ÆÌÜ·â¤·¤¿¡Ö¼ó¤Ê¤·Ê¼»Î¡×¤Î¾×·â