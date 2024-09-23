¡ÖÈîËþ¤Î¸¶°ø¡×¤Ï¡Ö°äÅÁ¡×¤ä¡Ö¹â»éËÃ¿©¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ªÁÐ»Ò¸¦µæ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤­¤¿¡ÖÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë°Õ³°¤Ê¿©À¸³è¡×

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2-13 Turnbaugh PJ et al., Nature 444, 1027-1031, 2006.
2-14 De Filippo C et al., Proceedings of the National Academy of Sciences of the UnitedStates of America 107, 14691-14696, 2010.
2-15 Ridaura VK et al., Science 341, 1241214, 2013.
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