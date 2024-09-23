¼«Ì±ÁíºÛÁª ¸õÊä¤¬ÏÀÀï¡¡¡Ö¹ñ¤Î¤«¤¿¤Á¡×·ûË¡²þÀµ¤Ê¤É
27Æü¤¬Åê³«É¼¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ï¡¢¡Ö¹ñ¤Î¤«¤¿¤Á¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸õÊä¼Ô¤é¤¬·ûË¡²þÀµ¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÞËÜÉô¤Ç22ÆüÌë¤Ë³«¤«¤ì¤¿Æ¤ÏÀ²ñ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
º£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿·ûË¡¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤Ã¤¿·ûË¡¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¹ñ·ûË¡¡¢É¬¤ººî¤ê¤¿¤¤¡£
¾®ÎÓÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
¶ÛµÞ»öÂÖ¾ò¹à¤ÎÁÏÀß¡¦¼«±ÒÂâ¤ÎÌÀµ¡£¤³¤Î2¤Ä¤ò¥È¥Ã¥×¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ëµó¤²¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£
¾®Àô¸µ´Ä¶Áê¡§
ËÜÅö¤Ë¼«±ÒÂâ¤òÌÀµ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£ÈÝ·è¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ñÌ±ÅêÉ¼¤ò¼Â¸½¤ò¤·¤¿¤¤¡£
¾åÀî³°Áê¡§
°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤âÂçÊÑ¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤Ç¤¤ë·ûË¡¤ò²þÀµ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
²ÃÆ£¸µ´±Ë¼Ä¹´±¡§
¤ä¤Ï¤ê·ûË¡¤ò¹ñÌ±¤Î¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬·ûË¡¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
²ÏÌî¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡§
Ãæ¹ñ¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¡¢·ûË¡²þÀµ¤¬Èó¾ï¤ËÉ¬Í×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÇË¸µ´´»öÄ¹¡§
»¿À®¤Î¿Í¤Ï»¿À®¤Î¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¡¢·ûË¡²þÀµ¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÐÌÚ´´»öÄ¹¡§
¹ñÌ±¤Î¸¢Íø¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·ûË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡£·ûË¡¤ÎÈ¯µÄ¤ò¤·¤Æ¡¢·ûË¡²þÀµ¤ò3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬ÌäÃæ¤Î´ßÅÄ¼óÁê¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÂç±«¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á·çÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ï24Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¡¢23Æü¤Ï¡Ö·ÐºÑ¤ÈÀ¸³è¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÏÀÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£