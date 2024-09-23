¡ÚJFLÂè21Àá¡ÛÀÄ¿¹¾¡Íø¤ÇVÂçÊ¬¤ÏÄËº¨¥É¥í¡¼¡¡¡ÈÃÄ»Ò¾õÂÖ¡É3°Ì°Ê²¼¤Ï2°Ì¤È¾¡¤ÁÅÀº¹³ÈÂçÃæ¤ÇÀ¥¸ÍºÝ

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11°Ì ¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯ | ¾¡¤ÁÅÀ25 | +3
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14°Ì ¥¯¥ê¥¢¥½¥ó¿·½É | ¾¡¤ÁÅÀ16 | -22
15°Ì ¥ß¥Í¥Ù¥¢¥ß¥Ä¥ßFC | ¾¡¤ÁÅÀ15 | -19
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