¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¼ã´³¶ÛÄ¥¡×ÍèÆü½éÃæ£´Æü¤Çºå¿ÀÀïÀèÈ¯¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬ÍèÆü½é¤ÎÃæ£´Æü¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥°£Ö¤Ø¥°¥Ã¤È¶á¤Å¤±¤ëº£µ¨£·¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡££²£²Æü¡¢ÀèÈ¯¤¹¤ë£²£³Æü¡¦ºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ø¸þ¤±¤ÆÅ¨ÃÏ¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£Å·²¦»³¤Ø¡¢¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¼ã´³¤Î¶ÛÄ¥¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¤â¡¢»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â°ìÀÚËº¤ì¤ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Âç°ìÈÖ¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤éÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¡¦¥Þ¥¤¥Ê¡¼»þÂå¤Î£²£±Ç¯¡¢º¸Éª¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎÃæ£´Æü¤À¤¬¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬ºÇÁ±¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¹½¤¨¤À¡£
¡¡ºå¿ÀÀï¤Ïº£µ¨£±¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£¶£µ¡£¹Ã»Ò±à¤ÎÂçÀ¼±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤è¤êÂçÉý¤ËÀ¼±ç¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤ë¤À¤±¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤º¡¢²÷Åê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£