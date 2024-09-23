¡ÖÆ®ÉÂÃæ¤Ê¤Î¤Ë¼¹É®¤Ç´°Á´Å°Ìë¡×¡¡Í¾Ì¿Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¿¹±ÊÂîÏº¤¬¥Õ¥ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶î¤±È´¤±¤ëÍýÍ³¡¡¡Ö½ñÀÒ12ºý¤òÆ±»þ¼¹É®¡×
½ñÀÒ¤Ï¥¼¥ßÀ¸¤Ë¾ùÅÏ
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Æ¤Î°ä»º¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±ÊÂîÏº»á¡Ê67¡Ë¤¬¤Þ¤º°Æ¤¸¤¿¤Î¤Ï»Ä¤µ¤ì¤ë²ÈÂ²¤Î¶ìÏ«¤À¤Ã¤¿¡£ÍÂ¶â¤ä³ô¡¢ËÄÂç¤ÊËÜ¤ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡¡
Á°ÊÔ¡Ú¡Öºù¤Î²Ö¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×Í¾Ì¿Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¿¹±ÊÂîÏº¤¬ÆÈÇò¡¡¡Ö±äÌ¿¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤»ä¤¬·î100Ëü±ß¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ëÍýÍ³¡×¡¡»ñ»º¤Î½ª³è¤Î¥¦¥éÂ¦¤â ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¿¹±Ê»á¤¬¡Ö»ñ»º¤Î½ª³è¡×¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¡¢¶âÍ»»ñ»º¤ÎÀ°Íý¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤äPC¤ÎÀ°Íý¡¢½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜ¿Í¤ÎµÏ¿¤À¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆ®ÉÂ¤Î¤«¤¿¤ï¤éÅ°Ìë¤Ç¼¹É®¤ËÎå¤à¿¹±Ê»á
¡¡¶âÍ»»ñ»º¤ÎÀ¸Á°À°Íý¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤¿¤Î¤¬¡¢½ñÀÒ¤Ê¤É¤Î»ñÎÁ¤ÎÀ°Íý¤À¡£40Ç¯°Ê¾å¡¢·ÐºÑÊ¬ÀÏ¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó»ñÎÁ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÃ¤Ë½ñÀÒ¤Ï¡¢²È¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢»öÌ³½ê¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢°ìÈÖ¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Âç³Ø¤Î¸¦µæ¼¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¥¼¥ß¤Î³ØÀ¸¤ò¸¦µæ¼¼¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤Æ¡¢Íß¤·¤¤½ñÀÒ¤òÍß¤·¤¤¤À¤±»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤è¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç½ñÀÒ¤ÎÎÌ¤Ï¿ô³ä¸º¾¯¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó»Å»ö¤Ï·ÑÂ³Ãæ¤À¤«¤é¡¢É¬Í×¤Ê½ñÀÒ¤¬¤Ê¤¯¤Æº¤¤ë»öÂÖ¤¬À¸¤º¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤ì¤Ïµ¯¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤è¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ÐºÑ¤ÎÀìÌç½ñ¤¬¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¤¹¤°¤ËºÆÆþ¼ê¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤È¤Æ¤â°Â¤¤²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¡£
12ËüÅÀ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÉ¾²Á·ë²Ì¤Ï¡Ö¥¼¥í¡×
¡¡°ìÊý¡¢°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤½ñÀÒ¤Ï¡¢°äÉÊÀ°Íý¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¡¢7·î¤Ë°ìµ¤¤Ë½èÊ¬¤·¤¿¡£¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ñÀÒ¤Î¾ì¹ç¤Ï¶Ú¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢10Ëü±ßÂ¤é¤º¤ÎÈñÍÑ¤ò»ÙÊ§¤¦¤À¤±¤ÇºÑ¤ó¤À¡£Èà¤é¤ÏÇäµÑ¤Ç¤¤ë°ú¤¼è¤êÉÊ¤ò»Ô¾ì¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢½ñÀÒ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î³ä¹ç¤ÇÇäµÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±¿ÈÂ¤Ê¤É¤ÎºÇÄã¸Â¤ÎÈñÍÑ¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ï¡¢»¨Â¿¤ÊÇÑ´þÊª¤¬¸ò¤¶¤ëËÜÊª¤Î°äÉÊÀ°Íý¤À¤½¤¦¤À¡£ÇÑ´þÊª¤òÊ¬ÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿Í·ïÈñ¤ä¡¢»º¶ÈÇÑ´þÊª½èÍý¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤à¤Î¤Ç¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤â¡¢ºÇÄã¿ô½½Ëü±ß¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥«¡¼¤ä¿©ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¢¤ª²Û»Ò¤Î¤ª¤Þ¤±¤Ê¤É¡¢60¼ïÎà¡¢12ËüÅÀ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡ÖBÊõ´Û¡×¤È¤¤¤¦»äÀßÇîÊª´Û¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢²¿Ç¯¤«Á°¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬´ÕÄê»Î¤ÈÊÛ¸î»Î¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢1Æü¤¬¤«¤ê¤Ç¡ÖÁ´´Û´ÕÄê¡×¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥í¥±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£É¾²Á·ë²Ì¤Ï¡¢¡Ö¥¼¥í¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤È´ÕÄê»Î¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢´ÕÄê»Î¤¤¤ï¤¯¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢»º¶ÈÇÑ´þÊª¤Î½èÊ¬ÈñÍÑ¤ò´ª°Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤À¡£¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤½¤Ð¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÊÛ¸î»Î¤¬´é¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¿¹±Ê¤µ¤ó¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤Ç¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÇ¼ÉÕ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¤è¡×¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢»ä¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢100Ç¯¸å¤Ë¤ÏÀ¤³¦°ä»º¤ËÊÑËÆ¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÂåÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Ä¹ÃË
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤º¤Ã¤È¤¿¤á¤³¤ó¤Ç¤¤¿10Âæ°Ê¾å¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¼þÊÕµ¡´ï¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç½èÊ¬¤·¤¿¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï¡¢ÆâÉô¤Î´ðÈ×¤ËÂçÎÌ¤Î¶â¡Ê¤¤ó¡Ë¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÀÞ¤«¤é¤Î¶â²Á³Ê¤Î¹âÆ¤È¤¤¤¦ÄÉ¤¤É÷¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÏÀìÌç¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶È¼Ô¤¬Ìµ½þ¤Ç°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤·¤«¤â¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬1Âæ¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÆþ¤ì¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¼þÊÕµ¡´ï¤ä¾®·¿²ÈÅÅ¤òµÍ¤á¹þ¤ßÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤ÎÀ¸Á°À°Íý¤Ï°ìµ¤¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢À¸Á°À°Íý¤ÎºÇ¸å¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö»Å»ö¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤¬¤ó¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤Î¤¬ºòÇ¯Ëö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î»ä¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¿·Ç¯²ñ¹ç¤Ê¤É¤Ç¤Î¹Ö±é¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÍÁ³¤ÎÂåÌò¤òºÇ¤âÂ¿¤¯°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Ä¹ÃË¤Î¹¯Ê¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¤½±¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤â¼õ¤±¤¿¤¬¡¢À¤´Ö¤ÎÉ¾È½¤Ï¤è¤¯¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¹¯Ê¿¤Î¤Û¤¦¤¬»ä¤è¤ê·å°ã¤¤¤ËÂ¿¤¯¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤Ï±ß³ê¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤À¡£
º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡°ìÊý¡¢BÊõ´Û¤Ï¡¢ITµ»½Ñ¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡ÃË¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¯Ê¿¤Ë¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇÍÜ¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¼¡ÃË¤Ï»öÁ°½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë³«´ÛÆü¤Ë¤ÏBÊõ´Û¤ÎÅ¹Æ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¬¶á½ê¤ÎÈª¤ò¼Ú¤ê¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÇÀ¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤ÎÉÂµ¤¤òÃÎ¤Ã¤¿Èª¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢½üÁð¤«¤éÅÚ¤Å¤¯¤ê¡¢¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Ê¤É¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤Ï¥º¥ë¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤¤¤Þ¼ý³Ï¤À¤±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Âð¤Î²ÖÃÅ¤Ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò¿¢¤¨¤ë¤³¤È¤¯¤é¤¤¤À¡£
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤ËÇº¤àÃæ¾®´ë¶È¼ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢»ä¤Î»Å»ö¤ÎÀ¸Á°À°Íý¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¶Ã¤¯¤Û¤É½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢À¸Á°À°Íý¤Ë¤á¤É¤¬Î©¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢¤¤¤Þ²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¤±¤ò¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤³¤½¡Ö¤¬¤Ã¤Á¤ê¥Þ¥ó¥Ç¡¼!!¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë1ËÜ¤À¤±¤Ë¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ï6ËÜ¤È¤â·ÑÂ³Ãæ¤À¡£¿·Ê¹¤ä»¨»ï¤ÎÏ¢ºÜ¤â12ËÜ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³Ø¤Î¹ÖµÁ¤â¡¢Âç¶µ¼¼¤Ç¤Î¼ø¶È¤³¤½µÙ¹ÖÃæ¤À¤¬¡¢¥¼¥ßÀ¸¤Ø¤Î»ØÆ³¤ÏÁ´ÎÏÅêµå¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ®ÉÂÃæ¤Ê¤Î¤Ë¼¹É®¤Ç´°Á´Å°Ìë
¡¡¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊðôÌÚ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿»ä¤¬¡¢°ìÈÖÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢½ñÀÒ¤Î¼¹É®¤À¡£ºòÇ¯5·î¤Ë¾å°´¤·¤¿¡¢ºâÌ³¾Ê¤Î¥«¥ë¥È¶µÃÄÂÎ¼Á¤òÈãÈ½¤·¤¿¡Ø¥¶¥¤¥à¿¿Íý¶µ¡Ù¤Î¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¾å¤²¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎÂç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é½ÐÈÇ¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬19ËüÉô¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¡Ø½ñ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ï26ËüÉô¡¢ºÇ¿·´©¤Î¡Ø¤¬¤óÆ®ÉÂÆüµ¡Ù¤â6ËüÉôÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤Þ»ä¤Ï½ñÀÒ12ºý¤Î¼¹É®¤òÆ±»þ¿Ê¹Ô¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤Îºý¿ô¤òÆ±»þ¤Ë¤ä¤ë¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀèÆü¤âÆ®ÉÂÃæ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´°Á´Å°Ìë¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÌÔÎõ¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Æ¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤Ù¤ÆÃ¦¹Æ¤Ç¤¤ë¤á¤É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÌÈ±Ö¤Î3³ä¤Ï¤É¤ì¤À¤±Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×
¡¡¤¬¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¬¤óºÙË¦·³ÃÄ¤ÈÌÈ±ÖºÙË¦·³ÃÄ¤Ë¤è¤ë¡Ö´Ø¥ö¸¶¤Î¹çÀï¡×¤À¡£»ä¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ÞÎ¾·³¤ÎÀªÎÏ¤¬ÙÉ¹³¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¾®¹¯¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤È¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦·³ÃÄ¤¬Êø²õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢»à¤Ë»ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤ÄÍè¤ë¤«¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤ºÀ¸Á°À°Íý¤Ë¤á¤É¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤è¤¤¤è¤¦¤Ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤¤¤Þ¡¢»ä¤Ï»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¡¢Ã¯¤Ë¤â×ÖÅÙ¡Ê¤½¤ó¤¿¤¯¡Ë¤»¤º¡¢¿¿¼Â¤òÀ¤´Ö¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ã»µ÷Î¥¥é¥ó¥Ê¡¼¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿åÊ¬Êäµë¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¸ÆµÛ¤µ¤¨¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¤¿¤ÀÁö¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤é¤À¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬Ì¿¤ò±Ê¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë°å»Õ¤Ï»ä¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÈ±ÖÎÌ¤Ï·ò¹¯¾õÂÖ¤ËÈæÎã¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÈ±Ö¤Î3³ä¤Ï¤É¤ì¤À¤±Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Àº¿ÀÌÌ¤ÎÍ×°ø¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡
¡¡Á°ÊÔ¡Ú¡Öºù¤Î²Ö¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×Í¾Ì¿Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¿¹±ÊÂîÏº¤¬ÆÈÇò¡¡¡Ö±äÌ¿¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤»ä¤¬·î100Ëü±ß¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ëÍýÍ³¡×¡¡»ñ»º¤Î½ª³è¤Î¥¦¥éÂ¦¤â¡Û¤Ç¤Ï¡¢¿¹±Ê»á¤¬·î100Ëü±ß¤Î¼«Í³¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ä¡¢¡Ö»ñ»º¤Î½ª³è¡×¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2024Ç¯9·î19Æü¹æ ·ÇºÜ