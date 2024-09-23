¸þ°æ¹¯Æó¡¢¥é¥¦ー¥ë¤éSnow Man¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»Å»ö¤ËÃíÌÜ¡¡¥á¥ó¥Ðー¤Î¸ÄÀ¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤òµ±¤«¤»¤ë¡©
¡¡Snow Man¡¦¸þ°æ¹¯Æó¤¬¡Ø¥í¥ó¥É¥ó ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯2025½Õ²Æ¡Ù¤òË¬¤ì¡¢¥Ðー¥Ð¥êー¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ë¥åー¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¸þ°æ¤Ï¸Ä¿Í¤Î¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤â¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¥Ðー¥Ð¥êー¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¸þ°æ¹¯Æó¡Ë
¡¡¿¼¤¤V¥Í¥Ã¥¯¤Î¥·¥¢ー¥¤¥ó¥Êー¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥¹ー¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ø¥¢¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Î¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤µ¤é¤Ë½÷Í¥¤Î¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡¢¥¿¥¤¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¥ï¥Á¥é¥¦¥£¥Ã¥È¡¦¥Á¥ï¥¢¥êー¡¢¥Ðー¥Ð¥êー¤Î¥Áー¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥êー¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¡£¥âー¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤Á´³«¤À¤¬¡¢¡ØVOGUE JAPAN¡Ù¤Î¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿åÀî¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤É¤±¤¿¤ê¡¢´ØÀ¾ÊÛ¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸þ°æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Snow Man¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¥á¥ó¥Ðー¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ä¡Ä¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¥é¥¦ー¥ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥·¥çー¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¤Î¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¡£¡ÖSnow Man·ó¥Ñ¥ê¥³¥ì¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤Ë¡ØYohji Yamamoto POUR HOMME SPRING SUMMER 2023 COLLECTION¡Ù¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡Ø¥Ñ¥ê¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡ØYohji Yamamoto POUR HOMME 2023-24 A/W Collection¡Ù¡¢¡Ø¥á¥¾¥ó ¥ß¥Ï¥é¥ä¥¹¥Ò¥í¡ÊMaison MIHARA YASUHIRO¡Ë2025Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2023Ç¯¤Î¡Ø¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¡Ù¤ÎGIVENCHY¡¢¥Ýー¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¥¢¥ß ¥Ñ¥ê¥¹¡¢¡Ø2024-25Ç¯½©Åß¥ß¥é¥Î¡¦¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¡Ù¤Î¥É¥ë¥Á¥§¡õ¥¬¥Ã¥Ðー¥Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤Î¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥çー¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤¬»ý¤Ä°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÃ¼Àµ¤ÊÍÆ»Ñ¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹âµé´¶¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤ÎÂ¸ºß¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡ØFINEBOYS¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡¿ÆüÇ·½Ð½ÐÈÇ¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·»Ï¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£2024Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç¡Ø¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ 2024-25½©Åß¥á¥ó¥º¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼«¿È½é¤Î³¤³°¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯2·î1Æü¤Ë¡¢FENDI¤ÎÆüËÜ¿ÍÃËÀ½é¤È¤Ê¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡£½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥Öー¥Ä¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿Çò¥·¥ã¥Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µ¯ÍÑÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Í³¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¿ÍÊÁ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿®Ç°¤È¶¯¤µ¤È·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤à¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡Ù¤ÎÃËÀÁü¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¹õ¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤â¥Õ¥©ー¥«¥¹¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â´äËÜ¾È¤¬¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥ë¥Á¥§¡õ¥¬¥Ã¥Ðー¥Ê2025Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥çー¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¡ØSWAROVSKI MASTERS OF LIGHT ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¿ÆÏÂÀ¤ò»ý¤ÄSnow Man¥á¥ó¥Ðー¡£¸ÄÀÅª¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»Å»ö¤ÏÌ¤³«¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤½¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¨1¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000380.000003876.html
¡ÊÊ¸¡á¹â¶¶°´¡Ë