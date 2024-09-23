¥¹¥Þ¥Û¤ÎÍî²¼ËÉ»ß¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¡ª¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¿¤Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬²Ä°¦¤¤¡Ú¥°¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Û¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡ªPEANUTS¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬²Ä°¦¤¤¡Ú¥°¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Û¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡ª
¥°¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÊGourmandise¡Ë¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥°¥×¥é¥¹ ¥¯¥ê¥¢¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡× ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ë¶´¤à¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¡¢PEANUTS¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÍî²¼¤òËÉ¤°¥ê¥ó¥°¤ÈÉÕÂ°¤Î¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥°¥×¥é¥¹ ¥¯¥ê¥¢¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥»¥Ã¥È ¤ß¤ó¤Ê SNG-768C¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¶´¤à¤À¤±¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥ê¥ó¥°ÉôÊ¬¤ò»ý¤Á¼ê¤Ë¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢¥«¥Ð¥ó¡¦¥Ù¥ë¥È¥ë¡¼¥×Åù¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÉÕÂ°¤Î¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Íî²¼ËÉ»ß¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡£PEANUTS¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
[SHEAD]¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥Á¥é[/SHEAD]¢ªÈó¾ï»þ¤Î°Â¿´¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç´ÊÃ±ÀßÃÖ¡¢ËÉºÒÍÑ´Ê°×¥È¥¤¥ì¤Þ¤È¤á
¢ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÂ¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¡ª¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Þ¤È¤á
¢ª¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ú¥ì¥¤¥Ð¥ó¡Û¡ª¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬Ãæ¿´¤ËÈÎÇäÃæ¡ª
(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC
¥¹¥Þ¥Û¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡ªPEANUTS¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬²Ä°¦¤¤¡Ú¥°¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Û¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡ª
¥°¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÊGourmandise¡Ë¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥°¥×¥é¥¹ ¥¯¥ê¥¢¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡× ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ë¶´¤à¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¡¢PEANUTS¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÍî²¼¤òËÉ¤°¥ê¥ó¥°¤ÈÉÕÂ°¤Î¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥°¥×¥é¥¹ ¥¯¥ê¥¢¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥»¥Ã¥È ¤ß¤ó¤Ê SNG-768C¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¶´¤à¤À¤±¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥ê¥ó¥°ÉôÊ¬¤ò»ý¤Á¼ê¤Ë¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢¥«¥Ð¥ó¡¦¥Ù¥ë¥È¥ë¡¼¥×Åù¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÉÕÂ°¤Î¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Íî²¼ËÉ»ß¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡£PEANUTS¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
[SHEAD]¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥Á¥é[/SHEAD]¢ªÈó¾ï»þ¤Î°Â¿´¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç´ÊÃ±ÀßÃÖ¡¢ËÉºÒÍÑ´Ê°×¥È¥¤¥ì¤Þ¤È¤á
¢ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÂ¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¡ª¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Þ¤È¤á
¢ª¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ú¥ì¥¤¥Ð¥ó¡Û¡ª¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬Ãæ¿´¤ËÈÎÇäÃæ¡ª
(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC