¤½¤Î¾ì¤¬Åà¤êÉÕ¤¤¤¿¡ªÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Ë¡ÖÀäÂÐNG¤Î¼ÁÌä¡×¤½¤Î»þ¡¢Èà½÷¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä
¡¡»ä¤¬¿·¿Íµ¼Ô»þÂå¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÀèÇÚµ¼Ô¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬ÊÌ·ï¤¬Æþ¤ê¡¢µÞ¤¤çÉ®¼Ô¤¬¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£1984Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÆâ¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ç¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¤ä¡¢Åö»þ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£ÅöÁ³¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÁÌä¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¤³¤³¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤ÏÏÂÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¡Ö¤¢¤Ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¡£¤·¤«¤·ÏÂÅÄ¤ÏÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¡Ö¤¤¤¨¡¢»ä¤Ï¤â¤¦»Ò¶¡»º¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Á´¤Æ¤ò¸ç¤Ã¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¡Ö¤¹¤ß¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È²¿ÅÙ¤â¼Õºá¤¹¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡¢Âç¾æÉ×¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Æ¬¤ÎÃæ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É®¼Ô¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢µ²±¤Ë¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¾æÉ×¤Î¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÏÂÅÄ¤Ï1981Ç¯¡¢·ëº§Ä¾¸å¤Ë»ÒµÜ¥¬¥ó¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢»ÒµÜÁ´Å¦½Ð¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡££·Ç¯Á°¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö»à¤Ì¤Û¤Éµã¤¤¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ê½Ñ¤«¤é£³Ç¯¸å¤Ë¼õ¤±¤¿É®¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¿´Â¡¤ò¤¨¤°¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Ä¹ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤ÉÉáµÚ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÏÂÅÄ¤âÉ½¤À¤Ã¤Æ¼ê½Ñ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê²¼Ä´¤Ù¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÏÂÅÄ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¼«¿È¤¬ÈÈ¤·¤¿Âç¼ºÂÖ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£ÏÂÅÄ¤¬É®¼Ô¤Î¶ò¤«¤Ê¼ÁÌä¤ò¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¿·¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¼õ¤±Î®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÏÏÂÅÄ¤¬¼º¸À¤Ê¤É¤Ç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¤È¤Æ¤âÆ±Ä´¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¾£ÅÄ¹¬°ì¡Ë