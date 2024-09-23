¡Ú¿·ÇÏÀï¡Û¥Æ¥ê¥ª¥¹¥ë¥Ê¡¡ÀÑ¶Ëºö¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ²÷¾¡¡¡¾®ÎÓ¾¡¤¬ÁÇ¼Á¤òÉ¾²Á¡Ö¾®ÊÁ¤ÊÂÎ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¾è¤êÌ£¤ÎÎÉ¤µ¡×
¡¡¡Ö¿·ÇÏÀï¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Ãæ»³¡Ë
¡¡ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ï¥Ê¤òÃ¥¤Ã¤¿£¶ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Æ¥ê¥ª¥¹¥ë¥Ê¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢Éã¥ô¥¡¥ó¥»¥ó¥Ì¡¢Êì¥¸¥ã¥¹¥È¥¶¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡¢Èþ±º¡¦¹âÌø¿ð¡Ë¤¬²÷¾¡¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Ä¾Àþ¤ÎÆóËç¹ø¤Ç¸åÂ³¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¾¡¤Ï¡ÖÆ»Ãæ¤Ï¥ê¥º¥àÎÉ¤¯±¿¤Ù¤Æ¡¢¤·¤Þ¤¤¤â¤è¤¯È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÊÁ¤ÊÂÎ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¾è¤êÌ£¤ÎÎÉ¤µ¡£¤â¤¦¾¯¤·ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÁÇ¼Á¤òÉ¾²Á¡£¹âÌø¿ð»Õ¤Ï¡ÖÅ¸³«¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÍê¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ÎÈ½ÃÇ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹¥µ³¾è¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£