¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢4Ç¯¤Ö¤êÇÆ¸¢Ã¥´Ô¤Ø¡¡23Æü¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¡¢Éé¤±¤Æ¤â2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¡üor¢¤¤Ç
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯11¡½5³ÚÅ·¡Ê2024Ç¯9·î22Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë
¡¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò2¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï22Æü¡¢¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ç³ÚÅ·¤Ë11¡½5¤Ç²÷¾¡¡£¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤â¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´¿´î¤Î½Ö´Ö¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀîÂ¼Í§ÅÍ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤Î¥×¥í1¹æ¤Ê¤ÉÁª¼ê¤¬ÌöÆ°¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö1¡×¤Ë¡£½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤¬¤¤ç¤¦23Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢¼«ÎÏ¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê22ÅÙÌÜ¡Ê1¥ê¡¼¥°»þÂå¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡Âç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿°éÀ®¤ÎÀ±¤¬µ±¤¤¤¿¡£3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤¿2²ó1»à°ìÎÝ¡¢ÀîÂ¼¤Ï³ÚÅ·¡¦¹âÅÄ¤Î¿¿¤óÃæ139¥¥íÄ¾µå¤ò±¦Ãæ´ÖÀÊÃæÃÊ¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡£³«ËëÁ°¤ËÃçÅÄ¡¢½ïÊý¤È¤È¤â¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢120ÂÇÀÊÌÜ¤Ë½Ð¤¿¥×¥í1¹æ¤Ï»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë2¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ÇÂè°ìÀ¼¤òÈ¯¤·¤¿¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²Ã¤¨¤¿¡£¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤ÎËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤À¡£
¡¡¡ÈÍ½¹ð¡É¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤ËÂ¼¾åÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¡×¤ÈÍ½¸À¡£¡Ö9ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç8·î30Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡È°ìÈ¯²óÅú¡É¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡ÖÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Î¿äÁ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÁÀ¤¨¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£´Å¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò°ìÈ¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È2·³´ÆÆÄ»þÂå¤«¤é´üÂÔ¤·¤¿¼ã¤ÂçË¤¸õÊä¤ÎÂè°ìÊâ¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î7Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢Æ±17Æü¤ËºÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾õÂÖ¤ÏÉÔ°ÂÄê¡£¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¤Ä¤¤ÀèÆü¤À¡£¡Ö3ÆüÁ°¤¯¤é¤¤¤Ë»î¹ç¸å¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë·ª¸¶¤µ¤ó¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¼¡¤ÎÆü¤«¤é¤¨¤°¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀîÂ¼¡£¼êÀè¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¿È¤Ç¿¶¤ë½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î²°ÆâÂÇ·âÎý½¬¾ì¤Ï¡¢·ª¸¶¤¬Î¥Ã¦Ãæ¤Î¶áÆ£¤ËËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÆ³¤ò¶Ä¤¤¤À¾ì½ê¤À¡£¡ÖËÍ¤¬¡Ê¶áÆ£¤Ë¡ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ª¸¶¡£ÅÁÅý¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤ÎÁÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï1¡£¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¾¡Íø¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÆ¹¾å¤²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦23Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¼«ÎÏ¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¿ô»ú¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÌøÅÄ¡¢¶áÆ£¤È¼çÎÏ¤Ë¸Î¾ã¤¬Áê¼¡¤°¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç2Ç¯´Ö°é¤Æ¤¿¼ã¼ê¤¬Í»¹ç¤·¡¢ÇòÀ±¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¡ÊÀîÂ¼¤Ï¡Ë¤¢¤ì¤¯¤é¤¤Ä¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡£¼ê±ö¤Ë¤«¤±¤Æ°éÀ®¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤ÎºÍÇ½¤¬¡¢½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢²Ö³«¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢ã²¦²ñÄ¹¡Ö¼«ÎÏ¤Ç·è¤á¤í¡×¢ä
¡¡¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¾¡Íø¤ò¼õ¤±¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÅþÃå¤·¤¿¼óÇ¾¿Ø¡¢Áª¼ê¤é¤Ï¡¢¤¤ç¤¦23Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¾¡Íø¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£º£µÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡£²¿¤È¤«¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤â¡Ö¼«ÎÏ¤Ç·è¤á¤í¡¢¤½¤¦¤·¤í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£