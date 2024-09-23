ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¤ò²¿ÅÙ¤â¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë¤¬¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤Ê¤¤µð¿ÍÂÇÀþ¡Ä°¤Éô´ÆÆÄ¡Öº£Æü¤Ïº£Æü¡¢¤¢¤·¤¿¤Ï¤¢¤·¤¿¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºå¿À£±¡Ý£°µð¿Í¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£²Æü¡Ë¡½¡½ºå¿À¤Ï»°²ó¡¢ÃæÌî¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£
¡¡ÎíÉõ¥ê¥ì¡¼¤Ç¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£ºÍÌÚ¤¬Ç´¤Ã¤Æ£±£³¾¡ÌÜ¡£µð¿ÍÂÇÀþ¤ÏºÆ»°¤Î¹¥µ¡¤Ç·èÄêÂÇ¤¬½Ð¤º¡¢´°Åê¤·¤¿¿ûÌî¤ò±ç¸î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦ºå¿À¤È¤ÎÅ·²¦»³¤Ç¡¢µð¿Í¤¬ÎíÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¹¥Åê¼ê¤ÎºÍÌÚ¤ò²¿ÅÙ¤â¹¶¤áÎ©¤Æ¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ûÌî¤ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç±ç¸î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÀÛ¹¶¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢Ï»²ó¤ËÀä¹¥µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£ÀèÆ¬¤ÎÀõÌî¤¬ÆóÎÝÂÇ¤Ç½Ð¤Æ¡¢µÈÀî¡¢²¬ËÜÏÂ¤¬Ï¢Â³»Íµå¡£Ìµ»àËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹Ìî¤ÏÅêÈô¤ËÅÝ¤ì¡¢Â³¤¯ºäËÜ¤âÄ¾µå¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ÆÆóÈô¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢ÎÏ¤Ê¤¯¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£ÂåÂÇ¡¦Âç¾ëÂî¤âËÞÂà¤·¡¢µçÃÏ¤òÃ¦¤·¤¿¹Ã»Ò±à¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢³åºÓ¤¬Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Áè¤¤¤Î²Â¶¤Ç¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Öº¤¤Ã¤¿»þ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡×¤È¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³ÃÍ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢£µÈÖ¤Ë£³£¹ºÐ¤ÎÄ¹Ìî¤ò£¸·î£±£³Æü°ÊÍè¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¡££¶ÈÖ¤Ë¤ÏºäËÜ¤òÇÛ¤·¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç°ìÈÖ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡Ï»²ó¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò°ï¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¼éÈ÷¤«¤é¡¢»Ø´ø´±¤ÏºäËÜ¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤¿¡£Æó¡¢»Í²ó¤Î¹¥µ¡¤Ç¤âËÞÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò¸òÂå¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂÇ½ç¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿ÂÇÀÊ¤âÈ½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£¼·²ó¤Ë¿ûÌî¤Î½÷Ë¼Ìò¡¦¾®ÎÓ¤ËÂåÂÇ¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¶·âÅª¤ÊºÓÇÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤¬¡¢£±ÅÀ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ä¹Ìî¤Ï¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¡ÊÏ»²ó¤Î¡ËËþÎÝ¤Ç¤Í¡Ä¡Ä¡£ÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ºäËÜ¤Ï¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¡Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸±¤·¤¤É½¾ð¤Çµå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡££²£³Æü¤Ï¡¢£±¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿ºå¿À¤È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÀª¤¤¤Å¤«¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¿»³°ìÍ¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÉé¤±¤ÏÉé¤±¤À¡£¡Ê¿ûÌî¤Ï¡ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¯»×¤Ã¤¿¡£¡ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡Ëº£Æü¤Ïº£Æü¡¢¤¢¤·¤¿¤Ï¤¢¤·¤¿¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×